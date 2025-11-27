Orange lansează 5G+ în stațiile din metroul bucureștean. Când va fi acoperită toată rețeaua de transport subteran

Orange Romania a lansat tehnologia 5G+ în metroul bucureștean, vitezele ajungând la 1Gbps în stațiile în care a fost activată noua rețea, anunță compania de telecomunicații.

Inițial, au fost lansate proiect-pilot în stațiile Preciziei și Păcii, iar în prezent este activă și cea din Piața Victoriei 1 și 2, precum și cea de la Aviatorilor. Până la finalul lunii decembrie, tehnologia 5G+ va fi extinsă către multe alte stații de pe toate magistralele: Piața Romană, Universitate, Piața Unirii 1 și 2, Tineretului, Aurel Vlaicu, Pipera, Constantin Brâncoveanu.

Pentru viitor, operatorul își propune să asigure conectivitatea și în tuneluri. De asemenea, compania anunță servicii mai stabile și pe rețelele 4G.

Tehnologia permite viteze mari la internet

Beneficiile 5G+: aplicațiile, site-urile web și dispozitivele smart de acasă pot fi accesate aproape instantaneu, fișierele de mari dimensiuni pot fi transmise mult mai rapid, streaming-ul video și apelurile video își mențin calitatea, chiar și în mișcare.

Tehnologia 5G/5G+ este de până la zece ori mai eficientă energetic decât cele anterioare, pentru aceeași cantitate de trafic.

Orange mai anunță că vrea să acopere întreg metroul bucureștean cu 5G+ până la finalul lui 2026. Compania spune că este operatorul din România cu cea mai mare investiție în această tehnologie: 265 milioane EUR pentru o perioadă de 25 de ani.

„Conform celui mai recent studiu al ANCOM, Orange se menține atât cea mai rapidă rețea mobilă din România, cu viteze medii de download de 95 Mbps, și are totodată cel mai rapid internet fix, cu viteze medii de download de 558 Mbps”, se arată într-un comunicat al companiei.









