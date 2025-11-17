Cum faci bani din închierea apartamentului în regim hotelier, pe Airbnb, Booking sau alte platforme. Taxe, proceduri și alte aspecte. La ce trebuie să fii atent

Închirierea unei garsoniere sau a unui apartament în regim hotelier poate aduce venituri nete duble față de închirierea clasică, pe termen lung, a explicat Marian Chiric, consultant în imobiliare, la podcastul „Idei și antreprenori”, de la StartupCafe. Poți face acest lucru pe persoană fizică, iar formalitățile nu sunt deloc grele. Trebuie doar să fii atent la venitul anual cumulat, pentru că, dacă depășești un anumit plafon, plătești asigurări de sănătate (CASS) de 10%.

Marian Chiric, consultant la Cheia Imobiliarelor, a explicat pentru comunitatea antreprenorială StartupCafe.ro de ce este mai profitabil să-ți închiriezi proprietatea în regim hotelier și ce acte trebuie să faci.

„Orice persoană care vrea să înceapă o afacere în regim hotelier trebuie să își ia clasificare de la Ministerul Turismului. După depunerea cererii și a actelor necesare, urmează o vizită de la minister pentru a verifica dacă unitatea este reală, în primul rând, și dacă respectă standardele pentru clasificare”, a detaliat acesta.

„Fără clasificare, activitatea este ilegală. Ca informație, doar 30% din ofertele de pe Booking și Airbnb sunt autorizate, restul nu au clasificare”, a avertizat Chiric, spunând că recomandă lucrul legal, cu acte, pentru că fiscul a întețit controalele pe această piață.

Dacă închiriezi prin cele două platforme, Booking și Airbnb, îți trebuie un certificat de TVA intracomunitar.

Acte necesare:

Actele doveditoare că sunteți proprietar

Certificat energetic

Releveul proprietății

Buletinul

O serie de cereri care se completează în sistem





IMPORTANT: Acordul vecinilor locației (sus-jos, stânga-dreapta); trebuie cel puțin trei din patru semnături.

Dacă nu ai firmă, poți derula activitatea pe persoană fizică.

„Este mult mai avantajos să închiriezi pe persoană fizică, datorită taxelor” Marian Chiric, consultant imobiliare

ATENȚIE: Cei care depășesc venituri anuale declarate de cel puțin șase salarii minime au de plată asigurării sociale de sănătate (CASS) de 10%.

Plafonul în acest moment este de 24.300 lei, raportat la un salariu minim de 4.050 lei.

„Dacă faci această activitate pe persoană fizică, vei fi taxat la normă de venit. Ce înseamnă normă de venit? Înseamnă că, indiferent de ce sume vei încasa pe parcursul unui an, tu vei plăti la normă. Ca să luăm un caz concret și să fie și pe înțelesul tuturor: dacă ai o garsonieră în București, o închiriezi un an de zile și suma totală din închirierea în regim hotelier este de 50.000 de lei (norma de venit pe București pe persoană fizică este de 11.000 de lei), înseamnă că, la final de an, respectiv următorul an până în mai, vei depune declarația unică și vei declara venituri de 11.000 de lei pentru activitatea de regim hotelier, chiar dacă tu ai încasat 50.000 de lei. Practic, nu ai de plată CASS până acum. Dar să presupunem că, pe lângă garsonieră, mai ai venituri din dobânzi, crypto, bursă, etc. Toate aceste venituri se cumulează, iar dacă toate cumulate depășesc 24.300 vei plăti și CASS”, a mai explicat Chiric.



Concret, media cumulată a veniturilor nu trebuie să depășească 2.025 lei/lună (399 euro).

Rezumând, de ce este mai convenabil să închiriezi în regim hotelier decât pe termen lung? Pentru că veniturile ar putea fi duble în primul caz.

„O garsonieră în Sectorul 6 ne aducea un venit de 350 euro/lună. În regim hotelier, la un grad de ocupare mediu de 60% obțineam 700 euro/lună net, adică dublu”.

Închirierea proprietăților în regim hotelier ar fi o mică afacere pentru românii care muncesc și trăiesc în străinătate. Expertul avertizează însă că este nevoie de un om în țară care să managerieze activitatea, deoarece periodic este nevoie de investiții, reparații, curățenia, etc.

Urmărește podcastul cu Marian Ciric:





