Declarația unică (Formular 212) precompletată 2026. ANAF a pregătit proiectul. De unde își va lua Fiscul datele 

Pachetul fiscal 2: Impozit de 16% pe tranzacții crypto, noi modificări privind capitalul social pentru SRL, taxa ”Temu” și alte măsuri adoptate din nou de Parlament 

ANAF a început să blocheze conturi și să sechestreze bunuri, când emite decizii de impunere în verificările documentare. Se pregătesc amenzi de 100.000 lei și 300.000 lei pentru firme (avocați)

ANSVSA a atenționat referitor la „riscuri privind achiziția de produse alimentare din mediul online”. Asociația magazinelor onlie respinge asocierea generalizată a comerțului online cu riscuri alimentare

Cum s-au simțit creșterile de taxe și inflația în HoReCa: Cazul restaurantelor KFC, Taco Bell și Pizza Hut din România

Hackerii au blocat accesul firmei la propria rețea informatică și au avut acces la datele de identificare, salariile angajaților și conturile bancare ale clienților și colaboratorilor.

GDPR: Producător român de mobilă, amendat cu 8.000 EUR, după ce hackerii au accesat datele clienților și angajaților