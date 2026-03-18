Business CheckIn. „Am luat-o de la zero, nu știam absolut nimic”. Vlad a lucrat în bancă și în IT, apoi a început propria afacere

În plină pandemie, Vlad Grigore (foto) a decis să schimbe complet direcția profesională și să pornească un business într-un domeniu nou pentru el: producția de mobilier. După mai bine de 10 ani în banking și o perioadă în IT, a căutat o provocare care să-l scoată din rutină și a învățat pe parcurs tot ce ține de proiectare și producție. La început, s-a confruntat cu parteneriate care nu au funcționat și cu nevoia de a prelua singur întreaga operațiune, dar pas cu pas a reușit să dezvolte Furniture Factory și, mai târziu, să extindă afacerea cu un atelier de vopsitorie. Astăzi, business-ul său se concentrează pe proiecte personalizate, adaptate permanent cerințelor clienților.

Vlad Grigore se numără printre primii antreprenori care au beneficiat de resursele oferite de BT Stup, hub-ul lansat de Banca Transilvania. La Stup, antreprenorul a participat la evenimente și cursuri de unde a extras idei pe care le-a putut pune în practică în afacerea sa.

„Am participat la foarte multe evenimente, inclusiv cele de la început. BT Stup m-a ajutat în deschiderea unei noi firme, prin intermediul celor de la Smartbill. De la BT Stup am rămas cu foarte multe lecții de business, este destul de dificil să punctez un anumit lucru. Am participat inclusiv la evenimente de marketing, la evenimente prin care am dezvoltat zona de AI”, ne-a spus Vlad Grigore.

Business CheckIn. De la banking și IT la antreprenoriat

StartupCafe.ro: Cine sunt și ce afacere am fondat?

Vlad Grigore: Mă numesc Vlad Grigore. Sunt din Pitești, dar locuiesc în București de 20 și un pic de ani. Am venit la facultate, am făcut Academia de Studii Economice, m-am angajat în banking și am lucrat în acest domeniu 11-12 ani, după care am început să lucrez în IT, unde am făcut project management.

Apoi, din IT, în timpul pandemiei, m-am hotărât să încep altceva, așa ca am ajuns în domeniul producției de mobilier. Am căutat ceva care să mă provoace și să mă scoată din zona de confort. În pandemie, cum lucrurile erau destul de încorsetate pentru că nu puteam să plecăm nicăieri, nu puteam să facem mai nimic, am făcut niște analize de business și mi-am dat seama că este loc pe zona aceasta de mobilier.

Vlad Grigore, fondator Furniture Factory

Am coroborat și cu informații de business, cu ce s-ar putea întâmpla pe piață în următorii ani, și m-am gândit că e un domeniu în care aș vrea să încerc să fac ceva. Am luat-o de la zero, nu știam absolut nimic despre mobilier. Nu a fost vreun bunic care făcea mobilă, care era tâmplar sau să fi exista o pasiune, ci pur și simplu am zis că vreau să încerc ceva nou care să mă provoace și m-a provocat.

Am pornit afacerea cu un asociat care este arhitect, designer de interior și care ar fi trebuit să se ocupe de proiectare, mobilier și tot ce înseamnă partea tehnică, iar

eu trebuia să mă ocup de partea de dezvoltare de business. Am găsit doi meșteri care ar fi trebuit să facă partea de montaje, pentru că teoretic aveau experiență în domeniu.

După vreo șase luni, ne-am dat seama că meșterii de fapt se făceau că lucrează cu noi, în condițiile în care erau și asociați în firmă, dar, în realitate lucrau în paralel la alte mici proiecte. Așa că ne-am despărțit, și, după încă aproape un an, și partenerul meu inițial, designerul, și-a dat seama că producția de mobilier e cu totul altă poveste decât partea de design și că nu e pentru el, așa că s-a retras și el. Așa am ajuns eu, care nu știam să fac absolut nimic, să învăț și proiectarea de mobilier și partea de producție, să încep să construiesc echipa și să cresc business-ul.

Sursă: Vlad Grigore, fondator Furniture Factory

Business-ul pe care l-am început în 2021 este combinat cumva, pentru că am început B2C, în sensul că ponderarea cea mai mare de clienți pe zona de mobilier este formată din persoane fizice, dar avem și spații comerciale de amenajat, astfel că ne ducem și într-un B2B. Totodată, în paralel, în 2023 am început un alt business de vopsitorie de fronturi MDF.

Business-ul de mobilier se numește Furniture Factory, așa ne găsesc oamenii pe Instagram și pe rețele sociale, iar business-ul de vopsitorie se numește Vopsim Orice. În cadrul business-ului de vopsitorie deservim alți producători de mobilier, deci B2B, care au nevoie de fronturi vopsite de mobilier.

StartupCafe.ro: Ce-mi definește afacerea?

Vlad Grigore: Lucrăm într-un atelier de 1.000 de metri pătrați. Nu facem produse de serie, totul este personalizat, pe comandă, și lucrăm cu pal, MDF, lemn masiv, ceramică, materiale compozite, chiar și cu fier. Ce-mi place foarte mult în business-ul acesta este că fiecare proiect de mobilier pe care l-am făcut a fost diferit. Nu am avut două bucătării sau livinguri la fel.

Poate culorile, să zic, că sunt mai asemănătoare, se poartă un gri în ultima vreme, de exemplu, dar, altfel, fiecare corp de mobilier pe care îl facem, având în vedere că vorbim despre o producție personalizată, este cu totul diferit.

Sursă: Vlad Grigore, fondator Furniture Factory

Acesta este și un challenge (trad. provocare) foarte mare din punct de vedere business, pentru că pentru fiecare corp de mobilier trebuie să creăm un proiect tehnic, să ne asigurăm că acesta este făcut corespunzător, după care să ajungem să facem producția și să ne asigurăm că în momentul în care ajungem la produsul final, acesta funcționează.

Spre deosebire de un business de făcut mobilier în serie, în momentul în care faci un concept, mai faci niște ajustări, pe partea de mobilier personalizat trebuie să te asiguri că din momentul în care ai creat, ai proiectat, ai gândit corpul respectiv de mobilier, el va funcționa în parametri în care ar trebui funcționeze. Pe zona aceasta de mobilier la comandă nu funcționează neapărat prototiparea înainte. Nu pot face un prototip pentru a ajunge la obiectul final, decât dacă am niște corpuri de mobilier foarte ciudate și atunci, într-adevăr, folosim niște prototipuri și ajungem, într-un final, la partea de producție finală.

Sursă: Vlad Grigore, fondator Furniture Factory

Avem un showroom în care avem niște produse expuse, avem elemente cumva orientative cu ceea ce putem face. În general, pentru că vorbim despre zona de mobilier la comandă, clienții vin cu niște planșe pe care le-au agreat înainte cu un arhitect sau vin chiar și cu modele inspiraționale pe care le găsesc pe Pinterest sau pe internet în general, și noi le putem spune ce putem face din obiectele respective de mobilier și ce nu putem face.

Sunt foarte multe imagini, mai ales în ultima perioadă realizate cu AI, în care realitatea nu prea funcționează la fel, cu toate că sunt și dinainte corpuri de mobilier care plutesc fără niciun fel de susținere fizică sau fără niciun fel de logică din partea fizicii, și atunci trebuie făcute niște ajustări, astfel încât să ne întâlnim undeva la mijloc și să și funcționeze, să nu cadă corpurile după ce le punem pe pereți.

Dar, în general, mai ales pentru că avem și zona aceasta de vopsitorie, putem să facem cam orice culori de mobilă dorește clientul și suntem foarte flexibili și foarte bespoke (trad. personalizat), aș spune.

Sursă: Vlad Grigore, fondator Furniture Factory

În ceea ce privește termenele pentru realizarea pieselor de mobilier, este nevoie să avem un proiect pe care să-l agrem cu clientul, să discutăm niște detalii. Fiecare element de mobilier, așa cum spuneam, este unic, este diferit în felul lui și s-ar putea să am nevoie de anumite componente pe care trebuie să le aduc pe comandă special pentru clientul respectiv. Este un proces în sine cu totul, de la proiectare până când ajung să montez mobilierul în casă clientului.

StartupCafe.ro: Cel mai util sfat?

Vlad Grigore: Desigur, sfaturile legate de încrederea în sine și cât de important este mindset-ul le citești în orice carte de business și în orice carte de dezvoltare personală, dar, în momentul în care le trăiești pe pielea ta, îți dai seama că funcționează foarte bine.

Cred că totul ține foarte mult de structura mea și aici o să fac un pas în trecut. Spuneam mai devreme că am lucrat în bănci, din 2005 până prin 2017, și, la un moment dat, prin 2012, am simțit că am nevoie să fac ceva diferit, să mă provoc în vreun fel astfel încât să ies din monotonie, și am luat un Peugeot 206 cu care am fost plecat în Mongolia. Lucrul acesta m-a ajutat să îmi lucrez, să zic, partea de self-esteem, de încredere în mine și mi-a arătat foarte mult că atâta timp cât îți dorești ceva, poți să realizezi lucrul respectiv.

Vlad Grigore, fondator Furniture Factory

Asta a fost una dintre primele aventuri, să spunem, pe care le-am făcut. M-a ajutat tare mult pentru că, în momentul în care mă pregăteam să plec în Mongolia, aveam discuții cu tot felul de prieteni, cunoștințe, amici. Îmi spuneau că nu am nicio șansă să mă duc cu un Peugeot 206, cu care, în mod normal, poate bunica s-ar duce până la supermarket să-și cumpere ceva, până în Mongolia, în condițiile în care nu aveam cunoștințe de mecanică și singurele cunoștințe pe care le aveam erau legate de comunicare.

Astfel, în momentul în care ne-a luat foc Peugeot-ul în Mongolia, am ajuns într-un loc în care nu știam nici limba, nici nimic, dar ne-am înțeles cu localnicii și am reușit să-l reparam și să-l punem înapoi pe roți. Chestia asta m-a ajutat foarte mult și în business ulterior, pentru că de fiecare dată când m-am întâlnit cu orice fel de obstacol, mi-am dat seama că există în mine resursele necesare să mă ajute să depășesc momentele de criză și să trec mai departe.

Vlad Grigore, fondator Furniture Factory

Reziliența este foarte importantă și poate și încăpățânarea în antreprenoriat, dar încăpățânarea bună, adică să reușești să-ți dai seama la un moment dat când e bine să faci un pas în spate. Cred că este o provocare foarte mare la antreprenori, care, cumva, by default, merg cu capul înainte și sunt convinși că, la un moment dat, o să rezolve lucrurile.

Am avut cândva un mentor care mi-a spus ceva care mi-a rămas bine întipărit: în business ai nevoie de timing (trad. moment potrivit), care este foarte important pentru că poți să ai cel mai bun produs, serviciu din lume, dacă nu este momentul pentru produsul, serviciul tău, pur și simplu nu o să reușești să mergi mai departe. Iar pentru a ajunge la momentul respectiv, ai nevoie de resurse pe care să le arzi, astfel încât să câștigi timp pentru a ajunge la momentul oportun.

Resursele respective pot să fie de răbdare, pot să fie financiare și de orice natură. Dar ai nevoie să ai încredere în tine că, la un moment dat, vei reuși. Asta nu înseamnă neapărat să mergi până în pânzele albe și să nu reușești să te uiți stânga-dreapta să-ți dai seama dacă, din punct de vedere rațional, ceea ce faci este OK.

StartupCafe.ro: Ultima provocare bifată?

Vlad Grigore: Mi-e destul de greu să răspund la întrebarea asta, pentru că, fiind zona de mobilier la comandă, personalizată, fiecare proiect este important și diferit. Am terminat de curând o relocare a unei insule într-un mall în București, în Băneasa. Terminăm acum de mobilat o casă mare, unul dintre cel mai mari proiecte pe care le-am avut până acum.

Acestea sunt legate de anul acesta, dar cred că provocările care mi-au adus cea mai mare satisfacție în momentul în care le-am bifat au fost cele legate de relația cu statul. O reînoire de autorizație de mediu, genul acesta de provocări sunt cele care ne bucură destul de mult pentru că reușim să răzbatem prin hățișurile pe care statul ni le impune pentru a ne putea desfășura activitatea. Așadar, partea administrativă care, de altfel, cred că pot să spun că e cea care îmi displace cel mai mult.

Sursă: Vlad Grigore, fondator Furniture Factory

Dar, tocmai pentru că în momentul în care bifez ceva și am mai dus la final un proces, ceva legat de stat, și tocmai pentru că este ceva ce îmi displace și am reușit să fac lucruri care îmi displac atât de mult, mă bucură.

Trecerea de la angajat la antreprenoriat aș putea să spun că a fost destul de fluidă. Înainte de antreprenoriat, experiența din bancă și corporațiile în general mi-au dat o structură și un know-how foarte bun, o bază pe care o apreciez extrem de mult. Mi-am dat seama ce înseamnă o organizație foarte mare în care pot să lucrez, ce înseamnă proceduri de lucru și ce înseamnă un mastodont în general.

Zona de antreprenoriat vine cu o oarecare libertate, care de multe ori e falsă, în sensul că ai impresia că poți să faci absolut orice vrei tu, dar acel „poți să faci absolut orice vrei tu” de foarte multe ori se traduce în „poți să muncești non-stop”, pentru că despre asta este vorba în antreprenoriat de multe ori.

Ca antreprenor, nu ai concedii, ca antreprenor, trebuie să fii întotdeauna la datorie și să ai grijă ca business-ul să funcționeze, pentru că depinde foarte mult de tine să-l faci să meargă mai departe. Pot să spun că din bănci în IT a fost o trecere din postura de angajat în postura de freelancer, o bună perioada de vreme, iar din freelancer în zona de antreprenoriat și antreprenoriat cu angajați este o altă discuție.

Sursă: Vlad Grigore, fondator Furniture Factory

Mă bucur foarte mult în momentul în care ajung cu proiectele la sfârșit, pentru că îmi dau seama că am realizat niște lucruri care, fără inputul (trad. aport) meu, nu s-ar fi realizat, nu s-ar fi întâmplat. Fiecare proiect, fiind personalizat, are amprenta noastră ca echipă.

StartupCafe.ro: Cum a fost experiența de la BT Stup?

Vlad Grigore: Am aflat despre BT Stup pentru că aveam cont de firmă deschis la Banca Transilvania. Am primit un mesaj că se lansează acest hub, acest loc pentru antreprenori, mi s-a părut genial și m-am înscris, pentru că a fost exact momentul în care îmi deschideam businessul de vopsitorie. A fost momentul în care s-au aliniat cumva lucrurile, apropo de timingul de care spuneam. M-am înscris la ei și am fost unul dintre primii clienți sau antreprenori din Stup care a început de la zero.

Am participat la foarte multe evenimente, inclusiv cele de la început. BT Stup m-a ajutat în deschiderea unei noi firme, prin intermediul celor de la Smartbill. De la BT Stup am rămas cu foarte multe lecții de business, este destul de dificil să punctez un anumit lucru. Am participat inclusiv la evenimente de marketing, la evenimente prin care am dezvoltat zona de AI.

Business-ul, fiind foarte dinamic, în momentul în care afli informații noi, le implementezi, pe unele destul de repede, altele îți dai seama peste câteva luni de zile că ai învățat ceva de acolo și poți să le pui în practică. Nu știu dacă poate fi făcută o separare foarte clară a locului de unde am aflat informația respectivă, pentru că sunt într-o continuă căutare de informații.

Vlad Grigore, fondator Furniture Factory

Sunt un tip foarte curios, care își dorește să afle cât mai multe lucruri, să stea cât mai actualizat cu informațiile. Știu că am făcut la un curs pe marketing la Stup care mi s-a părut foarte bun. De acolo am luat niște lecții pe care le-am implementat pe paginile de social media.

Antreprenorilor le recomand să fie curioși în primul rând și să se ducă la evenimente și să fie acolo. Este foarte important să participi și să fii acolo cu mintea, să încerci să-ți eliberezi agenda și să participi la evenimente, pentru că ai, odată, și zona de networking, poți să intri în contact cu cineva la eveniment și chiar am avut și clienți pe care i-am întâlnit în cadrul evenimentelor din Stup cărora le-am făcut mobila. Deci ai și zona de networking și, în același timp, poți să descoperi lucruri noi.

StartupCafe.ro: Primul client nu o să-l uit pentru că…

Vlad Grigore: Îmi aduc aminte de provocări, pentru că, de fiecare dată, în momentul în care facem un proiect de mobilier, mai apar niște elemente pe care nu le-am mai testat sau nu ne-am intersectat cu ele și de la fiecare avem câte o lecție de învățat. Printre primii clienți se numără o doamnă în nordul Bucureștiului, pentru care am avut de făcut o băncuță tapițată care cred că avea undeva la vreo 3,5-4 metri.

Totul arăta foarte bine pe hârtie, totul arăta foarte bine în atelier, dar, în momentul în care am ajuns să ducem băncuța respectivă la client, am realizat că este mult prea mare pentru a fi transportată pe scările blocului. Experiența aceasta ne-a oferit niște lecții. Fiecare proiect are niște provocări din care foarte important este să învățăm și să ne dăm seama ce putem face mai bine.

Sursă: Vlad Grigore, fondator Furniture Factory

Toate proiectele, fiind vorba despre proiecte de mobilier la comandă, sunt ca niște copii de care ai grijă să ajungă unde trebuie. Ultimul spuneam că este această insulă din Mall Băneasa, Durance. Vorbesc despre proiecte care pot fi văzute de către publicul larg, nu neapărat de proiecte rezidențiale, unde cel mult postăm niște poze pe paginile de social media. Un alt proiect este un showroom în colaborare cu Laguna Sanitare, de pe Valea Cascadelor, unde am folosit elemente curbate foarte mult, am folosit sistemele de uși glisante.

Sursă: Vlad Grigore, fondator Furniture Factory

Sunt proiecte pentru care, la fel ca majoritatea dintre ele, în momentul în care am discutat inițial cu beneficiarii, am pus lucrurile pe hârtie, ne-am gândit ce provocări ar putea să fie, ce putem face, ce nu putem face, ce s-ar putea întâmpla în viitor legat de utilizarea produselor noastre, astfel încât acestea să fie rezistente. Într-un final, am livrat proiectul și clientul, beneficiarul a fost mulțumit, ne-a recomandat și lucrurile funcționează mai departe.

StartupCafe.ro: Ce urmează?

Vlad Grigore: În momentul de față, doresc să-mi pun panouri solare pe atelier, pentru că am mers foarte mult în zona aceasta de sustenabilitate. Mașinile pe care le avem sunt electrice. Consider că este foarte important să fim cât mai sustenabili. Știu că auzim chestia asta foarte mult în corporații, dar, de exemplu, la mine flota auto este 100% electrică. Mă ajută foarte mult din punct de vedere business în București, având în vedere că deservesc, în cea mai mare parte, Capitala. De asemenea, până la sfârșitul anului, îmi doresc să achiziționez un echipament nou care să-mi optimizeze producția de mobilier.

Notă: Acest articol a fost editat pentru concizie și claritate.