Înscrieri: Mentorat pentru tinerii jurnaliști români, la Turda

Tinerii jurnaliști din România, Republica Moldova, Bulgaria, Ungaria și Ucraina, care au cel mult 26 de ani la momentul înscrierii și maximum doi ani de experiență de lucru într-o redacție se pot înscrie într-un program de mentorat care va începe în 2026 și, în urma căruia, pot merge la o școală de vară în Marea Britanie, potrivit unui comunicat transmis, marți, StartupCafe.ro.

Cei interesați se pot înscrie AICI până la data de 1 decembrie 2025.

A șasea ediție a programului de mentorat organizat de Rațiu Forum sprijină jurnaliștii aflați la început de carieră, prin îndrumare individuală și sesiuni de mentorat pe parcursul documentării, redactării și publicării de materiale jurnalistice.

Subiectele sunt propuse de candidați chiar din etapa de înscriere, urmând să fie dezbătute de către tinerii jurnaliști care sunt selectați în cadrul unei întâlniri cu echipa de mentori, la Centrul Rațiu pentru Democrație (Turda), în ianuarie 2026.

Cei admiși intră automat într-o competiție de articole, câștigătorul urmând să participe la News Associates Journalism Summer School (Londra), o școală de vară de două săptămâni. Taxa de înscriere, transportul și cazarea sunt acoperite de program. Totodată, toate articolele finaliste – materialele rezultate în cadrul proiectului – sunt promovate prin The Ratiu Substack, publicația programului. În plus, finaliștii au acces la rețeaua de evenimente ale Rațiu Forum, organizate cu susținerea partenerului LSE IDEAS, think tank al London School of Economics.

„Programul mi-a dat ocazia să lucrez cu jurnaliști pe care îi citeam din liceu, pe care i-am avut drept profesori în facultate sau a căror activitate mi-a fost etalon atunci când am ales un drum în presă. Nu mă așteptam ca reportajul meu să fie articolul câștigător. Să îmi asigure un loc la una dintre cele mai bune școli de jurnalism din Marea Britanie – din nou, nu-mi imaginam. Toată această experiență mi-a dat curajul de a continua să fac ce-mi place!”, a declarat Ana Maria Preda, autoarea reportajului câștigător al ediției 2025, realizat sub îndrumarea mentorului Ovidiu Vanghele.

„Întâlnirea cu jurnaliștii tineri e absolut revigorantă. Faptul că avem acest context pentru a petrece un weekend împreună, răsucind ideile de subiecte și posibilele unghiuri de abordare, e un privilegiu. În fiecare an, lunile de mentorat mi-au dat încredere că jurnalismul din România rămâne pe mâini bune”, a spus Luiza Vasiliu, mentor în cadrul programului.

„Pentru mine e extrem de important să pot da mai departe ce am învățat în toți anii aceștia de meserie. Și la fel de important e să învăț la rândul meu de la colegii mai tineri care vin mereu cu idei noi, cu entuziasm, pasiune și curiozitate. E un schimb extraordinar și mă bucur că sunt parte din el”, a explicat Diana Oncioiu, mentor în cadrul programului.

Din echipa de mentori fac parte: Alison Mutler (director Universul.net, fost corespondent Associated Press pentru România și Moldova), Diana Oncioiu (jurnalistă la Dela0 și Să fie lumină), Dan Perry (specialist în comunicare și analist de politică externă, fost șef Associated Press pentru Europa, Africa, Orientul Mijlociu și Caraibe), Adam Reichardt (redactor-șef la New Eastern Europe), Emilia Șercan (lector la Universitatea din București și jurnalistă la PressOne), Nick Thorpe (corespondent pentru Europa Centrală și de Est la BBC News), Ovidiu Vanghele (jurnalist la Centrul de Investigații Media și Să fie lumină) și Luiza Vasiliu (jurnalistă la Drepturi și strâmbe).

Participanții din edițiile anterioare și-au publicat articolele realizate în cadrul programului de mentorat în publicații importante din România, precum HotNews.ro, Snoop.ro sau PressOne.ro, dar și în publicații internaționale, printre care Modern Diplomacy și Foreign Policy.

Rațiu Forum este o inițiativă comună a Rațiu Family Charitable Foundation (Londra), a Centrului Rațiu pentru Democrație și a think tank-ului IDEAS al London School of Economics (LSE IDEAS).