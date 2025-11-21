Finanțări București-Ilfov: Au fost respinse 152 de firme de la schema 1.8-Micro, cu fonduri de 25.000-300.000 EUR

Un număr de 152 de firme au fost respinse de la finanțările de câte 25.000-300.000 EUR din cadrul apelului de proiecte 1.8, destinat microintreprinderilor care fac investiții în regiunea București-Ilfov, în cadrul Programului Regional București-Ilfov 2021-2027.

Microîntreprinderile au depus online proiectele, în perioada 3.02.2025 - 17.02.2025, în cadrul apelului PR BI P1/1.8/1/2024, lansat de Agenția pentru Dezvoltare Regională (ADR) București-Ilfov.

În data de 19 noiembrie 2025, ADR București-Ilfov a publicat stadiul parțial al evaluării proiectelor depuse în cadrul Apelului 1.8 – Microîntreprinderi.

Procesul de evaluare se apropie de final, iar situația actuală este următoarea:

Proiecte admise: 325 (decizii transmise către solicitanți)

Proiecte respinse: 152 (decizii transmise)

Proiecte în curs de transmitere a deciziei: 19 (decizii întocmite, în curs de transmitere)

Proiecte aflate în consolidare / arbitraj: 215 (etapa de evaluare finalizată; deciziile vor fi transmise spre sfârșitul lunii)

Proiecte în diferite etape ale evaluării: 146 (majoritatea aflate în clarificări)

Proiecte în procedură de contestație: 89

Proiecte neintrate în evaluare: 0

„Toate proiectele depuse au fost evaluate sau se află în etapa finală a evaluării. În următoarele săptămâni, ADR București-Ilfov va transmite toate notificările către solicitanți, conform etapelor procedurale” - a transmis ADR București-Ilfov.

Reamintim că, prin apelul de proiecte 1.8 „dedicat sprijinirii microîntreprinderilor pentru creșterea durabilă și modernizarea tehnologică”, firmele cu până la 9 angajați pot obține granturi de câte 25.000-300.000 EUR, pentru a face investiții în București sau în mediul urban din județul Ilfov.

irmele trebuie să asigure cel puțin 10% din valoarea cheltuielilor eligibile, în cazul unui grant de până la 200.000 EUR și cel puțin 20% pentru grant de 200.001-300.000 EUR.

Linia de finanțare pentru microîntreprinderile din București și județul Ilfov are disponibil acum un buget de 37.627.723,75 EUR, din care contribuția Uniunii Europene este 15.051.089,48 EUR, iar restul provine de la bugetul de stat.