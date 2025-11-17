Cum s-au simțit creșterile de taxe și inflația în HoReCa: Cazul restaurantelor KFC, Taco Bell și Pizza Hut din România

Inflația și măsurile fiscale decise de Guvernul Bolojan, inclusiv creșterea TVA, își fac simțite efectele în afacerile HoReCa din România, iar asta se vede, la „firul ierbii”, în restaurantele operate aici sub brandurile internaționale KFC, Pizza Hut și Taco Bell.

La data de 30 septembrie 2025, compania românească Sphera Franchise Group opera 176 de localuri KFC, Taco Bell, Pizza Hut și Cioccolatitaliani în România, dar și în Republica Moldova și Italia.

Dintre cele 3 piețe, doar în România au scăzut vânzările în primele 9 luni ale anului 2025 față de aceeași perioadă din 2024, conform raportului publicat pe Bursa de Valori București.

În România, au intrat la calcul 110 restaurante KFC, 28 Pizza Hut, 16 Taco Bell și o subfranciză Pizza Hut Delivery. Acestea au făcut încasări de 985,1 milioane lei în primele 9 luni ale anului 2025. Astfel, încasările companiei în România au scăzut ușor, cu 0,2%, față de aceeași perioadă a anului 2024.

În Italia firma avea 17 restaurante KFC și 1 restaurant Cioccolatitaliani în Italia, la 30 septembrie 2025. Acestea au avut încasări de 145,3 milioane de lei în primele 9 luni ale anului 2025. Afacerile Sphera din Italia au crescut cu 3,7% față de aceeași perioadă din 2024.

În Republica Moldova, Sphera are 3 restaurante KFC, care au făcut încasări de 20,7 milioane de lei în primele 9 luni ale anului 2025. Astfel, pe piața din Moldova, compania a crescut 24,6% față de primele 9 luni din 2024.

De precizat că în trimestrul 4 din 2024 și până în trimestrul 3 din 2025 inclusiv, firma a deschis 5 restaurante noi: 3 KFC și 1 Taco Bell în România, precum și 1 Cioccolatitaliani în Italia.

De asemenea, în trimestrul 4 2025, grupul a mai inaugurat 2 restaurante noi – 1 Taco Bell în Promenada Mall din București și 1 unitate KFC drive-thru în Udine, Italia. Acestea nu intră la socoteală.

Din 15 octombrie 2025, Grupul și-a extins portofoliul prin adăugarea francizei Hard Rock Cafe, parte a Hard Rock International. Drepturile de franciză sunt deținute de HRC Restaurants SRL, o entitate nouînființată în România, deținută integral de Grup. Grupul intenționează să deschidă cinci restaurante Hard Rock Cafe în Brașov, Timișoara, Iași, Cluj și Chișinău, pe parcursul a cinci ani, începând cu anul 2026.

Măsurile fiscale, prudența consumatorilor și inflația au afectat veniturile companiei, în România

Sphera spune că vânzările sale din perioada iulie-septembrie 2025 au fost afectate de măsurile fiscale luate de Guvernul Bolojan pentru reducerea deficitului bugetar al României. Reamintim că România a crescut TVA în HoReCa de la 9% la 11% de la 1 august 2025, printre altele.

„În T3 2025, Sphera Franchise Group a înregistrat vânzări totale de 405,9 milioane de lei, în creștere cu 0,6% față de anul precedent. Această creștere moderată a reflectat presiunile externe continue din principala piață a Grupului, România, unde măsurile fiscale introduse pentru reducerea deficitului bugetar au diminuat cheltuielile discreționare” - spune compania în raportul său către investitori.

Grupul Shera mai explică, în raportul său, că vânzările KFC au crescut cu 0,1% în trimestrul 3 din 2025 față de T3 2024, ajungând la 352,9 milioane de lei, dar s-au simțit măsurile fiscale.

„Creșterea a fost temperată de scăderea cheltuielilor discreționare în România, determinată de instabilitatea politică și de măsurile fiscale introduse pentru reducerea deficitului bugetar”, precizează firma.

De asemenea, consumatorii din HoReCa au devenit mai prudenți.

„În T3 2025, vânzările în restaurantele comparabile la nivelul brandurilor Sphera au scăzut cu 1,7% față de anul precedent, o diminuare ușoară pe fondul unei baze de referință solide din T3 2024 și al comportamentului prudent al consumatorilor, influențat de incertitudinea generată de modificările fiscale și de presiunile inflaționiste generale din România” - spune Sphera.

Restaurantele operate de Sphera au resimțit „inflația costurilor” - au crescut salariile angajaților din restaurante și s-au scumpit și alimentele.

„În ciuda unei performanțe stabile la nivelul vânzărilor, presiunea asupra marjelor și inflația costurilor, în special cele cu salariile, au continuat să erodeze marjele, așa cum a fost raportat anterior în T1 și T2 2025. Pe fondul unor noi cresteri de costuri pentru categoria alimente și materiale și al presiunilor continue asupra cheltuielilor cu salariile, capacitatea Grupului de a limita costurile de exploatare, în condițiile unor vânzări relativ stabile, a fost restrânsă, mai ales în contextul inflaționist” - mai comentează compania,

La data de 30 septembrie 2025, Grupul avea 4.944 de angajați, dintre care 4.442 în România, 404 în Italia și 98 în Republica Moldova. În prinmele 9 luni din 2025, Grupul a continuat procesul de digitalizare a rețelei prin extinderea utilizării kiosk-urilor digitale pentru a simplifica procesul de vânzare și a continuat angajarea personalului din străinătate.

„Context politic, economic și ulterior fiscal, dificil” în România

Pe ansamblul primelor nouă luni ale anului, Grupul a raportat vânzări totale de 1.151,1 mil.lei, în creștere cu 0,7% YoY. EBITDA normalizată s-a situat la 96,2 mil.lei (-25,5%), iar profitul net normalizat la 42,8 mil.lei (-40,1%). Scăderea profitului net pe primele trei trimestre ale anului în curs față de 2024 a fost determinată de impactul mai multor factori: nivelul ridicat al cheltuielilor de exploatare, în special cele salariale, vânzări stagnante pe principala piață de activitate a Sphera Franchise Group, respectiv România, comportamentul precaut al consumatorilor în contextul incertitudinilor politice și economice și de o piață mai competitivă a restaurantelor cu servire rapidă (QSR).

”Primele nouă luni ale anului au marcat un context politic, economic și ulterior fiscal, dificil în principala piață a Grupului, cu impact semnificativ asupra întregului sector HoReCa și asupra activității noastre. Angajamentul nostru față de acționari rămâne ferm: continuăm să investim în rețea, să diversificăm portofoliul, aducând și dezvoltând noi branduri, Cioccolatitaliani și Hard Rock Cafe, și să ne intensificăm eforturile de eficientizare, pentru a livra valoare pe termen lung pentru clienți și investitori. Decizia recentă de a acorda dividende suplimentare în valoare de 40,2 milioane lei, echivalentul a 1,04 lei brut/acțiune, reflectă încrederea noastră în potențialul pe termen lung al Grupului”, a declarat Călin Ionescu, CEO Sphera Franchise Group, într-un comunicat transmis, luni, comunității antreprenoriale StartupCafe.ro.

În 2025, Grupul a raportat cel mai bun trimestru 3 din istoria sa, la nivel de vânzări și o îmbunătățire vizibilă a profitabilității față de trimestrele anterioare, susținută de măsurile eficiente de control al costurilor și de contribuțiile tot mai importante din Italia și Republica Moldova.

Deși performanța a rămas stabilă la nivelul vânzărilor totale care au ajuns la 405,9 mil.lei, în creștere cu 6,1% față de T2 2025 și peste rezultatele obținute în T3 2024 cu 0,6%, creșterea costurilor, în special cele salariale, a continuat să erodeze marjele, așa cum a fost raportat anterior în S1 2025.