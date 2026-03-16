Un startup ceh de digitalizare a afacerilor HoReCa se extinde puternic în România după o investiție de 7,1 milioane dolari

Startup-ul ceh de tehnologie pentru restaurante Choice a atras o finanțare de 7,1 milioane de dolari și își accelerează extinderea în Europa Centrală și de Est, inclusiv în România, unde compania a intrat pe piață în 2025, se arată într-un comunicat transmis comunității antreprenoriale StartupCafe.

Runda de investiții a fost condusă de fondul portughez de capital de risc Alea Capital, cu participarea fondului polonez Smartlink, precum și a investitorilor existenți Reflex Capital și J&T Ventures din Cehia. După această rundă, finanțarea totală atrasă de startup ajunge la 11,6 milioane de dolari.

Startup-ul dezvoltă o platformă B2B SaaS pentru digitalizarea restaurantelor, care permite operatorilor HoReCa să gestioneze într-un singur loc comenzile online, livrările, rezervările și relația cu clienții.

În prezent, compania lucrează cu peste 30.000 de restaurante înregistrate, dintre care mai mult de 7.000 sunt clienți plătitori, în nouă piețe europene.

Planuri de extindere în România

România este una dintre cele mai noi piețe pentru startup-ul Choice, însă compania vede un potențial ridicat în sectorul restaurantelor și al livrărilor.

După intrarea pe piață în 2025 și atragerea primelor restaurante plătitoare, compania intenționează să își extindă operațiunile locale în 2026, inclusiv prin dezvoltarea unui hub operațional în București, cu echipe dedicate de vânzări, onboarding, parteneriate și suport pentru clienți.

„România este o piață extrem de dinamică pentru industria restaurantelor și a livrărilor. Vedem o deschidere tot mai mare către digitalizare, iar interesul primit din partea primilor noștri clienți confirmă că restaurantele locale caută soluții care să le ofere mai mult control asupra vânzărilor și relației cu clienții”, declară Alex Ilyash, fondator și CEO al startup-ului Choice.

Platformă pentru comenzi online și livrări

Platforma Choice permite restaurantelor să gestioneze comenzile online, livrările și relația cu clienții dintr-un singur panou administrativ.

Soluția se integrează cu servicii internaționale de livrare precum Wolt, Glovo și Bolt, astfel încât restaurantele pot administra comenzile din mai multe platforme într-o singură interfață.

În același timp, restaurantele pot lansa propriul website cu sistem de comandă online fără comision, păstrând controlul asupra datelor clienților și asupra marjelor de profit, în schimbul unui abonament lunar.

„Restaurantele operează într-un mediu extrem de competitiv, cu marje foarte mici și costuri în creștere. Platforma Choice le oferă instrumentele digitale prin care își pot crește vânzările și își pot păstra controlul asupra relației cu clienții”, spune Robert Novosad, cofondator și Head of Operations al companiei.

Investiții în AI și digitalizarea restaurantelor

O parte din noua finanțare va fi direcționată către dezvoltarea unor module bazate pe inteligență artificială, care pot automatiza campanii de marketing, pot genera promoții personalizate și pot ajuta restaurantele să își optimizeze vânzările pe baza datelor colectate.