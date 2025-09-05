Profesorii români se pot înscrie pentru predarea de cursuri de educație antreprenorială, financiară și altele, oferite de JA România

Junior Achievement (JA) România deschide înscrierile pentru profesorii din România care vor să predea discipline ca educația antreprenorială, educația financiară, orientare profesională și abilități digitale, folosind materialele oferite de către organizație, potrivit unui comunicat transmis, vineri, StartupCafe.ro.

Cadrele didactice interesate se pot înscrie gratuit, până pe 13 octombrie 2025, pe JA Hub. Profesorii interesați pot parcurge instrucțiunile disponibile AICI și, în funcție de disciplinele dorite, pot urma pașii de înscriere pentru a încheia un acord de implementare a programelor și proiectelor Junior Achievement.

Profesorii pot avea acces la resurse educaționale gratuite, adaptate pentru învățământ clasic și online; training și consultanță pe parcursul implementării; participarea elevilor la competiții naționale și internaționale; materiale tipărite, pentru profesorii care aleg programele JA ca disciplină opțională (CDȘ/CDL), în limita locurilor disponibile.

Înscrierile sunt deschise pentru toate cadrele didactice, indiferent de disciplina predată sau nivelul de învățământ. Conținuturile pot fi integrate la clasă ca disciplină opțională (CDS/CDL), auxiliar (Complementar la o disciplină predată/Extracurricular/Consiliere/Dirigenție/Școală după școală) sau în programele Săptămâna verde și Școala altfel.

În anul școlar 2024-2025, peste 300.000 de tineri și 5.600 de profesori, din 1.949 de instituții de învățământ, s-au implicat în proiectele, programele și competițiile JA România, spune organizația.

Un sondaj realizat la finalul anului școlar trecut, la care au participat peste 8.200 de elevi și studenți, arată că 9 din 10 studenți spun că au înțeles mai bine deprinderile necesare pentru diverse profesii și își doresc mai multe activități JA la clasă.

Disciplinele pentru care se pot înscrie profesorii

Cadrele didactice au posibilitatea de a opta pentru înscrierea la programele și proiectele JA asociate următoarelor discipline:

Educație antreprenorială – elevii sunt stimulați să gândească antreprenorial, să fie inovatori, să își asume riscuri și să găsească soluții creative.

Un cadru didactic se poate înscrie la maximum două discipline (învățământ primar) sau trei discipline (gimnaziu și liceu), având acces la toate resursele și activitățile asociate.

Din fiecare școală se pot înscrie mai multe cadre didactice, dar înscrierea se face individual (acorduri separate).

Programele, proiectele și competițiile Junior Achievement (JA) sunt implementate în parteneriat cu Ministerul Educației și Cercetării (Protocol 10184/14.05.2003), iar manualele, ghidurile pentru profesori și voluntari și fișele pentru activități au acordul Ministerului Educației (nr. 3637/11.10.2017) în vederea utilizării la clasă.

Activitățile educaționale JA se bazează pe o metodologie structurată pe trei direcții:

Inspire – acces la resurse și experiențe educaționale care formează cunoștințe și abilități de bază.

– acces la resurse și experiențe educaționale care formează cunoștințe și abilități de bază. Prepare – participarea la webinare, traininguri, cursuri și workshop-uri care dezvoltă abilități, competențe și atitudini.

– participarea la webinare, traininguri, cursuri și workshop-uri care dezvoltă abilități, competențe și atitudini. Succeed – experiențe practice în lumea reală, prin incubatorul de antreprenoriat, job shadow sau stagii de practică.

Junior Achievement (JA) România este parte din rețelele internaționale Junior Achievement Europe și Junior Achievement Worldwide, cea mai mare organizație de educație economică și antreprenorială din lume.