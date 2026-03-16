Un startup de inteligență artificială și drone de apărare, co-fondat de un român, anunță investiții în țară

Firma Orbotix Industries, co-fondată de un român și care are sediul în Polonia, anunță o strategie de investiție în capacități de producție, cercetare-dezvoltare, infrastructură și capital uman în România.

Pentru fiecare 1 EUR primit din contracte cu Guvernul României sau prin instrumente europene precum SAFE, compania va investi 2 EUR în România, spune startup-ul.

Strategia de investiții este susținută de extinderea accelerată a ecosistemului local prin parteneriate tehnologice și de infrastructură.

Dacă Orbotix primește 20 milioane EUR în contracte în următorii 4 ani, compania va investi 40 milioane EUR. Cea mai mare parte a acestei sume se va întoarce către stat prin taxe pe muncă sau se va distribui în lanțul furnizorilor locali.

„Nu vizăm profitul pe termen scurt, ci forța industrială pe termen lung. România are oamenii și talentul necesar. Noi venim cu strategiile de management și infuzia de capital pentru a pune aceste piese împreună”, declară Bogdan Ochiana, CEO Orbotix.

Strategia urmărește transformarea României într-un pol de producție și export prin investiții accelerate în:

angajarea și formarea de ingineri și specialiști în producție;

facilități moderne de integrare, testare și validare;

cercetare-dezvoltare de ultimă generație în hardware, autonomie și integrare de sisteme;

transfer de know-how din centrele existente de R&D către echipele din România.

Strategia include, astfel, și o parte importantă din capitalul atras de la investitori internaționali (fonduri de venture capital și private equity), pentru a accelera dezvoltarea capacităților industriale locale, susține firma.

Parteneriate cu alte firme românești

Orbotix spune, de asemenea, că semnează protocoale de colaborare (MoU) strategice cu 6 parteneri români.

Astfel, Qognifly, o companie românească de deep-tech specializată în UAV-uri NATO Class I (mini și small) și Class II pentru misiuni ISR, platforme loitering (short, medium și long range) și sisteme autonome de contracarare a dronelor (C-UAS), intră în parteneriat în rol de partener tehnologic si industrial, livrând drone cu aripă fixă pentru misiuni de supraveghere și intelligence – ISR, pe care va fi integrat sistemul de comandă și control (GCS) al Orbotix.

Tehnologia Qognifly acționează precum „ochii în teren” ai sistemului autonom, furnizând datele fără de care niciun algoritm AI nu poate lua decizii bazate pe un raționament valid — permițând astfel oferirea unor opțiuni de decizie asistată de o calitate fără precedent.

În același timp, acordul semnat cu firma La Orizont vizează dezvoltarea unui centru de testare pentru drone și sisteme autonome, care va servi drept centru de testare și certificare pentru drone, oferind în același timp programe de specializare pentru operatori și ingineri în sisteme autonome.

Facilitatea va permite testarea în condiții controlate a platformelor UAV, integrarea componentelor hardware și software, precum și demonstrații tehnologice pentru industrie, cercetare și autorități publice.

Colaborarea include și dezvoltarea unor programe de training specializate în sisteme autonome, unde tehnologiile Orbotix vor fi integrate în curricula pentru formarea noii generații de operatori și specialiști în robotică și inteligență artificială aplicată aviației.

„Aceste colaborări au ca obiectiv dezvoltarea unor capacități integrate care să răspundă atât nevoilor României, cât și cererii în creștere de pe piața europeană de apărare. Orbotix susține modernizarea și creșterea competitivității platformelor industriale existente, cu o viziune pe termen lung orientată către eficiență și performanță”, a declarat Bogdan Ochiană.

Deși beneficiază de investitori americani și germani, Orbotix rămâne ancorată în modelul de succes al antreprenorului român Bogdan Ochiană: 90% din taxele corporative sunt plătite în România, iar holdingul central este menținut local pentru a asigura retenția bogăției și a valorii adăugate în țară, spune startup-ul.

Orbotix este o companie europeană de tehnologie, specializată în sisteme autonome, robotică și inteligență artificială aplicată în domeniul apărării și securității. Aceasta a fost fondată în anul 2023 de Bogdan Ochiană (CEO) și Sebastian Straube (Director de Strategie).

Ochiană a mai fondat și alte firme în România, cum ar fi Principal33, o firmă de dezvoltare software pentru afaceri, și Flyward, o platformă de informații financiare pentru aeronave pentru monitorizarea și prognozarea mentenanței. În același timp, este și investitor activ în startup-uri.