București: Firma IT Genetics  a atras 1 milion EUR de la investitori, într-un plasament privat, în vederea listării pe bursă

Firma bucureșteană IT Genetics S.A., fondată de antreprenorii Liviu Sima și Ștefan Axinte, a obținut 5,2 milioane de lei (aprox. 1 milion EUR) de la investitori, într-un plasament privat de acțiuni, în vederea listării pe piața alternativă AeRO a Bursei de Valori București (BVB), potrivit unui comunicat transmis de companie comunității antreprenoriale StartupCafe.ro.

Plasamentul privat, care a avut loc în perioada 5-11 decembrie 2025, a înregistrat în total 81 de subscrieri. Investitorii au subscris 748.341 de acțiuni la un preț de 7 lei pe acțiune. Dintre acestea, 469.011 acțiuni au fost subscrise peste pragul de 105.000 de lei, nivel care a permis investitorilor eligibili să beneficieze de discount-ul de 5% față de prețul final al plasamentului privat.

„Închiderea cu succes a plasamentului privat marchează un moment în care încrederea investitorilor se întâlnește cu viziunea noastră pe termen lung. Pentru noi, accesul la piața de capital reprezintă, pe lângă o sursă de finanțare, și un angajament ferm de a ne conduce Grupul cu transparență, disciplină și responsabilitate față de comunitatea de investitori. Cu sprijinul noilor acționari, consolidăm poziția IT Genetics de companie de tehnologie regională, capabilă să dezvolte produse scalabile și să construiască infrastructura operațională care să definească standardele pieței în următorii ani. Este un pas important în maturizarea organizației și în afirmarea rolului nostru în digitalizarea proceselor operaționale din industriile în care activăm”, au transmis, în comunicat, Liviu Sima și Ștefan Axinte, cofondatori IT Genetics.

IT Genetics a fost fondată în 2007 de către antreprenorii Liviu Sima și Ștefan Axinte, iar în aproape două decenii de activitate compania a evoluat într-un Grup ce reunește un ecosistem integrat de nouă entități active în dezvoltare software, producție de hardware și consumabile, precum și servicii de fulfilment. Din acest ecosistem fac parte Zinta (consumabile pentru etichetare), Planograma (software WMS) și Waytr (operațiuni digitale pentru HoReCa).

Pe lângă operațiunile de pe piața locală, Grupul are o prezență internațională prin subsidiare în Ungaria, Bulgaria, Spania și Italia și urmărește extinderea pe noi piețe. Compania furnizează soluții de digitalizare și automatizare end-to-end pentru clienți din logistică, retail, producție industrială, eCommerce și HoReCa. Peste 20.000 de companii din Europa utilizează tehnologiile IT Genetics pentru a-și eficientiza și scala operațiunile.

Suma atrasă în cadrul plasamentului privat va fi utilizată pentru extinderea operațiunilor în Italia și intrarea pe piețele din Franța și Germania, precum și pentru dezvoltarea segmentului de automatizări industriale și robotică.

IT Genetics spune că, în perioada următoare, va parcurge etapele necesare pentru admiterea la tranzacționare pe piața AeRO a Bursei de Valori București, unde acțiunile vor fi listate sub simbolul „ITG”. Odată cu intrarea pe piața de capital, compania are în vedere implementarea unei politici de distribuire a aproximativ 50% din profit ca dividende, reflectând dorința de a oferi investitorilor predictibilitate și stabilitate. Pe termen mediu și lung, obiectivul companiei în ceea ce privește piața de capital rămâne tranziția către Piața Principală a BVB, în concordanță cu strategia de a consolida Grupul ca jucător regional și de a extinde baza de investitori.