Peste 400 de firme românești vor primi consultanță pentru inovare, prin 5 huburi finanțate cu 10 milioane EUR din fonduri europene

Peste 400 de firme românești vor beneficia de servicii de consultanță pentru inovare, în cadrul a 5 huburi care vor primi fonduri europene în valoare de 10 milioane de euro potrivit unui proiect de ghid de finanțare scos oficial în consultare publică.

Vorbim despre Acțiunea 2.4 Digitalizarea IMM-urilor realizată prin Hub-uri de Inovare Digitală Europene din România (EDIH), un apel de proiecte necompetitiv, finanțat din Programul Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare (PoCIDIF) 2021-2027.

Ministerul Investițiilor și proiectelor Europene a scos, recent, în consultare publică proiectul de ghid al solicitantului pentru această finanțare europeană.

Apelul de proiecte este necompetitiv, solicitanții eligibili fiind 5 hub-uri europene de inovare digitală (EDIH), din România:

În acest apel, hub-urile au la dispoziție un buget total de 10,5 milioane EUR, finanțat din Fondul European pentru Dezvoltare Regională, din cadrul Politicii de coeziune a Uniunii Europene.

FIT EDIH - lider parteneriat: Iceberg Plus SRL. DIH4Society - lider de parteneriat: Asociația Cluj IT. CiTyInnoHub - lider de parteneriat: Universitatea Ovidius din Constanța. Digital Innovation Zone - lider de parteneriat: Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi din Iași. Wallachia eHub - lider parteneriat: Universitatea Spiru Haret.

Cu acești bani europeni, hub-urile românești vor selecta cel puțin 458 de microîntreprinderi și firme mici și mijlocii (IMM), ca beneficiari finali.

IMM-urile vor primi servicii de consultanță în domeniul inovării și servicii de sprijinire a inovării.

Pentru serviciile de consultanță în domeniul inovării și pentru serviciile de sprijinire a inovării, intensitatea ajutorului poate fi majorată până la 100 % din costurile eligibile, cu condiția ca valoarea totală a ajutoarelor pentru serviciile de consultanță în domeniul inovării și serviciile de sprijinire a inovării să nu depășească 220.000 EUR per întreprindere, pe durata oricărei perioade de trei ani.

În cadrul proiectelor, cele 5 hub-uri de inovare digitală vor derula următoarele activități eligibile:

1. Activități de informare și publicitate: derularea activităților specifice de promovare și publicitate a sursei de finanțare și a finanțatorului, conform cerințelor specifice ale programului;

2. Activități de selectare a IMM-urilor, APL-urilor (autorități publice locale) și altor instituții: desfășurarea acțiunilor de conștientizare și promovare a serviciilor furnizate, inclusiv prin networking, B2B si matchmaking, derularea activităților de pregătire a apelurilor de selecție, desfășurarea propriu-zisă a activităților de selecție a beneficiarilor și contractarea serviciilor cu beneficiarii selectați;

3. Activități de furnizare a serviciilor de inovare și suport pentru inovare: integrarea beneficiarilor în comunitate în scopul dezvoltării ecosistemului, testarea de soluții, tehnologii și modele înainte de a investi, dezvoltarea și specializarea competențelor digitale, asistență în dezvoltarea de proiecte și atragerea de investiții, evaluarea maturității digitale și derularea misiunilor de audit digital;

4. Activități de management de proiect: coordonarea și monitorizarea activităților proiectului și a resurselor asociate, derularea acțiunilor de managementul riscului și intervenții pentru optimizarea implementării, etică, derularea activităților specifice pentru achiziții, raportare periodică a progresului, decontarea cheltuielilor și gestionarea relației cu finanțatorul (întocmirea de adrese, notificări, memorii, acte adiționale etc, după caz), participarea la evenimente și instruiri ale Comisiei Europene si ale altor entităti care fac parte din ecosistemul Digital Innovation Hubs.

5. Activități pentru asigurarea accesibilității pentru persoanele cu dizabilități, în conformitate cu art. 9 din Convenția ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități, a egalității de șanse, egalității de gen și nediscriminării, în conformitate cu prevederile Cartei Drepturilor Fundamentale a UE

Activitatea de bază a hub-urilor este furnizarea de servicii IMM-urilor, Autorităților Publice Locale (APL) și altor instituții, pentru a aborda provocările digitale și pentru a îmbunătăți nivelul lor de intensitate digitală.

Hub-urile vor facilita transformarea digitală a IMM-urilor și a serviciilor publice prin intermediul a patru tipuri de servicii:

• ”test before invest” – testează înainte de a investi – asigurarea accesului la expertiză tehnică și facilități de experimentare, în special pentru servicii legate de inteligența artificială;

• formare și dezvoltare competențe - oferirea de sesiuni de formare IMM-urilor și instituțiilor publice pentru perfecționarea și recalificarea forței de muncă, inclusiv cu privire la adoptarea și utilizarea tehnologiilor legate de inteligență artificială;

• sprijin pentru identificarea și facilitarea accesului la potențiale surse de finanțare pentru sprijinirea transformării digitale;

• promovarea unui ecosistem de inovare și a oportunităților de creare a rețelelor de networking.