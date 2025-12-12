Skip to content

„Unicorn” evaluat la 2,1 miliarde dolari, vândut la un preț de 1,1 miliarde dolari

Tranzacție majoră în IT-ul european: „unicornul” britanic de plăți digitale GoCardless urmează să fie cumpărat de fintech-ul olandez Mollie, pentru a crea „cea mai completă platformă de plăți a Europei”, potrivit unui comunicat. 

Cele două companii au semnat un acord, iar achiziția urmează să se finalizeze la jumătatea anului 2026. Astfel, business-ul combinat va reuni peste 350.000 de clienți-firme, care utilizează serviciile de plăți ale celor două fintech-uri. 

Conform Financial Times, valoarea tranzacției se ridică la 1,1 miliarde de dolari, mult sub cei 2,1 miliarde de dolari la care fusese evaluată GoCardless în anul 2022, când a atras o rundă de investiții de 312 milioane de dolari de la fonduri internaționale de capital. În total, „unicornul” britanic a strâns investiții de circa 540 de milioane de dolari, de la finanțatori, în 14 ani. 

