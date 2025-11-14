LISTĂ 25 de profesori de la universități românești primesc burse de câte 5.000 EUR de la firmele membre ANIS

Asociația Patronală a Industriei de Software și Servicii (ANIS) a anunțat vineri, printr-un comunicat transmis comunității antreprenoriale StartupCafe.ro, lista celor 25 de profesori universitari care vor primi burse de câte 5.000 EUR pentru metode inovatoare de predare, bazate pe noi tehnologii.
Cei 25 de câștigători ai Burselor ANIS 2025 provin din 23 de universități și 12 orașe din România. Astfel, sunt premiați: 8 câștigători din București, 7 din Cluj-Napoca, 5 din Timișoara, 4 din Iași și unul din Brașov.
Ediția din acest an a inclus opt categorii tehnologice, acoperind domenii precum Big Data, Artificial Intelligence, Machine Learning, Cloud Computing, Cybersecurity, Internet of Things, HealthTech și categoria Quantum Computing, care marchează intrarea universităților românești într-un domeniu de frontieră al științei.
De asemenea, a existat și categoria Tech for All care premiază cadrele didactice care utiliează noile tehnologi în universități non-tehnice.
„Bursele ANIS arată, an de an, că în universitățile din România există o nouă generație de profesori curajoși, conectați la transformarea digitală și gata să aducă schimbarea în educație. Faptul că avem înscrieri din întreaga țară și proiecte tot mai puternice confirmă direcția în care mergem: aceea de a construi un parteneriat real între mediul academic și industria tech, în beneficiul studenților și al economiei digitale”, a declarat Corina Vasile, Director Executiv ANIS.
LISTA câștigătorilor Burselor ANIS 2025
Categoria Big Data
- Marcel Antal – Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
- Andrei Turbatu – Universitatea Națională de Știință și Tehnologie „Politehnica” București
- Ciprian-Alin Simion – Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași
Categoria Artificial Intelligence & Machine Learning
- Raluca-Laura Portase – Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
- Cătălin Iapă – Universitatea Politehnica Timișoara
- Mihnea-Bogdan Jurca – Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
- Zsuzsanna Oneț-Marian – Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca
- Ștefan Daniel Achirei – Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași
- Alexandra Diaconu – Universitatea din București
Categoria Cloud Computing
- Cornelia Ionela Bădoi – Universitatea Națională de Știință și Tehnologie „Politehnica” București
Categoria Cybersecurity
- Mădălina Doinea-Zurini – Academia de Studii Economice din București
- Alexandru Chiș – Universitatea Transilvania din Brașov
- Jan-Alexandru Văduva – Universitatea Națională de Știință și Tehnologie „Politehnica” București
- Darius Galiș – Universitatea de Vest din Timișoara
Categoria Quantum Computing
- Gabriel Pascu – Universitatea de Vest din Timișoara
- Sebastian Mihai Ardelean – Universitatea Politehnica Timișoara
Categoria Internet of Things (IoT)
- Gordana Barb – Universitatea Politehnica Timișoara
- Tiberius George Sorescu – Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași
Categoria HealthTech
- Alexandru Grădinaru – Universitatea Națională de Știință și Tehnologie „Politehnica” București
Categoria Tech for All
- Oana Blaga – Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca
- Filip-Mihai Toma – Academia de Studii Economice din București
- Mihai-Aureliu Savin – Universitatea Națională de Arte „George Enescu” din Iași
- Bianca-Livia Bartoș – Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca
- Vlad Bujdei-Tebeica – Școala Națională de Studii Politice și Administrative (SNSPA), București
- Vlad Alexe – Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca
În total, au fost 85 de proiecte înscrise, 38 de finaliști și 125.000 de euro în burse oferite de companiile membre ANIS. Fiecare premiant a primit o bursă în valoare de 5.000 de euro, alături de un abonament medical anual oferit de Regina Maria.