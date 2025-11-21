România are o rată de absorbție de 18% la fondurile europene de coeziune. „Am fost invidios” pe Croația (ministru)

România are o rată de absorbție de 18% în privința fondurilor europene de coeziune, în primii aproape 5 ani ai perioadei de programare 2021-2027, peste media UE de 12%, a declarat, vineri, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru.

El a dat exemplul Croației, care are o rată de absorbție de 22%, peste cei 18% ai României. Procentul se referă la cheltuielile certificate, dar care nu au fost plătite în totalitate României de către Comisia Europeană. Aici intră și avansurile plătite de Comisia Europeană la începutul perioadei de programare 2021-2027, a precizat Pîslaru.

„România are 18% absorbție, față de media Uniunii Europene, de 12%. Asta ne plasează peste medie, dar sunt state care au peste 20%. De exemplu, vorbeam cu doamna ministru din Croația (Nataša Mikuš Žigman, ministra Fondurilor UE din Croația- n.r.) și am fost invidios, că ei au 22%. Dar noi avem mai multe apeluri lansate decât ei, noi suntem în acest moment la peste 85% apeluri lansate și ei sunt la 60% și ceva. La contractare suntem cam la fel, 52-53%. Deci cumva ei sunt mai eficienți între lansarea apelului și contractare. Noi am lansat mai multe apeluri și am contractat tot cam cât ei. Ei sunt mai eficienți la plăți, că au cam cu 4 procente mai mult decât noi” - a spus Pîslaru, chestionat de StartupCafe.ro.

El crede că pentru România utilizarea acestor bani este „mai critică” decât în alte state, având în vedere deficitul bugetar mare al țării.

„Totdeauna e important să ne comparăm cu ceilalți, dar mă veți auzi destul de puțin făcând comparații, pentru că pentru România folosirea acestor bani e mai critică decât pentru multe alte țări. Sunt bani cruciali, mai ales când tu n-ai resurse în buget, pentru că ai deficitul bugetar și ajustarea de care ai nevoie și atunci noi trebuie să ne concentrăm pe fonduri europene. Și ce veți auzi la finalul acestui an sau din ce în ce mai des este cum s-a schimbat profilul investitional al României - România investește anul acesta aproape mai mult decât anul trecut, ceea ce este paradoxal pentru că, pe de-o parte ai deficit și ar trebui să-ți limitezi investițiile. Și ca pondere în investiții, avem o pondere de aproape două ori mai mare fonduri europene față de bani naționali” - a mai afirmat Dragoș Pîslaru.

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, împreună cu Ministerul Afacerilor Externe și Ministerul Finanțelor, a organizat, vineri, la București, conferința privind viitorul Politicii de Coeziune – „Cohesion 2027+”.