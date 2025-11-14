LISTĂ 25 de profesori de la universități românești primesc burse de câte 5.000 EUR de la firmele membre ANIS

Asociația Patronală a Industriei de Software și Servicii (ANIS) a anunțat vineri, printr-un comunicat transmis comunității antreprenoriale StartupCafe.ro, lista celor 25 de profesori universitari care vor primi burse de câte 5.000 EUR pentru metode inovatoare de predare, bazate pe noi tehnologii.

Cei 25 de câștigători ai Burselor ANIS 2025 provin din 23 de universități și 12 orașe din România. Astfel, sunt premiați: 8 câștigători din București, 7 din Cluj-Napoca, 5 din Timișoara, 4 din Iași și unul din Brașov.

Ediția din acest an a inclus opt categorii tehnologice, acoperind domenii precum Big Data, Artificial Intelligence, Machine Learning, Cloud Computing, Cybersecurity, Internet of Things, HealthTech și categoria Quantum Computing, care marchează intrarea universităților românești într-un domeniu de frontieră al științei.

De asemenea, a existat și categoria Tech for All care premiază cadrele didactice care utiliează noile tehnologi în universități non-tehnice.

„Bursele ANIS arată, an de an, că în universitățile din România există o nouă generație de profesori curajoși, conectați la transformarea digitală și gata să aducă schimbarea în educație. Faptul că avem înscrieri din întreaga țară și proiecte tot mai puternice confirmă direcția în care mergem: aceea de a construi un parteneriat real între mediul academic și industria tech, în beneficiul studenților și al economiei digitale”, a declarat Corina Vasile, Director Executiv ANIS.

LISTA câștigătorilor Burselor ANIS 2025

Categoria Big Data

Marcel Antal – Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

– Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca Andrei Turbatu – Universitatea Națională de Știință și Tehnologie „Politehnica” București

– Universitatea Națională de Știință și Tehnologie „Politehnica” București Ciprian-Alin Simion – Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași

Categoria Artificial Intelligence & Machine Learning

Raluca-Laura Portase – Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

– Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca Cătălin Iapă – Universitatea Politehnica Timișoara

– Universitatea Politehnica Timișoara Mihnea-Bogdan Jurca – Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

– Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca Zsuzsanna Oneț-Marian – Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca

– Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca Ștefan Daniel Achirei – Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași

– Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași Alexandra Diaconu – Universitatea din București

Categoria Cloud Computing

Cornelia Ionela Bădoi – Universitatea Națională de Știință și Tehnologie „Politehnica” București

Categoria Cybersecurity

Mădălina Doinea-Zurini – Academia de Studii Economice din București

– Academia de Studii Economice din București Alexandru Chiș – Universitatea Transilvania din Brașov

– Universitatea Transilvania din Brașov Jan-Alexandru Văduva – Universitatea Națională de Știință și Tehnologie „Politehnica” București

– Universitatea Națională de Știință și Tehnologie „Politehnica” București Darius Galiș – Universitatea de Vest din Timișoara

Categoria Quantum Computing

Gabriel Pascu – Universitatea de Vest din Timișoara

– Universitatea de Vest din Timișoara Sebastian Mihai Ardelean – Universitatea Politehnica Timișoara

Categoria Internet of Things (IoT)

Gordana Barb – Universitatea Politehnica Timișoara

– Universitatea Politehnica Timișoara Tiberius George Sorescu – Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași

Categoria HealthTech

Alexandru Grădinaru – Universitatea Națională de Știință și Tehnologie „Politehnica” București

Categoria Tech for All

Oana Blaga – Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca

– Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca Filip-Mihai Toma – Academia de Studii Economice din București

– Academia de Studii Economice din București Mihai-Aureliu Savin – Universitatea Națională de Arte „George Enescu” din Iași

– Universitatea Națională de Arte „George Enescu” din Iași Bianca-Livia Bartoș – Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca

– Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca Vlad Bujdei-Tebeica – Școala Națională de Studii Politice și Administrative (SNSPA), București

– Școala Națională de Studii Politice și Administrative (SNSPA), București Vlad Alexe – Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca

În total, au fost 85 de proiecte înscrise, 38 de finaliști și 125.000 de euro în burse oferite de companiile membre ANIS. Fiecare premiant a primit o bursă în valoare de 5.000 de euro, alături de un abonament medical anual oferit de Regina Maria.