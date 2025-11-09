Un antreprenor român, un startup AI și teama „că tot ce construim o să fie șters de un gigant tech”, care va „face un buton și puff, gata cu noi”

Antreprenorul Adrian Dragomir (43 de ani), fondator al startup-ul de inteligență artificială Sferal și al platformei de business intelligence Termene, a răspuns unei întrebări care i-a fost adresată „de multe ori”, dacă nu se teme ca o mare companie de tehnologie să introducă foarte simplu o soluție, care să scoată de pe piață serviciile lui în domeniul AI.

„De multe ori am fost întrebat dacă nu mi-e frică că tot ce construim la SFERAL o să fie șters de un gigant tech — că vor face un buton și puff, gata cu noi. Am răspuns sincer: Sunt convins că așa se va întâmpla. Dar dacă vrem să jucăm în jocul ăsta imens al tehnologiei, va trebui să ne adaptăm. Să găsim acei diferențiatori care ne vor permite nu doar să atingem product–market fit, ci să și scalăm internațional. Ușor de spus. Horror de făcut” - a scris Dragomir, pe Facebook.

Omul de afaceri consideră principalele calități ale unui antreprenor care se apropie de 44 de ani sunt motivația, pasiunea, disciplina și viziunea.

„Câteodată mi-e dor de energia de la 20 de ani — nu de mentalitate (aia era un dezastru), ci de capacitatea de a lucra săptămâni la rând cu somn minim. Acum, la 43, aproape 44, nu mai am aceleași resurse. Dar am ceva ce nu aveam atunci: motivația. Pasiunea. Disciplina. Viziunea. Pe scurt — sensul. Și mai am ceva: cicatricile. Zeci de bătălii cu viața — nu toate câștigate, dar niciuna pierdută.

Fost jucător profesionist de poker, Dragomir crede că „indiferent câte greșeli faci, atâta timp cât nu renunți — ești încă în joc (afaceri n.r.)”.