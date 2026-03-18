„Orice antreprenor va putea crea o firmă în 48 de ore, de oriunde din UE, online, cu mai puțin de 100 EUR” – Comisia Europeană a publicat proiectul oficial de regulament EU Inc. Descarcă documentul

Comisia Europeană și-a prezentat, miercuri, oficial, propunerea privind EU Inc., un set unic european de reguli corporative prin care promite că „orice antreprenor va putea crea o companie în termen de 48 de ore, de oriunde din Uniunea Europeană și în întregime online”. Executivul își dorește un acord până la finalul anului 2026 pentru firma europeană.

Proiectul de regulament european, care va fi supus votului Parlamentului European și Consiliului UE (miniștri din statele membre, inclusiv România), a fost publicat acum, după ce comunitatea startup-urilor europene s-a arătat dezamăgită de nivelul relativ redus de ambiție al draftului care a fost „scurs” în presa europeană, zilele trecute.

Propunerea Comisiei Europene privind EU Inc. reprezintă un nou set unic de norme corporative, care constituie „piatra de temelie și punctul de plecare” pentru cel de al 28-lea regim al UE, un regim comun la nivel european, care se adaugă regimurilor juridice din cele 27 de state membre.

EU Inc. este prezentat drept un cadru corporativ european opțional, digital în mod implicit. Aceasta ar urma să înlesnească înființarea, funcționarea și dezvoltarea întreprinderilor în întreaga UE, „stimulându-le să rămână în Europa și încurajându-i pe cei care au căutat altădată în altă parte să se întoarcă”, potrivit CE.

În prezent, pentru mult prea mulți antreprenori și întreprinderi inovatoare, extinderea dincolo de frontierele UE înseamnă navigarea într-un peisaj juridic corporatist fragmentat. Întreprinderile europene inovatoare se confruntă cu 27 de sisteme juridice naționale și cu peste 60 de forme juridice ale întreprinderilor. Această complexitate poate întârzia înființarea unei companii timp de săptămâni sau chiar luni, încetinind creșterea, crescând costurile și descurajând scara, își justifică proiectul executivul comunitar.

EU Inc. vine sub forma unui regulament care va oferi „un set unic armonizat de reguli corporative pe care întreprinderile le pot alege în loc să navigheze prin mai multe regimuri naționale, deblocând adevăratul potențial al pieței unice”.

Raportul Draghi a subliniat necesitatea urgentă de a se pune accentul pe îmbunătățirea competitivității UE, inclusiv prin facilitarea extinderii întreprinderilor inovatoare în Europa. Anunțată în orientările politice ale Comisiei pentru perioada 2024-2029 și în discursul președintei von der Leyen privind starea uniunii, propunerea EU Inc. urmărește să reducă fragmentarea, să stimuleze competitivitatea UE și să răspundă nevoilor întreprinderilor inovatoare.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat:

„Europa are talentul, ideile și ambiția de a deveni cel mai bun loc pentru inovatori. Cu toate acestea, în prezent, antreprenorii europeni care doresc să se extindă se confruntă cu 27 de sisteme juridice și cu peste 60 de forme de societăți naționale. Cu EU Inc., facilităm în mod drastic demararea și dezvoltarea unei afaceri în întreaga Europă. Orice antreprenor va putea crea o companie în termen de 48 de ore, de oriunde din Uniunea Europeană și în întregime online. Acest pas crucial este doar începutul. Obiectivul nostru este clar: o Europă – o piață – până în 2028.”

„Având în vedere importanța sa esențială pentru prosperitatea UE”, Comisia invită Parlamentul European și Consiliul să ajungă la un acord cu privire la propunerea privind EU Inc. până la sfârșitul anului 2026.

Comisia Europeană a enumerat principalele caracteristici ale EU Inc.:

Antreprenorii, fondatorii și companiile vor putea înființa o firmă EU Inc. în termen de 48 de ore, cu mai puțin de 100 de euro și fără cerințe minime de capital social. Proceduri mai simple: societățile din UE Inc. vor trebui să transmită informațiile privind societățile o singură dată, prin intermediul unei interfețe la nivelul UE care să conecteze registrele naționale ale întreprinderilor. Într-o a doua etapă, Comisia va institui un nou registru central al UE. Companiile EU Inc. vor obține codul de identificare fiscală și codul de înregistrare în scopuri de TVA fără a fi nevoite să depună din nou documente. Operațiuni complet digitale: Procesele corporative vor fi digitale în mod implicit pe tot parcursul ciclului de viață al unei companii. Sprijinirea fondatorilor să repornească mai rapid și mai ieftin: societățile din UE Inc. vor avea acces la proceduri de lichidare complet digitale. Întreprinderile nou-înființate inovatoare vor avea acces la proceduri simplificate de insolvență pentru a facilita lichidarea operațiunilor. Acest lucru permite fondatorilor să încerce și să testeze idei inovatoare și să înceapă din nou, dacă este necesar. Condiții mai bune pentru atragerea investițiilor: Propunerea de astăzi va elimina formalitățile cu prezență fizică, va oferi proceduri digitale pentru operațiunile de finanțare și va simplifica transferul de acțiuni. Nu va mai exista o implicare obligatorie a intermediarilor pentru transferurile de acțiuni și procedurile de lichidare. Propunerea va permite, de asemenea, statelor membre să acorde societăților din UE Inc. acces la bursă. Mijloace mai bune de atragere a talentelor: întreprinderile din UE Inc. vor putea elabora planuri de opțiuni pe acțiuni pentru angajați la nivelul UE. Opțiunea pe acțiuni va fi impozitată numai pe venitul generat odată ce este vândută. Acesta este un factor crucial în asigurarea atractivității, în special pentru întreprinderile nou-înființate inovatoare. Accesul deplin la piața unică: întreprinderile din UE Inc. vor avea libertatea de a alege statul membru în care se înființează. Propunerea include o listă neagră a practicilor interzise pentru a se asigura că societățile din UE Inc. sunt tratate în același mod ca orice alte societăți naționale. Garanții solide împotriva abuzurilor: legislația națională în domeniul social și al ocupării forței de muncă nu este afectată de propunere. Acestea se vor aplica societății EU Inc. în același mod în care se aplică oricărei alte întreprinderi în temeiul dreptului național al societăților comerciale. Garanțiile aplicabile ale statului membru de înregistrare se vor aplica integral societății EU Inc., inclusiv în ceea ce privește normele privind codeterminarea. Flexibilitatea acțiunilor: societățile din UE Inc. vor avea flexibilitatea de a crea diferite clase de acțiuni cu drepturi economice sau de vot diferite. Acest lucru poate, de exemplu, să-i ajute pe fondatori să-și protejeze afacerea împotriva preluărilor ostile.

Instanțe specializate pentru EU Inc. la nivelul statelor UE

În plus, Comisia Europeană a adoptat miercuri și o comunicare care prezintă inițiativele actuale și viitoare de finalizare a celui de al 28-lea regim în alte domenii de politică.

Comunicarea propune „digitalizarea maximă a interacțiunilor dintre întreprinderi și autoritățile publice, de exemplu cu portofelul european pentru întreprinderi”.

Comunicarea invită statele membre să ia în considerare înființarea unor „camere judiciare sau instanțe specializate, care să aibă autoritatea de a soluționa litigiile privind dreptul societăților comerciale al UE Inc., permițând o aplicare eficace, eficientă și uniformă a normelor UE Inc”.

Comisia va analiza în continuare posibilitatea de a permite telemunca transfrontalieră în proporție de 100 % pentru întreprinderile nou-înființate (startup-uri) și întreprinderile în curs de extindere inovatoare (scale-up-uri) din întreaga Uniune, prin intermediul viitorului pachet privind mobilitatea echitabilă a forței de muncă.

Comunicarea anunță și măsuri pentru accesul la capital al întreprinderilor nou-înființate și al celor în curs de extindere, pe baza măsurilor uniunii economiilor și investițiilor, a unei eventuale revizuiri a normelor de investiții ale fondului de pensii și a viitoarei revizuiri a fondurilor europene cu capital de risc.

În ceea ce privește impozitarea, Comisia a propus un sistem de impozitare a sediului central care ar permite firmelor mici și mijlocii (IMM) să aplice normele fiscale din țara lor de origine.

În plus, inițiativa „Întreprinderile din Europa: un cadru de impozitare a profitului” (Business in Europe: Framework for Income Taxation – BEFIT) urmărește să stabilească un cadru legislativ unic pentru impozitarea întreprinderilor în UE. Se preconizează că viitorul pachet de simplificare Omnibus privind impozitarea directă va elimina sarcinile administrative suplimentare ale întreprinderilor din UE.

De asemenea, Comisia a adoptat miercuri și o recomandare privind definițiile „întreprinderilor inovatoare”, ale „întreprinderilor nou-înființate (startup-uri) inovatoare” și ale „întreprinderilor inovatoare în curs de extindere” (scale-up).

Recomandarea ar urma să asigure „o abordare coerentă în întreaga UE pentru a asigura o mai bună monitorizare a politicilor Uniunii Europene privind întreprinderile, oferind certitudine întreprinderilor, investitorilor și factorilor de decizie în acest proces”, susține Comisia.

Un acord asupra EU Inc. până la finalul anului 2026

Propunerea EU Inc. va fi discutată acum de Parlamentul European și de Consiliu. Comisia să asigurări că „va depune toate eforturile” pentru a sprijini colegiuitorii în acest sens, „cu obiectivul clar de a ajunge la un acord până la sfârșitul anului 2026”, conform Comisiei Europene.

EU Inc. este un rezultat esențial al agendei UE privind competitivitatea și una dintre principalele inițiative de sprijinire a întreprinderilor, în special a întreprinderilor nou-înființate și a celor în curs de extindere, pentru a inova și a se dezvolta pe piața unică.

EU Inc. NU înlocuiește cadrele naționale ale întreprinderilor, subliniază CE. Acesta este un cadru opțional armonizat pentru întreprinderi, disponibil în întreaga UE pentru toate întreprinderile.

Pe baza analizei raportului lui Mario Draghi privind viitorul competitivității europene, Comisia a prezentat Busola pentru competitivitate în ianuarie 2025. Obiectivul acestei noi foi de parcurs este de a restabili dinamismul Europei și de a stimula creșterea noastră economică. EU Inc. a fost anunțată ca parte a acestor acțiuni de consolidare a competitivității economiei europene, cu scopul de a permite întreprinderilor inovatoare să beneficieze de un set unic și armonizat de norme la nivelul UE, inclusiv de orice aspecte relevante ale dreptului societăților comerciale, ale dreptului insolvenței, ale dreptului muncii și ale dreptului fiscal.

Ulterior, concluziile Consiliului European din martie 2025 au invitat Comisia: „să propună un al 28-lea regim opțional de drept al societăților comerciale care să permită întreprinderilor inovatoare să se extindă”. Mai precis, uniunea economiilor și a investițiilor, Strategia privind piața unică și, respectiv, Strategia privind întreprinderile nou-înființate și extinderea acestora , au stabilit o listă de măsuri menite să mobilizeze investiții private, să consolideze accesul la finanțare, să finalizeze piața unică și să stimuleze creșterea întreprinderilor inovatoare în UE și au subliniat rolul esențial pe care EU Inc. îl va juca în atingerea acestor obiective.

