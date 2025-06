Vrancea: Producătorul român Symmetrica deschide o nouă fabrică de materiale de construcții. Investiție de 15 milioane EUR

Producătorul sucevean de pavele și borduri vibropresate Symmetrica anunță, joi, finalizarea celei de-a doua fabrici din cadrul centrului industrial Doaga, județul Vrancea, cu o investiție totală de 15 milioane EUR, potrivit unui comunicat transmis StartupCafe.ro.

Noua unitate, construită pe infrastructura cumpărată de la Somaco Holding, transformă un spațiu industrial neexploatat într-un pol de producție modern, cu patru hale și o capacitate de livrare de aproximativ 50 de tiruri de produse zilnic.

În plus, spațiul integrează trei parcuri fotovoltaice performante, care asigură 70% din necesarul energetic al hub-ului.

„Preluarea, modernizarea și retehnologizarea fabricii achiziționate de la Somaco Holding a reprezentat un pas strategic pentru Symmetrica. Am extins capacitatea de producție, am creat noi locuri de muncă și am revitalizat tradiția industrială a zonei. Este o dovadă că investițiile pe termen lung pot genera impact economic și social real pentru comunitate”, a declarat Sebastian Bobu, Director Executiv Symmetrica.