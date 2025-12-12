Magazinul online românesc Vivre iese din insolvență și anunță o nouă strategie, bazată pe inteligență artificală

Compania românească Vivre Deco S.A., care operează magazinul online de mobilă cu același nume, anunță, vineri, într-un comunicat transmis StartupCafe.ro, că a încheiat oficial procedura de insolvență, iar firma revine în circuitul normal de afaceri.

Hotărârea instanței confirmă finalizarea cu succes a procesului de restructurare, prin care Vivre devine o organizație mai simplă, mai eficientă și mult mai bine poziționată pentru următorul ciclu de creștere, susține compania.

Odată cu anunțul, Vivre spune că vrea să migreze de la comerțul tradițional la „o platformă AI-first care unește tehnologia, designul și comerțul digital” în următorii 3 ani.

Astfel, compania românească lansează un designer AI integrat în platforma sa de home & deco, care permite utilizatorilor să testeze produse virtual în propriul spațiu și să cumpere direct soluțiile propuse.

De asemenea, Vivre introduce instrumente cu inteligență artificială de creștere automată a vizibilității produselor, un dashboard unificat pentru vânzători și o logistică flexibilă, orientată spre dropshipping.

Firma anunță și Vivre.Design, un produs adresat designerilor, arhitecților, agenților imobiliari și vânzătorilor, prin care aceștia pot genera designuri de interior și proiecte 3D în câteva secunde, cu tot cu o catalogare automată și integrare directă a oricărui produs și prezentări profesionale pentru clienți.

Vivre Deco S.A. a cerut oficial să intre în procedura de insolvență în anul 2023, așa cum s-a mai scris pe StartupCafe.ro, după ce a încercat să se restructureze prin concordat preventiv în 2022 pentru a evita falimentul, dar a anunțat că planul de restructurare nu a primit voturile necesare.

Acum, compania spune că nu vrea „să redevină retailerul masiv de altădată, ci o organizație optimizată, scalată inteligent”, care a tăiat peste 80% din costurile operaționale față de perioada pre-insolvență, care pune accent pe tehnologie si brand, nu pe stocuri fizice și care are o creștere bazată pe productivitate și automatizare.

„Procedura de insolvență a fost un moment dificil, dar necesar. Astăzi, Vivre are structura, tehnologia și viziunea potrivite pentru următorul ciclu de dezvoltare. Ne concentrăm pe inovație, eficiență și valoare pentru clienți și parteneri. Construim un Vivre nou: mai inteligent, mai simplu și mai aproape de nevoile reale ale pieței”, a spus Călin Fusu, Administrator Special.

Magazinul online Vivre Deco, specializat în mobilă și decorațiuni, a fost fondat în anul 2012, sub conducerea antreprenoarei românce Monica Cadogan (40 de ani). Co-fondatori sunt programatorul român Nagy Andras Vajda Peter și omul de afaceri Călin Fusu, șeful fondului de investiții Neogen.