Proiecte de educație antreprenorială în 7 universități, derulate de JA România

Junior Achievement (JA) România derulează, pe parcursul anului universitar 2025-2026, proiecte de educație antreprenorială în 7 instituții academice din țară, susținute de Romanian-American Foundation (RAF), potrivit unui comunicat transmis, marți, StartupCafe.ro.

A cincea ediție a programului Universitatea Antreprenorială oferă profesorilor și universităților oportunitatea de accesa fonduri prin mini-granturi pe proiecte, pentru a crea sau dezvolta local centre de antreprenoriat, precum și pentru a derula diferite inițiative educaționale cu studenți, cadre didactice și antreprenori.

Anul academic trecut, 102 profesori și peste 3.000 de studenți din 28 de universități au fost implicați în programul JA, iar peste 300 dintre aceștia au format echipe și au lucrat pentru a dezvolta un plan de afaceri și a-și pune în practică ideea, în cadrul competiției JA de antreprenoriat Gen-E.

În acest an universitar, studenții și universitățile vor beneficia și de următoarele activități și resurse, prin programul internațional de educație antreprenorială:

Acces gratuit la materiale educaționale prin platforma de e-learning;

prin platforma de e-learning; Training-uri și consultanță pentru integrarea conceptelor antreprenoriale la cursuri;

pentru integrarea conceptelor antreprenoriale la cursuri; Certificate de participare pentru profesori și studenți;

pentru profesori și studenți; Oportunitatea pentru echipe de studenți de a participa la Incubatorul național de antreprenoriat JA BizzFactory;

Acces gratuit pentru echipele de studenți pe platforma DreamShaper , soluție de învățare ce oferă sprijin în dezvoltarea ideilor de afaceri;

, soluție de învățare ce oferă sprijin în dezvoltarea ideilor de afaceri; Mentorat pentru studenți oferit de antreprenori și experți din mediul de afaceri;

pentru studenți oferit de antreprenori și experți din mediul de afaceri; Acces la Job Incubator , incubator de locuri de muncă și stagii de practică;

, incubator de locuri de muncă și stagii de practică; Posibilitatea de echivalare a participării în incubatorul de antreprenoriat cu perioada de practică obligatorie pentru studenți , prin proiecte pilot relevante pentru domeniul de studiu;

, prin proiecte pilot relevante pentru domeniul de studiu; Oportunitatea de a reprezenta România la GEN-E 2026, festival european de antreprenoriat, organizat la Riga, Letonia.

În luna noiembrie, s-a lansat și ediția 2026 a Incubatorului JA Bizzfactory, componenta practică a programului JA de antreprenoriat, iar profesorii interesați pot înscrie echipe de studenți cu idei de afaceri, până pe 23 ianuarie 2026, prin intermediul platformei puse la dispoziție.