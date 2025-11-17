Skip to content

Precizare AFIR privind termenul maximal de 30 noiembrie 2025 pentru beneficiarii PNDR

Termenul pentru depunerea ultimei tranșe de plată a fost extins până la cel mai târziu 30 noiembrie 2025 pentru beneficiarii Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 (PNDR), care au primit aprobarea pentru prelungirea duratei de implementare conform solicitării pe care aceștia au depus-o la Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) - a precizat, luni, AFIR, într-un comunicat oficial. 

„Extinderea termenului de implementare a proiectului și pentru depunerea ultimei tranșe de plată până la cel mai târziu 30 noiembrie 2025, chiar dacă pare că aduce doar o scurtă prelungire, le oferă beneficiarilor timpul necesar pentru a finaliza ultimele etape ale proiectelor în condiții bune. La nivelul AFIR implementăm imediat această decizie, astfel încât fiecare beneficiar care are un proiect de investiții aflat în derulare să poată avea continuitate. Extinderea duratei de implementare a proiectului, respectiv depunerea ultimei tranșe de plată, se va realiza fără a mai fi necesară formularea unei solicitări de către beneficiari” a precizat Adrian Chesnoiu, directorul general al AFIR.

Termenul maximal de 30 noiembrie 2025 reprezintă data limită până la care pot depune on-line pe www.afir.ro cererea de plată finală doar beneficiarii care au contracte de finanțare cu durata maximă de execuție stabilită la data de 31 decembrie 2025.

