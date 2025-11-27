FlexPayz, primul inel din lume cu sănătate, plăți și multimedia

Imaginează-ți un inel inteligent care îți plătește cumpărăturile, îți oferă acces la date medicale esențiale și îți permite să partajezi instant fișiere, prezentări sau conținut multimedia.



Pare un scenariu SF, dar este deja realitate. Este FlexPayz, primul inel din lume care reunește plățile contactless, sănătatea digitală și multimedia într-un design scandinav minimalist și sustenabil.

Creat în Suedia, FlexPayz Ring îmbină eleganța cu funcționalitatea. Este rezistent la apă, are o carcasă anti-scratch și este realizat din materiale reciclabile, contribuind activ la un viitor mai sustenabil.



Mai mult, inelul nu necesită baterie sau încărcare, funcționează pasiv, folosind energia câmpului NFC generat de terminalele de plată. Această tehnologie permite utilizatorului să efectueze plăți contactless instant, fără card, fără telefon și fără efort.

„Ne-am dorit o tehnologie care să nu încarce viața oamenilor, ci să o simplifice. FlexPayz este dovada că inovația poate fi frumoasă, sigură și practică în același timp”, explică reprezentanții companiei.

O singură atingere, mai multe funcții inteligente

Prin aplicația FlexPayz, utilizatorii pot configura până la șapte funcții smart care transformă inelul într-un instrument complet de conectivitate digitală:

Carte de vizită digitală pentru schimb instant de date de contact



Partajare de fișiere PDF pentru documente, oferte sau prezentări



Redirecționare către site-uri web sau profiluri online



Distribuire de conținut video și audio pentru prezentări, campanii sau podcasturi



Acces la jurnalul medical personal sau al copilului, cu informații salvate securizat



Linkuri către rețelele sociale sau platforme de business



Conectare rapidă la pagini personalizate pentru branding sau marketing



Astfel, FlexPayz Ring devine un dispozitiv multifuncțional care combină inovația fintech cu tehnologia medicală și sharing-ul digital, toate într-o formă discretă și elegantă.

Design scandinav, inovație globală

Inspirat de simplitatea și precizia designului nordic, FlexPayz își propune să schimbe felul în care oamenii interacționează cu tehnologia. Fiecare inel inteligent FlexPayz este proiectat pentru a fi purtat zilnic, oferind echilibru între estetică și performanță. Fie că este purtat la birou, în călătorii sau în activitățile de zi cu zi, inelul pentru plăți FlexPayz aduce un plus de confort și siguranță.

Cu o structură rezistentă, materiale eco-friendly și un sistem NFC certificat pentru securitate bancară completă, FlexPayz oferă utilizatorilor încrederea că toate tranzacțiile și datele lor sunt protejate la cel mai înalt nivel.

Tehnologie purtabilă cu suflet european

FlexPayz nu este doar o inovație tehnologică, ci o viziune despre libertate digitală și sustenabilitate. Brandul promovează ideea unei tehnologii cea mai securizata prin tokanizare care simplifică viața, respectă mediul și oferă control total utilizatorului. Pentru prima dată, plățile, datele medicale și conținutul multimedia se întâlnesc într-un singur obiect elegant, rezistent și sigur.

FlexPayz reprezintă echilibrul perfect între viața modernă, siguranță și estetică scandinavă, devenind simbolul unei noi generații de tehnologii purtabile inteligente.

Disponibil acum și în România

După succesul obținut în Suedia, FlexPayz Ring este disponibil oficial și în România, oferind utilizatorilor acces la cea mai avansată formă de tehnologie purtabilă din Europa. Prin eleganță, funcționalitate și siguranță, FlexPayz marchează începutul unei noi ere a plăților contactless inteligente.

Descoperă toate funcțiile și variantele disponibile pe https://flexpayz.ro/

