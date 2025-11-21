Skip to content

Te rugăm să ne ajuți cu acest chestionar despre fondurile europene din România

Chestionar StartupCafe-HotNews
Sursă: © Italianestro | Dreamstime.com (editat)
Fonduri europene prin Politica de Coeziune
EuSEE logo

Publicațiile StartupCafe.ro și HotNews.ro, alături de partenerii lor europeni, derulează un chestionar privind percepția cetățenilor asupra impactului fondurilor europene din cadrul Politicii de coeziune a UE. 

Ne-ar ajuta foarte mult contribuția ta, te rugăm să ne acorzi câteva minute pentru a completa acest chestionar: 

Mulțumim pentru sprijin.

Chestionarul este derulat în cadrul proiectului EuSEE – Advancing EU cohesion coverage across South-East Europe, co-finanțat de Uniunea Europeană. Rezultatele vor fi prezentate la finalul proiectului, în anul 2026.

EU flag
Coofinanțat de
Uniunea Europeană
Acest articol a fost realizat în cadrul proiectului EuSEE (Politica de coeziune a UE în Europa de Sud-Est), cofinanțat de Uniunea Europeană. Opiniile și pozițiile exprimate aparțin exclusiv autorului/autorilor și nu reflectă neapărat opiniile autorității finanțatoare, iar Uniunea Europeană nu poate fi trasă la răspundere pentru acestea.

