Cele 2 obiective ale României pentru fondurile UE 2028-2034

România are două obiective principale în negocierile privind stabilirea alocărilor de fonduri europene în viitoarea perioadă de programare 2028-2034, a declarat, vineri, ministra de Externe, Oana Țoiu.

Primul obiectiv este păstrarea alocării de 60,2 miliarde de euro, bani europeni pentru România, propusă de Comisia Europeană.

„În primul rând, trebuie să ne asigurăm în perioada următoare de negocieri că propunerea din acest moment de alocare dreptul României de peste 60 de miliarde este o propunere care se va reflecta în decizia finală. Pentru că, este foarte important acest element, cele 60 de miliarde de euro dreptul României sunt în acest moment la stadiul de propunere. Nu avem încă acordul tuturor statelor membre și atunci prioritatea noastră de negociere este păstrarea și consolidarea acestei alocări” - a spus Țoiu, într-o conferință.

Al doilea obiectiv este asigurarea accesului companiilor românești la Fondul de competitivitate. „A doua prioritate este legată de accesul României, a companiilor din România și a României ca țară la resursele alocate creșterii competitivității” - a spus Țoiu.

Din Fondul de competitivitate, România își propune să accesze cel puțin 10 miliarde de euro din viitorul buget multianual al UE, potrivit ministrului Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru.

„România are o alocare de 60 de miliarde de euro și poate niște bani din Fondul de Competitivitate, unde ar trebui să avem măcar o țintă de circa 10 miliarde de euro, chiar dacă nu sunt alocați României per se”, afirmat Pîslaru.

În propunerea sa de buget 2028-2034, de circa 2.000 de miliarde de euro, Comisia Europeană a inclus Fond European pentru Competitivitate, de 409 miliarde EUR, destinat investițiilor în tehnologii strategice, inclusiv în companii tech.

Comisarul european Roxana Mînzatu, vicepreședintă a CE pentru Drepturi sociale și competențe, locuri de muncă de calitate și pregătire, a susținut că propunerea Comisiei Europene de buget multianual 2028-2034 va păstra principiile actuale ale Politicii de Coeziune și va impune o alocare de 14% pentru obiectivele sociale, dar va simplifica regulile de accesare a banilor europeni.

„Comisia a propus în luna iulie, în cadrul propunerii de viitor cadrul financiar multianual, 2028-2034, un nou model care să întărească capacitatea Politicii de coeziune și a Politicii agricole comune, de a servi cetățenilor și Europei. Un singur plan pentru fiecare țară, cu capitole regionale, în loc de 560 de programe operaționale câte avem acum. Un singur fond, un singur set de reguli, în loc de aproape 10 fonduri cu diverse reguli (...) Avem și sume securizate pentru fermieri, pentru regiunile mai puțin dezvoltate. Propunerea mea: fiecare plan de țară va trebui să aibă minim 14% cheltuială pentru partea de incluziune, protecție socială, acces la educație, la servicii medicale pentru persoanele venerabile, aceste cheltuieli de tipul fondului social european. Fără acest minim 14% sau mai mult în funcție de nevoile din fiecare țară, planurile de țară nu vor putea fi aprobate” - a spus Mînzatu.

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, împreună cu Ministerul Afacerilor Externe și Ministerul Finanțelor, a organizat, vineri, la București, conferința la nivel înalt privind viitorul Politicii de Coeziune – „Cohesion 2027+”. Evenimentul a reunit reprezentanți ai instituțiilor Uniunii Europene, ai statelor membre, ai autorităților naționale și regionale, precum și parteneri internaționali, într-un dialog asupra arhitecturii bugetare post-2027 și a rolului Politicii de Coeziune în competitivitatea și reziliența Europei.

Proiectul actual al CE pentru bugetul multianual 2028-2034

Comisia Europeană a prezentat, în 16 iulie și 3 septembrie 2025, pachetele de propuneri legislative și non-legislative privind Cadrul Financiar Multianual (CFM) pentru perioada 2028-2034, propunând un buget total de 1.984,894 miliarde euro (prețuri curente).

La acestea se adaugă propunerea privind noile resurse proprii, menită să asigure finanțarea adecvată a priorităților din următorul buget european, a precizat Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE), într-un comunicat.

CFM 2028-2034 este structurat în 4 piloni principali:

Coeziune economică, socială și teritorială, agricultură și securitate rurală și maritimă; Competitivitate, prosperitate și securitate; Europa Globală Administrație.

Primul pilon centralizează toate fondurile și instrumentele cu management partajat, respectiv fondurile și instrumentele aferente Politicii de Coeziune, Politicii Agricole Comune, securității interne (migrație și gestionarea frontierelor), respectiv componenta pentru rambursarea împrumuturilor din cadrul NextGenerationEU.

Alocarea totală propusă: 1.062,220 mld. euro, din care 865,076 mld. euro pentru Fondul European de Coeziune, agricultură, dezvoltare rurală, pescuit și securitate maritimă (”Fondul”).

Obiectivele specifice ale Fondului sunt structurate în jurul a cinci piloni: prosperitate durabilă în toate regiunile UE; dezvoltarea capacităților de apărare și securitate; sprijinirea oamenilor, consolidarea societății și modelului social al UE; îmbunătățirea calității vieții în Uniune; protejarea drepturilor fundamentale, democrației și statului de drept.

Planurile de parteneriat național și regional (PPNR) reprezintă principala componentă care va fi finanțată din Fond și care include: politica de coeziune; Politica Agricolă Comună; politica comună în domeniul pescuitului; migrație, securitate și afaceri interne; și Fondul Social pentru Climă. PPNR vor stabili agenda de reforme și investiții pe care statele membre și le propun pe durata CFM 2028-2034 și vor conține: lista și descrierea măsurilor grupate în capitole și lista jaloanelor și țintelor cu data indicativă de realizare, precum și costurile estimate ale măsurilor.

Suma alocată României se ridică la aprox. 60,2 mld. euro, valoare ce include alocarea Fondului Social pentru Climă (FSC) de 4,6 mld. euro aferentă anilor 2028-2032, respectiv alocarea pentru fondurile de migrație, gestiunea frontierelor și securitate internă – aprox. 1 mld. euro.

În prezent, propunerile Comisiei sunt în curs de negociere la nivelul Consiliului UE și al Parlamentului European, cu Politica de Coeziune aflată în centrul discuțiilor strategice privind modul în care Europa își va orienta investițiile pentru a sprijini creșterea economică, reziliența și echitatea în următorii ani.

Propunerile privind Politica de Coeziune 2027+ — în cifre