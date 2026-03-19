LISTA 2026: Câștigătorii premiilor Asociației Române de Fintech

Asociația Română de Fintech (RoFintech) a acordat miercuri seara, la București, trofeele Galei RoFintech 2026 pentru proiecte, parteneriate și inovații „care transformă peisajul digital din România și din regiune”.

„Într-un an marcat de accelerarea digitalizării și de o colaborare fără precedent între actorii din piață”, RoFintech spune că „a recunoscut eforturile companiilor care au demonstrat viziune și reziliență”.

Omer Tetik, director general (CEO) al celei mai mari bănci din România, Banca Transilvania, a primit trofeul pentru Leadership în Industria FinTech.

„Distincția vine ca o recunoaștere a contribuției sale fundamentale la modernizarea sectorului financiar din România. Prin deschiderea către colaborarea cu startup-urile tehnologice și susținerea constantă a transformării digitale, Omer Tetik a demonstrat că viitorul banking-ului rezidă într-un ecosistem hibrid, unde experiența bancară tradițională și agilitatea fintech se completează pentru beneficiul consumatorului final” - afirmă RoFintech, într-un comunicat.

Lista câștigătorilor Galei RoFintech:

Best Partnership of the Year (FinTech to FinTech): Token Payment Services – SIBS Romania

Collaboration of the Year (FinTech to Non-Fintech): Filbo & PayPoint

ROBI Award – Best Open Finance API: Revolut

Excellence in User Experience: Revolut

Financial Inclusion Project of the Year: SelfPay

Digital Financial Service of the Year: Revolut

Most Promising FinTech Startup: Token Payment Services

Most Innovative FinTech Project: Filbo

Leadership in the FinTech Industry: Omer Tetik

„Această gală nu este doar despre premii, ci despre recunoașterea unei maturități pe care ecosistemul românesc de fintech a atins-o. Vedem parteneriate strategice care depășesc granițele industriei și soluții tehnice care pun România în topul hărții inovației europene. Felicitări tuturor câștigătorilor pentru curajul de a redefini serviciile financiare,” a declarat Cosmin Cosma, Președinte RoFintech.

Asociația Română de Fintech (RoFintech) reunește companii fintech, instituții financiare, startupuri și investitori din România. RoFintech sune că „acționează ca un catalizator pentru dialogul între autoritățile de reglementare și inovatori, promovând incluziunea financiară și digitalizarea economiei”.