Iași: Fosta fabrică de centuri de siguranță și scaune auto pentru copii scoasă la vânzare la prețul de 2,49 milioane EUR, în urma falimentului

Antreprenoarea Doina Cepalis scoate la vânzare, la prețul de 2,49 milioane EUR, fosta fabrică de centuri de siguranță și scaune auto pentru copii, Te-Rox Prod, de la Pașcani, județul Iași, relatează Ziarul de Iași.

Doina Cepalis a lansat afacerea cu scaune auto pentru copii în anul 2007, devenind unul dintre cei mai importanți producători din Europa, pe acest segment. În 2018, fabrica de la Pașcani a ajuns să aibă un vârf de 785 de angajați.

În 2020, antreprenoarea româncă a vândut afacerea către grupul suedez Holmbergs. Suedezii au primit o firmă care mergea bine la momentul tranzacției, în anul precedent având o cifră de afaceri de 87 de milioane de lei și profit de aproape 1 milion de lei, cu 722 de angajați.

Investitorul suedez a cumpărat business-ul în sine, clădirea rămânând în proprietatea Doinei Cepalis, în timp ce Holmbergs îi plătea chirie.

Lucrurile păreau să meargă bine, până în 2024, an în care fabrica a ieșit pe pierdere cu aproape 5 milioane de lei. Atunci, fabrica Holmbergs de la Pașcani și-a cerut insolvența și în cele din urmă a dat faliment, suedezii închizând afacerea. La momentul respectiv, au dat vina pentru insolvență pe o firmă franceză de scaune auto, TeamTex, pentru care lucra fabrica de la Pașcani. Holmbergs și-a motivat insolvența prin faptul că nu și-a primit banii de la clientul francez.

Acum, halele și clădirea fostei fabrici de la Pașcani, rămase în proprietatea Doinei Cepalis, au fost scoase la vânzare pentru 2,49 milioane EUR. Proprietatea imobiliară se află pe pe strada Grădiniței, din municipiu, și constă într-un teren de aproape 15.000 mp, cu o suprafață construită de 14.000 mp, potrivit Ziarului de Iași.