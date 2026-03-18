Un designer polonez de VFX care a lucrat la Hollywood a fondat o platformă de plugin-uri pentru editare video acum 17 ani. A fost cumpărată de Apple

Un designer de efecte speciale din Polonia a fondat, în anul 2009, o platformă de plugin-uri, efecte și șabloane video pentru programe ca Final Cut Pro (Mac), DaVinci Resolve și Adobe Premiere/After Effects. Acum, firma a fost cumpărată recent de gigantul american Apple, care preia și cei 70 de angajați.

Compania MotionVFX, fondată de Szymon Masiak, un designer polonez de VFX (efecte speciale), în anul 2009, vinde soluții de „motion design”, șabloane și pluginuri pentru editare video. Este cunoscută, în special, în rândul utilizatorilor de Final Cut Pro, programul de editare de pe calculatoarele Mac.

Achiziția va reprezenta, cel mai probabil, integrarea instrumentelor MotionVFX în Final Cut Pro, scrie TechCrunch.

În același timp, Apple vrea să concureze mai bine cu suita Adobe Creative Cloud, care include Premiere Pro. De aceea, a introdus, în luna ianuarie, o suită de aplicații creative numită Creator Studio, care include programe ca Final Cut Pro într-un abonament care costă 13 dolari/lună sau 130 dolari/an, conform CNBC.

Afacerea de servicii Apple a devenit unul dintre cei mai mari factori de creștere din ultimii ani. În ultimul an fiscal, segmentul a reprezentat mai mult de 26% din venituri, potrivit TechCrunch.

„De peste 15 ani, avem misiunea de a crea conținut și efecte de clasă mondială și care inspiră vizual pentru editorii video. De la bun început, ne-am ocupat de calitate, ușurință în utilizare și design excelent. Acestea sunt, de asemenea, valorile pe care le admirăm cel mai mult în produsele Apple și suntem încântați să le putem îmbrățișa împreună”, a scris MotionVFX pe site.

Despre Szymon Masiak și MotionVFX

Nu se știu multe despre fondator în afară de faptul că Masiak este creditat ca designer de efecte digitale 3D pentru câteva filme de Hollywood ca Sin City și The Mist, conform paginii sale de IMDB. El s-a mutat înapoi în Polonia și s-a apucat să facă „templates” ca hobby.

Compania a fost fondată în orașul Bielsko-Biała, din sudul Poloniei, și ulterior s-a mutat la Varșovia, după ce Masiak a strâns bani în urma șabloanelor video vândute.

Între timp, MotionVFX a ajuns la 70 de angajați și o cifră de afaceri de 6,8 milioane EUR în cea mai recentă declarație depusă, scrie TVP WORLD.

Co-directorii generali ai companiei înainte de achiziția Apple au fost Wojciech Korpal și Andrzej Basiukiewicz. Cei doi sunt fondatorii „fondului de căutare” (search fund) Nextline, care a cumpărat MotionVFX în anul 2020, prima astfel de tranzacție din Polonia.

Un „search fund” este un vehicul de investiții prin care un antreprenor sau doi antreprenori, „searcher”, atrag capital de la un grup de investitori pentru a căuta, cumpăra, conduce și crește o singură companie.