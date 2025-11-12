Business CheckIn. Doi tineri publicitari au lansat„Prinde-mă-n cadru”, afacerea care readuce farmecul fotografiilor vintage în era digitală

Doi tineri pasionați de comunicare și publicitate au transformat nostalgia anilor ’90 într-un business creativ. Daniel Mîndru și Ramona Tătaru au fondat „Prinde-mă-n cadru”, un serviciu de închiriere de aparate foto pe film pentru evenimente, care readuce farmecul fotografiilor vintage în era digitală. Ideea, născută dintr-o simplă pasiune pentru aparatele vechi și dintr-o serie de cadre ratate, a crescut rapid într-un concept original de captare a momentelor autentice, fără filtre sau editări. După doar câteva luni de la înființare, cei doi antreprenori își propun să extindă proiectul, mizând pe promovarea online, participarea la târguri de nunți și, pe viitor, introducerea serviciilor video vintage pe casete VHS.

Pentru a-și transforma ideea într-un business legal și funcțional, Daniel și Ramona au apelat la BT Stup. Aici au găsit sprijin pentru înființarea SRL-ului, obținerea semnăturii digitale, punerea în aplicare a sistemului de facturare și conectarea cu servicii de livrare.

Prin consultanță personalizată și acces la resurse practice, BT Stup le-a oferit tinerilor antreprenori suportul necesar pentru a-și pune planurile în practică și a dezvolta serviciile într-un mod organizat și sustenabil.

„Aveam prieteni care și-au înființat și ei, la rândul lor, business-uri prin BT Stup. Și mi-au zis: eu vă recomand să mergeți la BT Stup, puneți acolo ce întrebări aveți și ei vă vor răspunde, fiindcă, cumva, acesta este scopul: să ajute fie mici antreprenori, fie mari antreprenori care vor finanțări, promovare, au tot felul de servicii”, a spus Daniel Mîndru.

Banca Transilvania sprijină antreprenoriatul românesc prin proiecte dedicate dezvoltării mediului de afaceri local. BT Stup este un spațiu accesibil atât fizic, pe Calea Șerban Vodă nr. 206-218 din București, cât și online, unde antreprenorii pot beneficia de consultanță personalizată și suport din partea echipei și a partenerilor băncii pentru creșterea și consolidarea afacerilor.

La BT Stup, antreprenorii găsesc tot ce le trebuie pentru a-și lansa sau dezvolta afacerea: înființare firmă, soluții de facturare, magazin online, semnătură electronică, fotografie de produs și alte servicii conexe, care simplifică activitatea de zi cu zi.

Business CheckIn. „Prinde-mă-n cadru”, afacerea cu aparate foto de închiriat

StartupCafe.ro: Ce face businessul meu?

Daniel Mîndru: Mă numesc Daniel Mîndru. Cu „î” din I. Mereu a trebuit să precizez asta. E mai diferit, da? Acest lucru, cumva, a făcut parte din caracteristica mea: să fiu mai diferit. Sunt născut în Dorohoi, județul Botoșani, dar de cinci ani sunt stabilit în București. Am ajuns aici pentru cursurile de master, am făcut o facultate de comunicare și relații publice la Iași. Apoi am decis să fac un master în publicitate și am venit la București pentru el.

Foto: Prinde-mă-n cadru

Țin să menționez că în acest business, Prinde-mă-n cadru, în egală măsură e și prietena mea, Tătaru Ramona, care are tot 27 de ani și este din București. Ea are același background. A făcut și ea o facultate de comunicare și relații publice și, urmând aceeași pasiune, ne-am cunoscut la masterul de publicitate.

Foto: Prinde-mă-n cadru

„Prinde-mă-n cadru” este, practic, un serviciu de închiriere a unor aparate foto pe film, din acelea vechi, cum erau la modă prin anii ’90, deși filmul alb-negru a apărut în anii ’30, cel color în anii ’60, până să ajungă la tot mapamondul, în special la noi, la români, cândva prin ’90, toată lumea a avut un aparat și știa să-l folosească. Și, pentru noi, cei din generația Z, millenials, acest aparat este un pic de nostalgie, cu un vibe vintage.

Ne-am gândit în ce contexte le-am putea da spre închiriere și am creat aceste pachete pentru evenimente de tip nuntă, cununie religioasă, civilă, botezuri, în care există un corner, cum sunt photo booth-urile la nuntă: se alege un loc, se pune acolo, așa avem și noi un corner: o măsuță, un șevalet, un tablou, un coșuleț. În coșuleț sunt 5, 10 sau 15 aparate, color sau alb-negru, e la alegerea celor care le închiriază.

Foto: Prinde-mă-n cadru

Fiecare film, respectiv aparat, are 36 de cadre, și sunt instrucțiuni prezentate acolo, cu scris mare. Ideea este că acest serviciu este pentru cei care organizează evenimentul, de exemplu miri, părinți, cuscrii, dar se adresează invitaților. Nu e gândit pentru implicarea mea și a altor persoane: noi am venit, am pregătit setup-ul și apoi plecăm. Oamenii, așa cum se duc la candy bar și iau prăjitură fără să le spună cineva, așa s-ar opri și la noi, ar citi instrucțiunile, ar luaun aparat și, când au ei chef, ar face poze. Fe își fac niște selfie-uri sau poze la un corner, fie în timpul petrecerii. Iau aparatul, fac poze și îl pun înapoi în coșulețul acela.

Îți dai seama ușor câte cadre mai sunt disponibile, dacă e gata aparatul. Și, ulterior, noi ținem legătura cu cineva de la sala de evenimente, pentru că, de regulă, cine organizează nu e mereu disponibil să fie la curent cu oamenii care vin ca prestatori de servicii, și ne anunță că s-a terminat.

Dacă este un eveniment în zona București-Ilfov, ne deplasăm noi, strângem corner-ul, plecăm acasă. Dacă este un eveniment în alte județe, e pe bază de om dedicat care să strângă și se trimite prin curier. E gândit să fie compact. De regulă, orice eveniment se întâmplă în weekend, și pozele noi le ducem la un laborator în prima zi a săptămânii. În două-trei zile le-am primit developate și scanate, noi le-am urcat într-o galerie digitală, fără să le edităm, că și asta este splendoarea acestor poze vechi, așa „raw” cum sunt ele, și ajung la miri sau, cum ziceam, organizatori.

Acesta e un avantaj foarte mare: că de la un fotograf te aștepți la 90 de zile să primești pozele, la noi, dacă ai evenimentul sâmbătă, marți-miercuri deja le ai pe toate, indiferent că sunt 5 aparate sau 15 aparate, fiecare cu 36 de cadre. Și asta a fost o paranteză mare a ideii de închiriat prin pachete.

Foto: Prinde-mă-n cadru

Pentru că nu ar fi business-wise să stăm doar în zona asta, ci să ne și dezvoltăm, avem și posibilitatea de a închiria un singur aparat sau două aparate pentru diverse momente. Mergi într-un concediu și vrei să faci niște poze, ai închiriat un aparat, ți-l livrăm într-o cutie frumoasă, cu instrucțiuni, stickere, se fac pozele, se trimit înapoi, developăm, trimitem. Pentru aceste pachete, cât și zona de închiriere separată pentru diverse excursii, concedii, petreceri de burlaci, burlăcițe, există varianta de album.

Dacă ți-au plăcut vreo 36 de cadre, ni le spui, ni le arăți, noi le scoatem fizic și le punem într-un album foto cu niște coperți pe care le facem grafic, și albumul, la fel, arată ca cele din vremea aceea, cu foiță albă, transparentă.

Mai mult de atât, dacă ți-a plăcut enorm o poză surprinsă de cineva, există varianta de tablou, atât A3, cât A1 și A2, un tablou gigantic. Ne dai poza, noi mergem să scanăm din nou filmul la o rezoluție mai largă, luăm ramă și îți livrăm un tablou mare cu poza ta dorită. Și, în continuare, avem diverse moduri prin care ne mai extindem, de exemplu pachete corporate.

În ceea ce privește returnarea aparatelor, am discutat ideea asta la nivel de garanție. Ne dai o sumă de bani, care ar fi echivalentul la a strica un aparat, a-l ruina, a pierde ceva. Dacă noi vedem că totul e ok, restituim suma de bani. Momentan, încă n-am aplicat garanția, suntem la nivel de încredere pe bază de contract. În contract, noi specificăm acolo la clauză: s-au predat atâtea aparate, atâtea coșulețe, atâtea lumânări, fețe de masă, instrucțiuni, ce avem noi în corner, la predare le dorim înapoi.

Dacă respectivele produse suferă anumite distrugeri sau sunt pătate cu anumite substanțe, e stipulată câte o taxă pentru fiecare stricăciune. Și, fiind un contract înregistrat, ar trebui să-și asume să plătească „cauțiunea”, să spun așa.

StartupCafe.ro: Prima idee a venit când…

Daniel Mîndru: Legal, ne-am înființat undeva prin mai, anul acesta, 2025, darprimele gânduri au apărut de prin iarna lui 2024. Doar că nu era ceva atât de meaningful în care să zicem: hai să acordăm mai multă atenție, hai să ne implicăm. Și, la un moment dat, am văzut că prietena mea era puțin frustrată că nu se descurcă singură și nu are pe cineva care să o ajute. Am auzit-o spunând: trebuie să îmi găsesc pe cineva cu care să detaliez ideea asta mea de business. I-am zis: locuim în aceeași casă, vino către mine. Apoi am avut, efectiv, un „meeting”.

Ne-am pus într-o zi, de pe la ora 11 dimineața până pe la 8 seara, am stat încontinuu cu laptopul conectat la televizor, ne uitam pe o prezentare pe care a făcut-o ea. Am gândit cum am vrea să arate, să se comporte business-ul, să aibă viață și ce avem nevoie, care sunt următorii pași. Ușor, ușor, am început să punem la punct. Și în ziua de azi, în fiecare zi mai venim cu o idee de cum ne-am putea îmbunătăți, care sunt următorii pași.

Foto: Prinde-mă-n cadru

Am stat la un moment dat și am comparat calitatea anumitor servicii și mi-am dat seama că poți să realizezi în scurt timp dacă un antreprenor sau un reseller e axat pe profit și cel care este axat pe a face treabă bună. Noi, banii pe care îi facem, îi tot investim, aproape că nu simțim să fi făcut ceva, dar alții rămân cu același lucru toată viața și se axează doar pe profit.

Am pornit de la faptul că prin casă, că nu suntem mari artiști, dar avem o casă plină cu multe lucruri, zici că e un mic muzeu, aveam „pierdute” și două aparate, din astea pe film, dar stăteau de vibe, de bibelou, că se potrivesc cu restul aranjamentelor de prin casă.

La un moment dat, urma să plecăm cu cortul pe la munte și am zis: hai să băgăm niște filme în aparatele astea să vedem cum funcționează, ce cadre prindem. Am mers, am căutat niște filme, am luat niște baterii, nu știam absolut nimic: ce filme trebuie, cum să alegem ISO, să ținem cont de bliț, de lumina de afară.

După ce am făcut poze câteva luni, fiindcă nu ne-am rezumat doar la concediul acela, am dus filmul la developat și mi-a spus doamna de la laborator: „Filmul este gol”. „Cum adică să fie gol?” Câteva luni am făcut poze și chiar am captat niște momente superbe. Filmul era gol. M-a întrebat: „Ați deschis la un moment dat căpăcelul acolo unde-i filmul?” Zic: „Cred că da, de ce?” Zice: „Ați expus la lumină tot filmul și a „prăjit” fiecare cadru”. Pe celălalt aparat erau câteva poze rămase. Ne-am blocat pe două poze care erau făcute alb-negru.

Luasem un film color și un film alb-negru. Cel color a fost cel ars, cel alb-negru a fost cel care a salvat câteva cadre. Și mă uitam la o poză în care eram eu cu un prieten, acasă la noi, poza făcută de prietena mea, stăteam pe canapea și beam niște cafeluțe. Când m-am uitat la poza aia, n-am putut să mai ascult nimic, că mi se părea că e poza din 1990. Poza era făcută în urmă cu câteva săptămâni, dar ziceai că-i de acum câțiva zeci de ani.

Foto: Prinde-mă-n cadru

Apoi a văzut prietena mea pe Pinterest un coșuleț cu aceste multe aparate și de aici ne-am gândit noi: dacă nouă ne-a plăcut, cum ar fi să facem poze pentru alții?

În viziunea noastră originală, noi ne deplasam și eram fotografi. Cumva, așa s-au pus bazele, dar, în acel session meeting de vreo opt ore, am realizat că nu putem să fim noi prezenți mereu și trebuie să gândim business-ul să funcționeze singur.

Totul a pornit de la niște aparate pe care le-am luat pe acasă și, datorită a două poze cu film alb-negru, care ne-au transportat acum mulți ani, am zis că vrem să mai luăm filme, să mai luăm aparate, să mai facem asta. E o comunitate mare de oameni care fac poze, cumpără filme. La laboratorul la care mergem, ajung să stau la coadă.

Sunt oameni care cumpără filme și nu au un business, nu au servicii ca noi. Ei sunt persoane fizice, să-i numesc așa, care, dintr-o pură plăcere și dorință, își fac poze pentru ei sau în concedii, cu aparatele acestea. Eo gamă foarte extinsă la filme, pot să iasă foarte colorate, pot să iasă, în principal, mov. ;i-a plăcut să văd că este cerere.

În viziunea noastră am zis: cine mai face nuntă începând de azi de încolo? Ok, cei care au peste 22 de ani, 23, 24, 25, nu o să facă nuntă cineva de 40 de ani acum. Și am zis că majoritatea generației, cum ziceam, suntem în zona de nostalgie. Aparatul poate să redea acele momente. Chiar ajungem ca la fiecare eveniment la care mergem să avem și aparat alb-negru, iar pozele par ca fiind de la nunta părinților lor, nu de la nunta copiilor.

StartupCafe.ro: Cel mai util sfat primit?

Daniel Mîndru: Cumva, n-aș vrea să fiu prea mândru sau orgolios, că multe sfaturi am primit, dar n-aș putea să pun degetul pe ceva din partea altcuiva, în afară de ce a venit de la noi. Fiind mai control freak și gândind în orice perspectivă posibilă, anturându-ne în industria publicitară și de business în ultimii opt ani din viață, am luat extrem de multe lucruri în calcul și, în continuare, tot luăm.

N-am plecat cu niște realizări financiare, n-am plecat cu niște realizări de notorietate când am creat toate acestea. Mai degrabă era: hai să facem și ceva ce ne place, care să aducă și bani. Așa e frumos: să ai job-ul viselor tale și să faci, în fiecare zi, ce îți place și să primești bani pentru asta, pentru că nu e atât de ușor să realizăm acest lucru. Aici, indiferent de câștig, e o plăcere. De cele mai multe ori doar ne achităm investiția, dar toată călătoria asta e plăcută.

Foto: Prinde-mă-n cadru

Aș zice că noi ne-am dat cel mai important sfat, de care, în continuare, ținem: să nu facem asta pentru bani, să o facem pentru oamen și să ne aducem aminte lucrul ăsta mereu. Sunt momente când ajungi și pe minus și te întrebi: de ce să mai continui să fac asta, când am de plătit facturi și chirie și alte lucruri. De ce să fac ceva pentru altcineva? Dar suntem conștienți că nu e business care să bubuie din prima, să nu treacă prin momente grele.

Am vizualizat, vom avea realizări financiare peste ani. Noi avem jumătate de an de când ne-am înființat și rulăm prin servicii, contractăm. Suntem pe punctul de a începe promovarea plătită pe Google și social media. Încă suntem la început și ne asumăm „necâștiguri”, să spun așa.

StartupCafe.ro: Primul client n-o să-l uit pentru că…

Daniel Mîndru: A fost, ca majoritatea care a urmat, din zona noastră de prieteni. Din păcate, cam așa stau lucrurile la nivel de business în România. Dacă ești un mic antreprenor, primii oameni la care apelezi să te ajute și cei care te susțin sunt prietenii, familia. Acum mă refer la nivel de servicii, că dacă aș vinde apă, nu ar cumpăra doar părinții.

Am fost la o prietenă din liceu de-ale prietenei mele, și am avut 5 aparate, am avut cornerul setat frumos, dar foarte multe minusuri. Cumva am observat evenimentul cu un ochi critic ca să putem să ne îmbunătățim pe viitor. Pozele le-am făcut doar noi, a fost o singură persoană care am văzut că s-a ridicat de la masă, a venit, a citit instrucțiunile, a luat aparatul, a făcut poze.

Dar au ieșit pozele superbe și noi am început și să le edităm. Am zis: „Uite, e faină poza asta, dar merge mai întunecată, e faină poza asta, dar merge să umblăm la contraste”.

Prietena, ca background, a fost art director la o agenție de publicitate și numai cu grafică se ocupă, avea ochiul format și am început să retușăm pozele. Asta până undeva la al treilea eveniment, când persoana care a văzut pozele editate mi-a zis: „Vrem să vedem și pozele originale”. Zic: „Ok, dar sunt multe degete în cadru, sunt blurate, nu prea colorate, nu stau ok, dar hai că vi le arătăm”. I-au plăcut atât de mult pozele și, la unele, chiar râdea de momentul surprins. A zis: „Dă-mi-le pe astea”.

Foto: Prinde-mă-n cadru

Aa fost un alt moment când am stat și am realizat că noi stricam puritatea pozei raw, fără modificări, fără nimic. Ce dacă are un deget în cadru? Așa era și pe atunci. Nu puteai să te uiți și să zici: Ah, poza n-a ieșit bine, a clipit, hai să o reluăm. Și ce dacă avea cineva ochii închiși? E mai blurată. E unicitatea momentului.

De atunci, am exclus această parte de editare. Cum am primit pozele, doar le-am urcat într-o galerie digitală și le-am dat. În rare cazuri, când e o poză superbă și este un deget mare în cadru, ne folosim de Photoshop să îndepărtăm degetul și să reconstruim cumva ce era în spatele lui.

StartupCafe.ro: Ce servicii am accesat prin BT Stup?

Daniel Mîndru: Eram în punctul în care am avut acest eveniment, la fata de care am povestit. Noi nu am primit bani atunci, doar testam ideea. Pe urmă, când am realizat că trebuie să primim bani de acum și să o continuăm pentru că merge, am zis că trebuie să o facem pe fond legal. Ne-am dat seama că ar fi niște minusuri financiare, dar suntem niște oameni etici și morali și am zis că nu vrem să funcționăm altfel.

Nu știam cum să o începem. Nu știam absolut nimic: ce avem nevoie, de ce nu avem nevoie. Aveam prieteni care și-au înființat și ei, la rândul lor, business-uri prin BT Stup și mi-au zis: „eu vă recomand să mergeți la BT Stup, puneți acolo ce întrebări aveți și ei vă vor răspunde, fiindcă, cumva, acesta este scopul: să ajute fie mici antreprenori, fie mari antreprenori care vor finanțări, promovare, au tot felul de servicii. Mergeți acolo”.

Am avut această consultație care a durat mult și mi s-a explicat că trebuie să ne înființăm un SRL, că putem să avem angajați sau să fim noi administratori, că putem fi taxați la nivel de profit, la nivel de venit, că ne trebuie sistem de facturare, semnătură digitală. Ne-au explicat toate astea și ne-am speriat.

Apoi ne-am liniștit, pentru că în realitate costurile ca ei să facă astea au fost infime. Serviciul a constat în înființare firmă, creare de semnătură digitală, punere în legătură cu sistem de facturare, explicat cum se folosește, creat cont bancar, card de antreprenor. Mi-au explicat și diferența dintre PFA și SRL, ne-au ajutat până și pe zona de servicii de livrare, să nu stăm să cerem noi oferte de la fiecare firmă care are delivery, ci: uitați, este această platformă, se numește WOOT, aici puneți adresa de livrare, adresa de plecare și aflați toate ofertele de la toți.

Ne-au ajutat enorm, plus consultanță mereu și, la nivel de contabilitate, sunam și întrebam: „Uite, am ajuns în punctul ăsta, acum ce fac?”. Ok, ia documentele, du-te acolo la notar, fă acest lucru, du-te la ANAF, fă acest lucru”. „OK, am făcut asta, acum ce fac?”. „Bun, vino la noi, fă asta”.

Am mai fost la două evenimente după, pentru că, pe lângă a ajuta, există foarte multe workshop-uri, training-uri, în continuare pentru antreprenori. Aici iar a survenit puțină mândrie și orgoliu: nu avem nevoie, noi le știm pe toate. Niciodată nimeni nu le știe pe toate, dar ce-i drept, plecând din zona de publicitate, știam cam ce avem de făcut, cu ce se mănâncă lumea în care ne-am băgat.

Anumite workshop-uri explicau cum să creezi o pagină de Facebook și să te promovezi acolo, dar eu sunt specialist în asta, de-aia, cumva, plaja noastră de training-uri și evenimente la care mergem e mai restrânsă, că deja le știm.

Ne-au ajutat cu punerea în legătură cu Regnet, care se ocupă de înființarea SRL-ului, ne-au ajutat să ajungem în legătură cu firma Namirial, sunt cei care te susțin în crearea semnăturii electronice. FGO e sistemul de facturare, aici ne-au oferit și un mic training, ne-au arătat cum să folosim, cum să emitem, cum să ne personalizăm factura, ne-au deschis cont de SRL, de antreprenori la bancă, au emis carduri, iar business-ul de care vorbisem pentru furnizorul de servicii de delivery e Woot.

StartupCafe.ro: Ce urmează?

Daniel Mîndru: Suntem pe punctul de a porni promovarea. Am avut multe luni de creștere organică, de a fi prezenți la toate evenimentele pe care le-am avut, să ne facem un mic networking, să explicăm oamenilor cine suntem și cu ce se mănâncă business-ul nostru, împărțeam cărți de vizită.

Acum, odată ce am consolidat zona asta, vrem să creștem mai mult, fiind eu în domeniu, pentru că acesta e jobul principal pe partea de reclame. Vrem să pornim reclamele pentru lumea care ne caută pe Google, de exemplu pentru cei care caută „servicii foto nuntă”, să apărem, celor care se uită la TikTok-uri cu servicii, să le apărem acolo.

Avem site, mereu îl optimizăm, reușim să găsim lucruri noi, să-l facem mai user-friendly, vrem să mergem la evenimente, la târguri de nunți, să avem un stand acolo, să ne promovăm. Pe termen lung ar fi să avem angajați care să se ocupe de partea de livrare, unboxing, făcut stand-uri, stat pe acolo, să se asigure că e totul ok.

De asemenea, să reușim să încadrăm și zona de video, în ideea de acele aparate VHS cu casete, să reușim să găsim la un anticariat un astfel de aparat, să găsim casete goale și să includem și serviciul video cu tranziții din acelea foarte rudimentare, în care toată ideea e să dai un vibe vintage momentului pe care vrei să-l capturezi.

Notă: Acest interviu a fost editat pentru concizie și claritate.