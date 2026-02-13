Amenzi de până la 100.000 lei și oprirea funcționării afacerilor care încalcă cerințele ISU de securitate la incendiu- nou proiect de OUG

Guvernul anunţă vineri termene mai scurte pentru obţinerea avizelor de către investitori şi costuri de administrare mai mici, în proiectul de Ordonanţă de Urgenţă privind modificarea şi completarea unor acte normative, publicat astăzi de Cancelaria Prim-Ministrului în consultare publică.

Potrivit Executivului, proiectul de OUG are trei componente importante: consolidarea cadrului normativ privind examinarea investiţiilor străine, reducerea termenelor pentru obţinerea unor avize de mediu, precum şi pentru apărarea împotriva incendiilor, în condiţiile menţinerii unor condiţii riguroase de protecţie a populaţiei.

”Propunerile de modificare au în vedere sprijinirea relansării economice, printr-un set de măsuri orientate către debirocratizare, digitalizare şi eficientizarea procedurilor administrative. Proiectul vine în sprijinul mediului de afaceri şi răspunde cu soluţii concrete la problemele semnalate de investitori şi de asociaţiile reprezentative, menţinând standardele de securitate impuse la nivelul Uniunii Europene. Este nevoie de un echilibru funcţional între necesitatea atragerii investiţiilor şi obiectivul protejării securităţii naţionale, în acord cu cadrul european privind securitatea economică, iar ceea ce facem prin acest proiect este în această linie”, a declarat şeful Cancelariei Prim-Ministrului, Mihai Jurca, citat de News.ro.

Executivul precizează că ”proiectul de Ordonanţă de Urgenţă urmăreşte crearea unui cadru mai clar, mai predictibil şi mai prietenos pentru investiţii, care să sprijine relansarea economică şi creşterea competitivităţii României, asigurând, totodată, capacitatea statului de a gestiona eficient riscurile de securitate, în deplină concordanţă cu evoluţiile şi exigenţele cadrului european”.

”Facem precizarea că mecanismul de examinare a investiţiilor este un instrument obligatoriu la nivelul Uniunii Europene, instituit prin Regulamentul (UE) 2019/452, care impune tuturor statelor membre să aibă un mecanism naţional funcţional şi să coopereze sistematic cu celelalte state membre şi cu Comisia Europeană. Astfel, procedura de depunere a cererilor de examinare de către investitori va fi complet digitalizată, fiind pusă la dispoziţie o platformă digitală dedicată, dezvoltată de STS. Taxa de examinare va fi redusă la jumătate, de la 10.000 de euro, cât este în prezent, la 5.000 de euro. Activitatea se va autofinanţa, iar surplusul va fi vărsat la bugetul de stat la sfârşitul anului”, se arată în comunicatul oficial.

Guvernul anunţă că procedura administrativă va fi simplificată şi scurtată.

”Dacă în prezent durata totală a analizei şi a emiterii documentelor de autorizare către investitor este de 125 de zile, acest termen se va reduce la mai mult de jumătate, respectiv la 60 de zile calendaristice, iar termenul de analiză va fi micşorat de la 60 de zile calendaristice la 45 de zile calendaristice”, arată Executivul.

În plus, numărul de membri cu drept de vot ai Comisiei de Examinare a Investiţiilor Străine Directe va fi redus de la 9, câţi sunt în prezent, la 7 membri.

”Amintim faptul că actualul Guvern a redus indemnizaţiile membrilor CEISD şi ale experţilor, respectiv:

Pentru membrii Comisiei, în prezent, valoarea indemnizaţiei lunare reprezintă 15% din indemnizaţia unui ministru (faţă de 30%, cât era înainte de modificarea legislativă adoptată de actualul guvern), indiferent de numărul şedinţelor, adică aproximativ 1.900 de lei net lunar, indiferent la câte şedinţe participă un membru al Comisiei. Înainte, indemnizaţia se acorda pentru participarea la fiecare şedinţă.

Pentru experţi, în prezent, valoarea indemnizaţiei lunare reprezintă 12% din indemnizaţia unui ministru (faţă de 15%, înainte), indiferent de numărul şedinţelor, adică aproximativ 1.500 de lei net lunar, indiferent la câte şedinţe participă sau pregăteşte un expert. De asemenea, înainte, indemnizaţia se acorda pentru fiecare şedinţă”, se menţionează în comunicat.

Ordonanţa de urgenţă aduce şi termene mai scurte pentru evaluarea impactului asupra mediului.

”O altă componentă a proiectului de OUG introduce modificări prin aplicarea cărora se va obţine o reducere de 40 de zile a timpului maxim alocat pentru luarea deciziei în cadrul celor două etape din procedura de evaluare a impactului asupra mediului, respectiv etapa de evaluare iniţială şi etapa de încadrare”, arată Guvernul.

Proiectul introduce o serie de termene pentru paşii administrativi parcurşi de autoritatea competentă pentru protecţia mediului în etapele procedurale, respectiv:

- Termenul de maxim 15 zile pentru parcurgerea etapei de analiză iniţială se reduce la 10 zile;

- Termenul de 20 de zile pentru autorităţile care fac parte din Comsia de Analiză Tehnică pentru analiza memoriului de prezentare, transmis de titular în vederea parcurgerii etapei de încadrare, pentru formularea unui punct de vedere, se reduce 15 zile;

- Termenul de maximum 90 de zile pentru luarea unei decizii în etapa de încadrare se reduce la 60 de zile.

Termene mai scurte de avizare ISU a afacerilor în siguranța anti-incendiu. Amenzi mai mari pentru încălcarea normelor

Un capitol important al proiectului se referă la introducerea unor măsuri mai clare, simplificate, dar de introducere a responsabilităţilor mai ferme privind securitatea la incendii.

În privinţa procedurilor de avizare şi autorizare privind securitatea la incendiu, se propune ca termenul de soluţionare a avizelor să scadă de la maxim 21 zile la maxim 15 zile, iar în cazul investiţiilor din fonduri UE sau a revenirii la documentaţii, termenul să fie de maxim 5 zile lucrătoare.

”Dacă autorizaţia nu este emisă în termen şi documentaţia este completă, se eliberează un acord provizoriu pe 60 de zile, pe baza unei declaraţii pe proprie răspundere şi se va face verificare obligatorie în teren. De asemenea, dacă în prezent nu există nicio consecinţă reală pentru întârzieri şi nici indicatori de performanţă, actul normativ propune indicatori de performanţă stabiliţi la nivel naţional în mod unitar, răspunderea directă a inspectorului-şef pentru nerespectarea termenelor de emitere a avizelor şi autorizaţiilor de securitate la incendiu şi arată că întârzierea în soluţionarea cererilor/nerespectarea termenelor este abatere disciplinară şi se poate ajunge până la trecerea în rezervă”, subliniază Guvernul.

Un alt aspect important îl reprezintă digitalizarea. Proiectul de OUG prevede, în locul depunerii cererilor şi a documentaţiilor eminamente în format letric, ca depunerea să fie exclusiv electronică, documentaţia să fie stocată digital şi, totodată, oferă posibilitatea de redistribuire a dosarelor între inspectorate pentru respectarea termenelor.

O altă noutate introdusă este aceea că IGSU va certifica proiectele-tip repetitive prin eliberarea unui acord central, iar inspectoratele judeţene vor aplica acordul central. Astfel va exista coerenţă naţională prin uniformizarea deciziei şi nu va mai exista situaţia în care acelaşi tip de proiect este avizat de zeci de ori în judeţe diferite, uneori cu soluţii contradictorii.

”Pentru situaţiile în care autorizaţia deja există şi apar diverse defecţiuni, caz în care se ajungea la pierderea automată a autorizaţiei şi închiderea imediată, chiar şi pentru probleme tehnice minore, actul normativ propune suspendare temporară a autorizaţiei, nu anulare automată, şi termene clare de remediere: până la 30 zile (extensibil justificat) şi ridicare rapidă a suspendării după remediere (max. 5 zile). Astfel, se evită închiderile abuzive şi se menţine siguranţa în exploatare fără distrugerea activităţii economice”, afirmă Guvernul.

Cât priveşte sancţiunile, se trece de la amenzi necorelate cu gravitatea faptelor şi avertismentul aplicat frecvent, ceea ce conduce la un slab efect preventiv, la amenzi crescute (până la 100.000 lei), oprirea funcţionării pentru încălcări grave, fără avertisment la fapte grave şi încadrarea în categoria contravenţiilor penale pentru reluarea activităţii fără drept, mai arată Executivul.

Proiectul de act normativ se află în consultare publică, iar după parcurgerea acestei proceduri va fi transmis spre analiză şi avizare interinstituţională, înainte de adoptarea de către Guvern.