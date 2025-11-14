Banca de Investiții și Dezvoltare (BID) a României contribuie cu 20 milioane EUR la fondul de investiții 3SI, pentru susținerea companiilor românești și din regiune

Companiile românești și din regiune vor putea obține investiții de capital de risc sau de private equity, prin Fondul de Inovare al Inițiativei celor Trei Mări (3SI), la care România contribuie acum cu 20 de milioane de euro, prin Banca de Investiții și Dezvoltare (BID), deținută de Ministerul Finanțelor.

Fondul 3SI atinge pragul de 100 milioane EUR, cu contribuții din partea a cinci bănci naționale de dezvoltare: BID (România), BGK (Polonia), NRI (Cehia), MFB (Ungaria) și HBOR (Croația). Fondul European de Investiții, care are rol de coordonator, va dubla suma strânsă în Fondul 3SI, având ca țintă să mobilizeze un capital total de 1 miliard de euro, pe măsură ce se vor alătura investitori privați.

Noul Fond 3SI urmează să facă investiții în capital privat, capital de risc și credit privat, a precizat, vineri, FEI, într-un comunicat transmis comunității antreprenoriale StartupCafe.ro.

Fondul este conceput pentru a cataliza investițiile în companii aflate în faza de creștere din Europa Centrală și de Est, acoperind sectoare de la tehnologie avansată la industrii tradiționale.

Fondul de Inovare 3SI vizează companii care operează în regiunea cuprinsă între Marea Baltică, Marea Neagră și Marea Adriatică, având ca scop consolidarea competitivității, sprijinirea inovației și accelerarea tranziției verzi și digitale.

„Fondul de Inovare 3SI este o platformă pentru dezvoltarea regională. Odată cu implicarea BID, consolidăm o Europă mai integrată și mai inovatoare,” a declarat Marjut Falkstedt, Director General al FEI. „Angajamentul BID va contribui la deschiderea de noi oportunități pentru afacerile românești și regionale, stimulând inovația, crearea de locuri de muncă și creșterea durabilă. Împreună aprofundăm piața internă a UE și îndeplinim obiectivele legate de climă și competitivitate.”

„Prin aderarea la Fondul de Inovare al Inițiativei celor Trei Mări, prin angajamentul de 20 milioane EUR al Băncii de Investiții și Dezvoltare, țara noastră își reconfirmă rolul strategic în Europa Centrală și de Est,” a declarat Alexandru Nazare, Ministrul Finanțelor. „Această decizie reflectă prioritatea Guvernului României de a sprijini inovația, infrastructura și convergența economică în regiune. Prin colaborarea cu FEI, direcționăm capital către companii românești și regionale cu potențial ridicat de creștere, accelerând tranziția verde și digitală. Participarea BID consolidează poziția României ca partener de încredere în cadrul Uniunii Europene și în cadrul Inițiativei celor Trei Mări, aliniindu-se scopului nostru comun de a mobiliza cel puțin 1 miliard EUR pentru a susține competitivitatea regiunii și a promova o creștere durabilă,” a adăugat Nazare.

„Aderarea la Inițiativa celor Trei Mări reflectă angajamentul strategic al BID de a susține inovația și scalarea întreprinderilor românești,” a declarat Dan Sandu, Director General al BID. „Această colaborare cu FEI și cu băncile de dezvoltare din regiune va direcționa capital către companii cu potențial ridicat, va consolida colaborarea transfrontalieră și va poziționa România ca actor-cheie în transformarea economică a regiunii.”

Fondul de Inovare 3SI vizează participarea a până la nouă țări din regiune – inclusiv România, Croația, Cehia, Ungaria și Polonia – și angajamente naționale de 180 milioane EUR pentru investiții în fonduri de capital privat, capital de risc și credit privat. Obiectivul general este mobilizarea a cel puțin 1 miliard EUR în finanțare nouă și susținerea dezvoltării afacerilor în Europa Centrală și de Est, unde astfel de finanțări au fost relativ limitate și unde satisfacerea cererii pieței este esențială pentru dezvoltarea durabilă și menținerea competitivității globale.

BID este singura bancă de dezvoltare deținută 100% de statul român, prin Ministerul Finanțelor. Creată la finalul anului 2023 în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, BID își propune să contribuie activ la un mediu economic național sustenabil și prosper. Misiunea BID este de a sprijini dezvoltarea economică și socială, competitivitatea economică, inovația, creșterea economică durabilă și atingerea neutralității climatice, cu scopul de a remedia disfuncționalitățile pieței financiare.