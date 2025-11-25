Profesor și co-fondator Innovation Labs: „Nu există o vârstă la care poți să fii creativ, sunt oameni ambițioși pe tot spectrul și oportunitățile sunt numeroase”

Antreprenoriatul este deschis tuturor, de la elevi și studenți la persoane de până la 60 de ani, oportunitățile sunt numeroase pentru cei care vor să intre în lumea antreprenorială, dar românii încă manifestă „un soi de neîncredere”, susține Răzvan Rughiniș, co-fondator Innovation Labs, la un summit dedicat guvernanței digitale.

Acesta a spus, în cadrul Summitului pentru guvernanță digitală, că deși avem standarde de calitate în ceea ce privește internetul de mare viteză și inovația tehnologică, mai este nevoie de o schimbare de mentalitate în rândul românilor:

„Schimbarea de mentalitate trebuie să vină din înțelegerea faptului că sunt două Românii, nu neapărat una rurală și alta urbană, ci este una a neîncrederii în ceea ce suntem, în ambiții foarte mici, în dorința de a vedea tot timpul virgulele după aceste ambiții și o Românie pe care o vedem și aici, care îmbrățișează orice inițiativă de a merge mai departe, de rolul nostru de dascăli, de gestiune a ambițiilor tinerilor și de a-i pune pe tinerii de astăzi din facultăți în contact cu mediul economic vibrant, în care putem construi împreună mult mai mult decât țări din jurul nostru”

Rughiniș a mai subliniat necesitatea unei „atitudini antreprenoriale” în fața provocărilor politice de a încuraja românii să adopte tehnologia: