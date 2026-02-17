Mihai Filip, fondatorul companiei românești care a dezvoltat o rachetă de croazieră autonomă, ghidată cu inteligență artificială: „La NATO sunt consultat lunar, în România – deloc”

Compania de tehnologie militară OVES Enterprise a prezentat marți, 17 februarie 2026, prima sa rachetă de croazieră ofensivă autonomă, ghidată integral printr-un sistem de inteligență artificială dezvoltat intern, în România. La podcastul StartupCafe Idei și Antreprenori l-am invitat pe Mihai Filip, fondatorul startup-ului, să ne povestească mai multe despre dronele și rachetele la care lucrează românii noștri.

Denumită SAHARA, racheta este destinată misiunilor moderne de tip „software defined warfare” (SDW), în care algoritmii și analiza datelor contează mai mult decât forța brută.

Rachetă inteligentă, concepută și produsă în România



Prototipul SAHARA, realizat din materiale compozite printabile 3D, cântărește 55 de kilograme și atinge viteze de până la 0,86 Mach (aproximativ 1.000 km/h). Sistemul său de ghidaj AI fuzionează date provenite din multiple surse în timp real, pentru a identifica și lovi ținte cu precizie, pe raze de 250 km, 600 km sau până la 1.000 km, în funcție de configurație.

Distanța aeriană dintre București și Donețk, în estul Ucrainei, este mai mică de 1.000 km – un reper care oferă dimensiunea capacității de acțiune a acestui sistem.

Motorul actual, cu funcționare pe kerosen, este importat din Taiwan, însă compania a anunțat discuții avansate cu furnizori din Spania, Italia și Polonia, iar în perspectivă va fi dezvoltat un motor hibrid produs integral în România.

La evenimentul de prezentare au participat atașați militari și reprezentanți ai industriei de tech defence din mediul public și privat.

„La NATO suntem consultați lunar. În România – nu”

Fondatorul și CEO-ul OVES Enterprises, Mihai Filip, a vorbit în cadrul podcastului „Idei și Antreprenori” de la StartupCafe.ro despre experiența sa în relația cu instituțiile internaționale versus autoritățile române.

„Mergem cel puțin o dată sau de două ori pe lună la Bruxelles, unde suntem consultați pe diferite probleme, de la zidul de drone, la rachete”, a dezvăluit CEO-ul companiei din Cluj.

Acesta a precizat că la NATO stă de vorbă cu experți militari.

În România a stat cineva de vorbă cu el?

„Nu am fost invitat. (...) Sunt semnale bune în ultimul timp, dar în acest moment nu sunt consultați”, a precizat Mihai Filip, care a subliniat că în zona noastră militară lucrurile se schimbă greu.

„Noi în continuare am rămas la modul vechi de a face război sau de protecție contra războiului. Noi facem multe lucruri din fier. N-au înțeles autoritățile din România că este vorba despre Software Defined Warfare (SDW). Adică nu ai ce să faci fără tehnologie”, a mai spus Filip.

Acesta s-a declarat pesimist și în ceea ce privește accesarea fondurilor UE pentru înarmarea Europei - 16 miliarde de euro prin programul SAFE pentru România. Startup-urile românești nu au șanse în fața marilor companii din zona de defence. Cel mult, acestea pot să intre în contracte pe cont propriu, în calitate de colaboratori ai marilor firme europene. În plus, este o zonă ermetică în care cu greu se poate pătrunde.

„Nu este transparență! Eu, astăzi, ca CEO al unei companii de defence tech, probabil cea mai mare din România, nu știu exact cum vor funcționa aceste fonduri SAFE”, a mai spus antreprenorul.

„Software Defined Warfare” – paradigma războiului viitorului

Prin lansarea SAHARA, OVES Enterprises își propune să accelereze adoptarea conceptului de Software Defined Warfare, adică o abordare în care puterea tehnologică și capacitatea de procesare a datelor devin esențiale în scenariile militare.

„Nu mai contează cine are cea mai mare bombă, ci cine are sistemul cel mai inteligent”, conchide Mihai Filip.

Mai multe amănunte despre războiul modern și noile arme folosite deja în prezent puteți afla din podcastul „Idei și Antreprenori” de la StartupCafe, a cărui înregistrare se află mai jos.





























