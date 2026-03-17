Câștigătorii acceleratorului Rubik Garage, în urma evenimentului de final de la Milano

Două startup-uri italiene au câștigat marile premii în cadrul Demo Day-ului ediției 8 a Rubik Garage, program care s-a axat pe afaceri care dezvoltă soluții din domeniul sănătății, la care au participat și antreprenori români, potrivit unui comunicat transmis, marți, StartupCafe.ro.

Evenimentul a marcat finalul programului și momentul în care echipele și-au prezentat soluțiile în fața comunității internaționale. Demo Day-ul a fost sold out, reunind peste 150 de participanți, printre care fondatori, investitori și actori relevanți din domeniul medical și tech, atât din ecosistemul italian, cât și din cel european.

Din cele 48 de startup-uri participante în cohortă, 11 au fost selectate să susțină pitch, iar alte 6 echipe au fost prezente pentru a stabili conexiuni în cadrul Startup Alley.

Demo Day-ul s-a desfășurat în două zone principale: Startup Alley, dedicată networking-ului și conexiunilor directe, și scena principală, unde au avut loc panelurile și sesiunea de pitch a startup-urilor.

Agenda a inclus două paneluri de discuție:

Primul, „ Viitorul HealthTech în Europa ”, a adus în prim-plan dialogul dintre fondatori, investitori și lideri din industrie, cu participarea lui Marco Gullà (ZCub – Zambon Research Venture), Nicolo Petrone (1000Farmacie.it), Antonia Verna (Portolano Cavallo) și Alessandro Crevani (Italian Angels for Biotech), moderat de Francesco Maria Senatore (Bio4Dreams);

”, a adus în prim-plan dialogul dintre fondatori, investitori și lideri din industrie, cu participarea lui Marco Gullà (ZCub – Zambon Research Venture), Nicolo Petrone (1000Farmacie.it), Antonia Verna (Portolano Cavallo) și Alessandro Crevani (Italian Angels for Biotech), moderat de Francesco Maria Senatore (Bio4Dreams); Al doilea panel, „Cum scalezi în Europa cu capitalul, partenerii și programele de accelerare potrivite”, a explorat experiența fondatorilor și a liderilor din ecosistem, cu speakeri precum Domenico Lopriore (Sella), Nicola Rodriguez (Tech Europe Foundation), Roxana Vesa (Synaptiq.io) și Laura Prinzi (PwC Italia), moderat de Sergiu Neguț (FintechOS).

Cele 11 startup-uri care au susținut pitch-urile au fost: Anima Felix (România), Argus AI (Moldova), BariMetriq (Moldova), CuraMe (Italia), Lumnora (Italia), Medical Pilot (România), Papayya (Portugalia), SelfTalk (Moldova), SkyEU (Italia), Tricomela (Italia) și Via Communa (Elveția).

Câștigătorii Rubik Garage, ediția a 8-a

Echipele și-au prezentat soluțiile în fața unui juriu internațional format din Salvatore Sava (A4I), Flaminia Feleppa (Scientifica), Bogdan Micu (Alpin Holding) și Christian Kumar (investitor în MedTech).

La finalul serii au fost desemnați câștigătorii. Premiul pentru Cel mai bun Startup a fost obținut de Lumnora, iar premiul pentru Cel mai bun Pitch a mers către SkyEU.

Lumnora dezvoltă LumEV, un dispozitiv bazat pe inteligență artificială care analizează particule minuscule din sânge, numite vesicule extracelulare, pentru a detecta mai rapid și mai devreme diferite boli, inclusiv cancer.

SkyEU abordează provocarea critică a intervențiilor de urgență, folosind drone eVTOL automate pentru a livra kituri de prim ajutor și defibrilatoare, crescând semnificativ șansele de supraviețuire în cazuri de stop cardiac.

Surpriza serii a fost acordarea unei investiții de către Bogdan Micu, care a pus la dispoziție suma de 10.000 EUR.

Suma a fost împărțită, în funcție de votul publicului, în următoarea ordine: Lumnora, Argus AI, CuraMe, Medical Pilot, SkyEU, BariMetriq, SelfTalk.space, Anima Felix, Papayya, Via Communa și Tricomela.

Demo Day-ul a marcat finalul acceleratorului Rubik Garage, care a oferit fondatorilor, pe parcursul a 5 luni, o călătorie antreprenorială completă. Programul a inclus peste 100 de ore de mentorat 1:1, 70 de întâlniri cu investitori și fonduri de investiții, 35+ workshopuri și sprijin din partea a 64 de mentori, coaches și alumni Rubik Hub, care i-au ghidat pe cei 70 de fondatori selectați în program, în dezvoltarea și scalarea startup-urilor lor.

Partenerii acestei ediții au fost IMAGO-MOL Cluster, INNOVATE-EU, Clusters4Health și Orange Fab. În plus, Demo Day-ul a fost sprijinit și de către Sellalb, HubSpot, Bio4Dreams, InnovUp și SmartCityMilano.

Anul acesta, Rubik Hub a fost selectat pentru a doua oară în topul celor mai bune acceleratoare din Europa, realizat de Financial Times.

Din 2017, Rubik Hub, parte din ADR Nord-Est, a sprijinit peste 400 de startup-uri tech din Europa, oferindu-le acces la know-how strategic, mentori de top, investitori relevanți și o comunitate solidă de peste 350 de experți din România și din străinătate. În total, startup-urile din portofoliul Rubik Hub au atras investiții de peste 75 milioane EUR.