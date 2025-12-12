Antreprenorii RBL: „Fără justiție independentă nu există nici democrație, nici economie funcțională”

Oamenii de afaceri reuniți în organizația Romanian Business Leaders (RBL), condusă de antreprenorul și investitorul Sergiu Neguț (foto), își exprimă susținerea pentru „magistrații integri”, într-un apel public transmis, vineri, oficial.

Redăm apelul Fundației RBL:

Fără justiție independentă nu există nici democrație, nici economie funcțională

„Investigația recentă Recorder a readus în atenția publică o rană deschisă a societății românești: fragilizarea încrederii în actul de justiție. Acest episod nu dezvăluie doar posibile abuzuri sau practici îngrijorătoare, ci scoate la lumină un adevăr incomod – România nu poate progresa dacă una dintre puterile fundamentale ale statului își pierde credibilitatea. În fața acestei realități, Romanian Business Leaders face un dublu apel: către magistrații integri ai României și către liderii statului.

Apel către magistrații integri:

Curajul vostru este esențial. Nu sunteți singuri.

În sistemul de justiție există numeroși profesioniști care își exercită misiunea cu onestitate, onoare și respect față de lege. Lor le adresăm un mesaj direct:

Societatea românească are nevoie de voi.

Mediul de afaceri are nevoie de voi.

Democrația are nevoie de voi.

Știm că presiunea poate fi uriașă, iar riscul de izolare este real. Dar vă asigurăm că nu sunteți singuri. Societatea civilă, mediul de business și cetățenii care cred în statul de drept vă stau alături. România are nevoie ca magistrații integri să vorbească, să acționeze, să își apere profesia și principiile.

Îndemnăm instituțiile judiciare, asociațiile profesionale ale magistraților și colegii de bună credință să ia atitudine, să ceară clarificări și investigații rapide și serioase acolo unde există indicii de nereguli. Tăcerea nu poate fi o soluție.

Apel către Președintele României și Prim-ministru:

Reconstruiți încrederea românilor în justiție

În acest moment critic, instituțiile fundamentale ale statului trebuie să își exercite pe deplin responsabilitatea. Cerem Președintelui României și Prim-ministrului să folosească toate pârghiile legale și constituționale pentru a restabili credibilitatea sistemului judiciar.

Asta poate însemna:

susținerea unor investigații riguroase și independente privind faptele semnalate;

inițierea sau sprijinirea unor modificări legislative, dacă acestea sunt necesare pentru a corecta derapajele structurale;

consolidarea mecanismelor de transparență, meritocrație și responsabilitate în sistemul judiciar;

protejarea și încurajarea magistraților care își exercită profesia cu integritate, precum și a celor care își exprimă opiniile în mod liber și onest.

România are nevoie urgentă de măsuri ferme și coerente care să redea cetățenilor convingerea că justiția funcționează în interesul lor, nu al unor grupuri de influență. Fără independența reală a magistraților, fără instituții credibile și fără sancționarea abuzurilor, România nu poate avea nici prosperitate, nici stabilitate, nici dezvoltare durabilă.

Fără justiție nu există economie funcțională. Un stat în care regulile nu sunt aplicate corect și egal este un stat în care investițiile scad, antreprenorii își pierd încrederea, iar inovația și competiția sunt sufocate. Generațiile viitoare ne vor judeca nu după confortul tăcerii, ci după curajul vocii noastre.

Fundația Romanian Business Leaders este o organizație a antreprenorilor și intraprenorilor imparțială, nepartizană, care dezvoltă proiecte cu impact social și care susține o societate bazată pe democrație liberală, integrată pe deplin și solidară cu familia sa europeană. RBL este vocea și vehiculul de acțiune al liderilor din mediul privat de business și din cel asociativ pentru dezvoltarea unei Românii în care generațiile viitoare să iubească să trăiască. Misiunea RBL este ca România să devină o țară mai bună, protejând piața liberă pentru afacerile responsabile și, în felul acesta, pentru toți românii. Totodată, RBL își asumă rolul de a susține contribuția României la performanța economică a Uniunii Europene. Proiectele Fundației se subscriu celor trei domenii pe care comunitatea RBL le consideră importante pentru schimbarea și dezvoltarea societății: antreprenoriat, educație și bună guvernare. Acestea sunt inițiate și dezvoltate pe bază de voluntariat de cei peste 600 de membri ai comunității RBL din București și cele 8 filiale locale”.