Producătorul român materiale de construcții Symmetrica își ia un director care a condus și festivalul Untold

Producătorul român de materiale de construcții Symmetrica a anunțat, miercuri, într-un comunicat transmis comunității antreprenoriale StartupCafe.ro , că l-a numit în funcția de director (CEO) pe managerul Liviu Stoleru, care a condus, de-a lungul timpului, business-uri din domeniu, precum Cemacon sau ROCA Industry, dar și festivalul de muzică Untold.

Stoleru are peste 27 de ani de experiență în management, dintre care 23 dedicați industriei materialelor de construcții. În perioada iunie-decembrie 2023, el a contribuit și în conducerea business-ului Untold, cu atribuții de Chief Operational Officer (director operațional) al companiei care organizează marele festival de muzică de la Cluj.

Proprietarul și co-fondatorul Symmetrica, Florin Stanciu, i-a trasat ca misiune „consolidarea companiei prin transformare, dezvoltare și implementarea unor sisteme performante de lucru”. În plus, Stoleru și-a propus „întărirea culturii organizaționale prin roluri și responsabilități clare și formarea unei echipe puternice și motivate”, conform comunicatului.

„Cred cu tărie în misiunea de a revitaliza industria românească prin competență tehnică și managerială, implementarea conceptului de gândire strategică și leadership, prin echipe solide care să construiască companii sustenabile, lideri de piață. Symmetrica are toate premisele pentru a continua această poveste de succes, iar intenția mea este să invit alături de noi acei profesioniști care își doresc să participe la un astfel de proiect ambițios”, a declarat Liviu Stoleru, noul CEO al Symmetrica.

Symmetrica se prezintă drept liderul pieței locale de pavele și borduri vibropresate și cel mai mare producător autohton, cu o cifră de afaceri de peste 316 milioane de lei (63,5 milioane de euro).

În prezent, Symmetrica se află într-un moment important al evoluției sale. Compania, un business de familie cu peste 30 de ani de activitate și 10 fabrici în România, a derulat în ultimii ani investiții semnificative ce depășesc 135 de milioane de euro. Printre acestea se numără și dezvoltarea celei mai mari fabrici de pavele și dale din Sud-Estul Europei, inaugurată la Bolintin Vale, dar și un program amplu de eficientizare energetică prin investiții în 12 parcuri fotovoltaice dedicate unităților proprii de producție.

„De 30 de ani construim proiecte sustenabile, cu produse care trec testul timpului, și legături care durează. Parcursul Symmetrica a fost unul de creștere constantă, bazat pe investiții curajoase. Prin venirea lui Liviu Stoleru și construcția unei echipe puternice, avem încrederea că intrăm într-o nouă etapă, în care vom consolida ceea ce am construit și vom deschide noi direcții de dezvoltare”, a declarat Florin Stanciu, proprietar și co-fondator Symmetrica.

Următoarea etapă pentru Symmetrica vizează valorificarea investițiilor derulate, creșterea eficienței business-ului și pregătirea pentru o nouă fază de expansiune pe piața regională.

Symmetrica este o companie 100% românească, producătoare de pavele, borduri şi rigole vibropresate pietonale şi carosabile, într-o gamă variată de forme şi culori.

Prima fabrică Symmetrica a fost inaugurată în 1999 la Vereşti, judeţul Suceava, urmată apoi de unităţile de producţie de la Podu Iloaiei, judeţul Iaşi (2010), şi Bolintin Vale, în apropiere de Bucureşti (2011), Prejmer – Braşov (2012), Cociu – Bistriţa-Năsăud (2012), Mărășești – Vrancea (2018), Zimandu Nou – Arad (2021), Solca – Suceava (2022), Ovidiu – Constanța (2023), Bolintin Vale (2025).

Principalele proiecte pentru care Symmetrica a livrat pavele şi borduri se numără Arena Naţională, magazine Kaufland, Carrefour, Lidl, Penny Market, autostrada Târgu Mureș-Oradea, stadionul Steaua, cartiere rezidențiale, ș.a. De asemenea, produsele companiei au fost folosite pentru reabilitarea de străzi, trotuare şi parcuri ecologice în București, Iași, Bacău, Brașov, Târgu Mureș, etc.