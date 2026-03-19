Înscrieri 2026: Mentorat pentru femeile care vor să răzbească în industria muzicală românească 

Au început înscrierile pentru a 6-a ediție a Women in Music Mentorship Program, un program de mentorat dedicat femeilor aflate la începutul carierei în industria muzicală din România.

Termen: înscrierile au loc până pe 10 aprilie 2026, prin completarea formularului online Google Form.

Women in Music Mentorship Program este organizat de Asociația HerStory.

Timp de 6 luni, 10 femei-lider din industria muzicală vor ghida 10 femei la început de drum, oferindu-le sprijin, informații și o platformă de creștere profesională într-un mediu care promovează autenticitatea și incluziunea, susține organizația, într-un comunicat transmis comunității antreprenoriale StartupCafe.ro.

Ajuns la a șasea ediție, Women in Music Mentorship Program își propune să abordeze problema subreprezentării profesionale a femeilor în roluri esențiale de management și coordonare în industria muzicală.

Programul oferă participantelor „nu doar know-how-ul, ci și încrederea și conexiunile necesare pentru a pentru a face față cu succes provocărilor din music business”, potrivit organizatorilor.

Ediția curentă propune o structură consolidată, menită să ofere o experiență complexă de învățare.

Pe lângă nucleul relației de mentorat 1:1, ediția 2026 introduce o componentă extinsă de 10 workshop-uri online susținute de doamnele mentor, axate pe instrumente de lucru practice în arii precum marketing, PR, booking, producție de eveniment, publishing, project management etc.

Experiența este completată de proiectul de grup, un pilon central al edițiilor recente ale programului de mentorat. Participantele vor simula activitatea unei agenții de management pentru o artistă emergentă, având ocazia să pună în practică într-un context profesional relevant cunoștințele dobândite. Proiectul, care va include crearea unei campanii de promovare pentru un artist emergent și organizarea unui concert live, se va desfășura pe toată durata programului, beneficiind de ghidaj și feedback din partea mentorilor și a echipei Women in Music pe tot acest parcurs.

Programul vizează atât dezvoltarea profesională, cât și cea personală, una dintre misiunile de bază fiind extinderea comunității Women in Music, un spațiu sigur și activ, bazat pe valori comune și pe conceptul #womensupportingwomen.

Mentorii ediției cu numărul 6 Women in Music Mentorship Program sunt:

Alina Cevei - Publishing Manager Hahaha Production

Ana Mirea - Lawyer

Corina Vîlcu - Founder Magheru 9

Dana Lepădatu - Operational Manager, Global Records

Flavia Ionescu - Head of Business, The Drop

Mihaela Preda - Strategic Consultant in Music & Public Relations

Patricia Brohanschi - Festival Director Rocanotherworld & Classix Festival

Paula Furir - Independent Brand Strategist & Marketing Consultant

Roxana Luca - Independent Production Manager

Valeria Vdovîi - Booking Agent, Forward Agency

Ediția din 2026 presupune o taxă de participare de 600 RON, aplicabilă doar candidatelor selectate în urma interviurilor. Programul oferă și o bursă integrală, acordată pe baza motivației din formularul de înscriere.

Deoarece activitățile de grup se vor desfășura în București, prezența fizică este obligatorie conform calendarului anunțat, pentru a asigura o acumulare completă de experiență și o conexiune reală între membrele comunității.

Detalii despre procesul de aplicare, modalitatea de selecție, precum și despre calendarul ediției de anul acesta se regăsesc pe site-ul Women in Music.