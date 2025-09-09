O rețea socială dedicată românilor, Prieteni.com, s-a relansat după 25 de ani

Prieteni.com, o rețea socială dedicată românilor, s-a relansat la 25 de ani de la apariția platformei, cu noi funcții, potrivit unui comunicat transmis, marți, StartupCafe.ro.
Sub brand-ul Prieteni.com intră acum o serie de alte site-uri: Prietenii.com, Relatii.com, Perechi.com, Flirturi.com, Indragostiti.com, Atractie.com, Casatorii.com, DiasporaRomana.com, RomaniaVirtuala.com, RomaniaPeInternet.com, SfaturiOnline.com, SfatulPsihologului.com, RadioNecenzurat.com, Recorduri.com și AsistentaClienti.com.
Astfel, pe noul site pot fi găsite relații, întâlniri (dating) și matrimoniale, comunități și diaspora, sfaturi, muzică și media independentă, topuri și recorduri, servicii generale utile.
Platforma spune că se diferențiază și prin faptul că oferă acces gratuit la sfatul unui psiholog dedicat.
Funcționalități:
- Sfatul Psihologului Dr. Mihai – sfaturi utile direct în cont
- Chat privat tip Messenger și camere de chat de grup
- Albume de poze, videoclipuri, muzică, bloguri și sondaje
- Grupuri, evenimente, director afaceri, anunțuri și forum
- Topuri cu tot conținutul platformei organizat pe categorii
- Acces gratuit și rapid pe orice dispozitiv, inclusiv prin aplicația Prieteni.com (PWA – Aplicație Web)
„Prieteni.com este construit pe o infrastructură tehnologică de ultimă oră 100% securizată, gândită să protejeze utilizatorii și să ofere o experiență online liberă și fără compromisuri. Este locul unde românii din țară și din diaspora se întâlnesc și socializează fără limite”, susține platforma.