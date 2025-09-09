O rețea socială dedicată românilor, Prieteni.com, s-a relansat după 25 de ani

Prieteni.com, o rețea socială dedicată românilor, s-a relansat la 25 de ani de la apariția platformei, cu noi funcții, potrivit unui comunicat transmis, marți, StartupCafe.ro.

Sub brand-ul Prieteni.com intră acum o serie de alte site-uri: Prietenii.com, Relatii.com, Perechi.com, Flirturi.com, Indragostiti.com, Atractie.com, Casatorii.com, DiasporaRomana.com, RomaniaVirtuala.com, RomaniaPeInternet.com, SfaturiOnline.com, SfatulPsihologului.com, RadioNecenzurat.com, Recorduri.com și AsistentaClienti.com.

Astfel, pe noul site pot fi găsite relații, întâlniri (dating) și matrimoniale, comunități și diaspora, sfaturi, muzică și media independentă, topuri și recorduri, servicii generale utile.

Platforma spune că se diferențiază și prin faptul că oferă acces gratuit la sfatul unui psiholog dedicat.

Funcționalități:

Sfatul Psihologului Dr. Mihai – sfaturi utile direct în cont

Chat privat tip Messenger și camere de chat de grup

Albume de poze, videoclipuri, muzică, bloguri și sondaje

Grupuri, evenimente, director afaceri, anunțuri și forum

Topuri cu tot conținutul platformei organizat pe categorii

Acces gratuit și rapid pe orice dispozitiv, inclusiv prin aplicația Prieteni.com (PWA – Aplicație Web)