Înscrieri 2026: Mentorat pentru femeile care vor să răzbească în industria muzicală românească 

Mentori Women in Music Program 2026
Mentori Women in Music Program 2026

Au început înscrierile pentru a 6-a ediție a Women in Music Mentorship Program, un program de mentorat dedicat femeilor aflate la începutul carierei în industria muzicală din România. 

Termen: înscrierile au loc până pe 10 aprilie 2026, prin completarea formularului online Google Form. 

Women in Music Mentorship Program este organizat de Asociația HerStory.

Timp de 6 luni, 10 femei-lider din industria muzicală vor ghida 10 femei la început de drum, oferindu-le sprijin, informații și o platformă de creștere profesională într-un mediu care promovează autenticitatea și incluziunea, susține organizația, într-un comunicat transmis comunității antreprenoriale StartupCafe.ro

Ajuns la a șasea ediție, Women in Music Mentorship Program își propune să abordeze problema subreprezentării profesionale a femeilor în roluri esențiale de management și coordonare în industria muzicală. 

Programul oferă participantelor „nu doar know-how-ul, ci și încrederea și conexiunile necesare pentru a  pentru a face față cu succes provocărilor din music business”, potrivit organizatorilor. 

Ediția curentă propune o structură consolidată, menită să ofere o experiență complexă de învățare. 

Pe lângă nucleul relației de mentorat 1:1, ediția 2026 introduce o componentă extinsă de 10 workshop-uri online susținute de doamnele mentor, axate pe instrumente de lucru practice în arii precum marketing, PR, booking, producție de eveniment, publishing, project management etc.

Experiența este completată de proiectul de grup, un pilon central al edițiilor recente ale programului de mentorat. Participantele vor simula activitatea unei agenții de management pentru o artistă emergentă, având ocazia să pună în practică într-un context profesional relevant cunoștințele dobândite. Proiectul, care va include crearea unei campanii de promovare pentru un artist emergent și organizarea unui concert live, se va desfășura pe toată durata programului, beneficiind de ghidaj și feedback din partea mentorilor și a echipei Women in Music  pe tot acest parcurs.

Programul vizează atât dezvoltarea profesională, cât și cea personală, una dintre misiunile de bază fiind extinderea comunității Women in Music, un spațiu sigur și activ, bazat pe valori comune și pe conceptul #womensupportingwomen. 

Mentorii ediției cu numărul 6 Women in Music Mentorship Program sunt:

  • Alina Cevei - Publishing Manager Hahaha Production
  • Ana Mirea - Lawyer
  • Corina Vîlcu - Founder Magheru 9
  • Dana Lepădatu - Operational Manager, Global Records
  • Flavia Ionescu - Head of Business, The Drop
  • Mihaela Preda - Strategic Consultant in Music & Public Relations
  • Patricia Brohanschi - Festival Director Rocanotherworld & Classix Festival
  • Paula Furir - Independent  Brand Strategist & Marketing Consultant
  • Roxana Luca - Independent Production Manager
  • Valeria Vdovîi - Booking Agent, Forward Agency

Ediția din 2026 presupune o taxă de participare de 600 RON, aplicabilă doar candidatelor selectate în urma interviurilor. Programul oferă și o bursă integrală, acordată pe baza motivației din formularul de înscriere.

Deoarece activitățile de grup se vor desfășura în București, prezența fizică este obligatorie conform calendarului anunțat, pentru a asigura o acumulare completă de experiență și o conexiune reală între membrele comunității.

Detalii despre procesul de aplicare, modalitatea de selecție, precum și despre calendarul ediției de anul acesta se regăsesc pe site-ul Women in Music.

Idei | Antreprenori

RoFintech

LISTA 2026: Câștigătorii premiilor Asociației Române de Fintech

Apple

Un designer polonez de VFX care a lucrat la Hollywood a fondat o platformă de plugin-uri pentru editare video acum 17 ani. A fost cumpărată de Apple

„Orice antreprenor va putea crea o firmă în 48 de ore, de oriunde din UE, online, cu mai puțin de 100 EUR” – Comisia Europeană a publicat proiectul oficial de regulament EU Inc. Descarcă documentul

Jasseem Allybokus si Grégoire Vigroux,, fondatorii eYou Social

O rețea socială inițiată în România, cu finanțare de 300.000 EUR, vrea să devină alternativa europeană la platformele americane și chinezești, ca Facebook și TikTok

Choice

Un startup ceh de digitalizare a afacerilor HoReCa se extinde puternic în România după o investiție de 7,1 milioane dolari

Drona Wasper, dezvoltată de Orbotix

Un startup de inteligență artificială și drone de apărare, co-fondat de un român, anunță investiții în țară