Samsung lansează seria de telefoane Galaxy S26 pe 25 februarie 2026. Prețuri și specificații

Samsung a anunţat un nou eveniment Unpacked pentru 25 februarie 2026, în San Francisco, unde, cel mai probabil, vor fi prezentate noile smartphone-uri din seria Galaxy S26, scrie News.ro.

Alături de data lansării, care a circulat pe surse de mai mult timp, sunt cunoscute cu un grad ridicat de certitudine şi multe dintre specificaţiile tehnice importante ale viitoarelor smartphone-uri ale producătorului sud-coreean.

Astfel, în Europa, S26 şi S26+ vor folosi chipset-ul Exynos 2600, în vreme ce modelul S26 Ultra va veni cu Snapdragon 8 Elite Gen 5, care va oferi frecvenţe mai mari.

Memoria RAM va fi de 12GB, cu o excepţie: versiunea cu un 1TB stocare va avea 16GB memorie RAM. La capitolul stocare, Samsung calcă pe urmele Apple şi începe anul acesta de la 256GB.

Diferenţele la nivelul ecranelor şi al bateriilor faţă de generaţia anterioară urmează să fie minime. O schimbare notabilă ar urma să fie încărcarea cu 60W pe fir a modelului S26 Ultra.

S26 şi S26+ vor avea aceeaşi configuraţie foto, cu o cameră principală de 50MP, una tele de 10MP şi una ultrawide de 12MP. S26 Ultra urmează să aibă o cameră principală de 200MP, cu un periscop de 50MP, un tele de 10MP şi un ultrawide de 50MP.

Din surse neoficiale, cele trei modele vor costa de la 1.000 de euro, 1.269 de euro, respectiv 1.469 de euro.