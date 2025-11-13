Brand-ul de haine și lenjerie Skims, deținut de Kim Kardashian, ia o finanțare de 225 milioane dolari

Skims, firma de îmbrăcăminte modelatoare a lui Kim Kardashian, a strâns 225 milioane dolari într-o nouă rundă de finanțare, care o evaluează la 5 miliarde dolari, potrivit CNBC.

Valoarea firmei a crescut cu aproximativ 1 miliard de dolari în 2 ani de la ultima rundă de finanțare, din anul 2023. Runda a fost condusă de Goldman Sachs Alternative, cu participarea fondurilor BDT și MSD Partners.

„Această etapă reflectă încrederea continuă în viziunea noastră pe termen lung și, împreună cu execuția disciplinată, poziționează Skims pentru a debloca următoarea fază de creștere”, a declarat CEO-ul și co-fondatorul Jens Grede într-un comunicat.

Anunțul vine în timp ce Skims se apropie de 1 miliard dolari în vânzări nete anuale pe anul 2025, la 6 ani de la lansarea brand-ului.

Banii vor fi folosiți pentru extinderea fizică și internațională, pentru inovarea produselor și diversificarea categoriilor. Momentan, Skims are 18 locații deschise în SUA, cu planuri de a deschide magazine suplimentare în străinătate în 2026.

La începutul acestui an, Skims a colaborat cu producătorul de îmbrăcăminte și încălțăminte sportivă Nike pentru un nou brand, de îmbrăcăminte modelatoare pentru sport.

Skims a fost fondat în anul 2019 de faimoasa Kim Kardashian, alături de Emma și Jens Grede. Brandul de haine se diferențiază prin incluzivitate, articolele fiind disponibile într-o gamă largă de mărimi care să corespundă mai multor tipuri de corp. Mărimile variază de la XXS la 5XL și articolele sunt concepute pentru a se adapta la diferite tonuri de piele.

Inițial un brand destinat femeilor, Skims a lansat în anul 2023 și o gamă de haine pentru bărbați.

Până acum, firma a colaborat cu echipa SUA de la Jocurile Olimpice, cu NBA, casa italiană de fashion Fendi și cu Nike. De asemenea, se folosește de „influencer marketing” pentru a promova produsele, colaborând cu celebrități ca Paris Hilton, Megan Fox, Heidi Klum, Becky G, Snoop Dogg, Lana del Rey, Sabrina Carpenter, Charli XCX și Post Malone.