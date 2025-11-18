Înscrieri online: Granturi IMM de 50.000 EUR pentru startup-uri și alte firme de tehnologie, prin programul european Horizon

Microîntreprinderile și firmele mici și mijlocii (IMM) din România și din Republica Moldova, inclusiv startup-uri și companii scale-up, se pot înscrie într-un proiect european de accelerare, care oferă granturi de câte 50.000 EUR și alte servicii echipelor care doresc să integreze sau să extindă utilizarea datelor spațiale în produsele sau procesele lor.

Până pe 30 noiembrie 2025 se depun aplicații pentru asistență gratuită și consiliere în cadrul proiectului FIERCE, finanțat de Uniunea Europeană prin programul de inovare Horizon.

Apelul de finanțare este programat să se deschisă ianuarie 2026 și să se închidă în martie 2026. Întrebări despre acest proiect vor fi transmise la adresa de email apel balla@qplan-intl.gr.

Limba de lucru: engleză.

FIERCE va oferi în total 2,5 milioane de euro pentru a ajuta IMM-urile să deblocheze puterea datelor spațiale din aval, facilitând transformarea lor verde și sprijinind trecerea către modele de afaceri mai circulare și mai sustenabile, notează Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru, care a semnalat oportunitatea pentru antreprenorii români.

Prin valorificarea datelor transmise de sateliți și a datelor de la senzori la distanță de pe uscat, aer și apă, companiile își pot monitoriza, optimiza și transforma operațiunile, transformând informațiile în impact măsurabil asupra mediului și afacerilor.

Exemple de utilizare a datelor spațiale:

Agricultură inteligentă: Prin analizarea datelor în timp real privind solul, vremea și condițiile culturilor, fermierii pot lua decizii precise, pot reduce risipa, crescând în cele din urmă securitatea alimentară și profitabilitatea fermelor.

Îmbunătățirea monitorizării/gestionării/reciclării bateriilor și a produselor electronice (acestea conțin materii prime critice și trebuie gestionate în mod responsabil)

Îmbunătățirea monitorizării/gestionării deșeurilor în cadrul marilor companii/instalațiilor industriale (la distanță)/șantierelor de construcții

Furnizarea de informații spațiale privind utilizarea terenurilor, riscul de inundații, stabilitatea terenului etc., utile pentru sectorul imobiliar

Companii care combină datele dronelor cu datele satelitare pentru a oferi servicii de monitorizare a mediului folosind date verificate cu ștampilă temporală pentru audituri

Companii de fotovoltaice care utilizează date spațiale (informații meteorologice, imagini satelitare) pentru a optimiza instalațiile

Etc.

Programul de asistență

Înainte de deschiderea cererii, FIERCE oferă asistență pregătitoare gratuită (Programul de asistență pentru servicii de consiliere) pentru 100 de IMM-uri selectate. În doar 10 minute, puteți aplica, descrie cum veți utiliza datele spațiale și alege asistența personalizată de care aveți nevoie. Acest lucru vă va oferi un avantaj în pregătirea unei propuneri solide pentru grantul de 50.000 EUR.

Beneficii pentru startup-urile care se înregistrează:

IMM-uri înregistrate: Toate Startup-urile înregistrate în apel și care îndeplinesc cerințele pot aplica pentru unul dintre cele 35 de granturi.

IMM-uri selectate: 100 de IMM-uri selectate vor beneficia de asistență gratuită prin Programul de asistență pentru servicii de consiliere.

IMM-uri câștigătoare: 35 de IMM-uri vor primi Până la 50.000 EUR în finanțare (grant forfetar) pentru a contracta furnizori de servicii externi care să le ajute cu:

Proiectarea, extinderea sau comercializarea unui produs/serviciu care minimizează impactul asupra mediului al utilizatorilor săi

SAU

Integrarea datelor spațiale din aval în propriile procese, în vederea reducerii propriului impact asupra mediului.

Condiții de eligibilitate pentru firme

Startup-urile interesate sa aplice trebuie să îndeplinească fiecare dintre următoarele cerințe: