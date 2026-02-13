România în recesiune tehnică: „Antreprenorii sunt exasperați. Să repună pe picioare microîntreprinderea”, spune un consultant fiscal

Un expert contabil și fiscal explică, vineri, pentru antreprenorii din comunitatea StartupCafe.ro, după anunțul intrării României în recesiune tehnică, cum au influențat recentele majorări de taxe consumul și firmele, dar și la ce se poate aștepta mediul de afaceri în perioada următoare.

Statistica a confirmat, vineri, că România a intrat în recesiune tehnică, după ce economia românească a scăzut cu 1,9% în ultimul trimestru din 2025 față de trimestrul al treilea al anului.

Pe scurt, recesiunea tehnică este definită prin scăderea economiei timp de două trimestre consecutive, adică pe o perioadă de șase luni. Mai exact, Produsul Intern Brut (PIB), indicatorul ce măsoară valoarea totală a bunurilor și serviciilor produse într-o țară, este mai mic față de trimestrul precedent și continuă să scadă în trimestrul următor.

În acest context, expertul contabil a explicat ce impact a avut creșterea TVA în 2025 asupra consumului. Astfel, creșterea cotei reduse de TVA de la 9% la 11% și a celei standard de la 19% la 21% a produs „deranj în buzunarele oamenilor, majorând prețul produselor de la raft, consumul fiind unul din principalele motoare ale economiei”, a spus, pentru StartupCafe.ro, Cosmin Dumitrașcu, antreprenor, expert contabil & fondator ABS Group Romania.

Dumitrașcu spune că, în mod evident, consumul s-a redus odată cu creșterile imediate de prețuri și cu majorarea inflației. Cele două reprezintă „principalii factori care au condus la instabilitate în buzunarele populației”.

Întrebat ce măsuri ar fi trebuit să adopte guvernanții pentru a preveni intrarea economiei în recesiune tehnică, el a subliniat că primul pas ar fi fost asigurarea „stabilității fiscale”.

„Afectează predictibilitatea într-un mod grav, iar antreprenorii sunt efectiv exasperați. Să repună pe picioare microîntreprinderea, pentru că aducea foarte mulți bani la bugetul de stat, fără ca antreprenorii să mai caute soluții prin care să ascundă impozite, să anuleze nebunia cu contractele de muncă part-time, impozitate la full-time, rambursări accelerate de concedii medicale și TVA, și, evident, investiții în digitalizare și fonduri europene”, a spus el.

În ceea ce privește măsurile fiscale intrate în vigoare în 2026 și schimbările anunțate pentru firme pe parcursul anului, specialistul atrage atenția că efectele pe termen scurt sunt resimțite puternic de firme.

„Privind pe termen scurt, acestea au pus presiune foarte mare pe firme și PFA-uri. Însă cu măsuri de predictibilitate și comunicare cu mediul de afaceri, cu fiscalitate mai relaxată cum s-ar spune, și cu facilități fiscale se poate redresa pas cu pas. Totul depinde în acest moment de stabilitate, introducerea banilor în circulație, acces mai facil la finanțare, precum și comunicare apropiată a Ministerului Finanțelor cu mediul de afaceri”, a spus expertul contabil și fiscal.

Întrebat dacă pachetul de relansare economică 2026 a venit la momentul potrivit, Dumitrașcu a apreciat că măsurile propuse chiar și tardiv sunt binevenite. „Mai bine mai târziu, decât deloc. Economia este puțin încetinită, însă cu măsuri sustenabile precum cele de mai sus, se poate redresa ușor-ușor”, a declarat el.

Dacă România va ieși din recesiune, menținerea unor măsuri fiscale de sprijin va fi importantă pentru o creștere economică sustenabilă, spune specialistul.

„Stimulete pentru investiții, digitalizare „agresivă”, birocrație puternic diminuată (de exemplu, încă există registrul unic de control sau CIF de TVA fizic, când ar putea fi electronice), dar mai ales relaxarea microîntreprinderii care a fost, efectiv, asaltată de măsuri”, a încheiat el.