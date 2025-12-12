Listă: Firmele românești care furnizează elemente în proiectul spațial european Ariane 6

România a contribuit cu 0,3% la programul de dezvoltare al celei mai mari rachete europene, Ariane 6, multe firme românești oferind elemente în calitate de subcontractanți, potrivit unui comunicat transmis, vineri, StartupCafe.ro.

Nicio companie mare din România nu furnizează un produs final utilizat pe Ariane 6, dar firmele furnizoare oferă o bază solidă pentru ca Ariane 6 să zboare în siguranță, transmite Agenția Spațială Europeană (ESA).

Listă: Firmele românești furnizoare pentru Ariane 6

ICPE Electric Motors

Compania furnizează motoare cu cuplu redus care ajută la mișcarea motorului principal Vulcain 2.1 al Ariane 6, la direcționarea tracțiunii sale și la menținerea Ariane 6 în direcția corectă în timp ce se îndreaptă spre cer.

Denumit Low Liquid Thrust Vector Actuation System (Sistem de acționare a vectorului de tracțiune cu lichid redus), sistemul utilizează un sistem hidraulic controlat de supape electrice cu acționare directă pentru a regla fluxul de lichid care apoi mișcă Vulcain 2.1, care este mult mai mare.

Motoarele sunt de tip cuplu cu unghi limitat, reducând domeniul lor de mișcare, oferind o precizie ridicată, fiind foarte rapide și ocupând puțin spațiu. Motorul este similar cu un burghiu care utilizează magneți și bobine de cupru, dar un motor cu cuplu cu unghi limitat se rotește înainte și înapoi în mai puțin de 180 de grade. În acest caz, dispozitivul ICPE Electric motors permite fluxul de fluid hidraulic, care împinge motorul principal al Ariane 6. ICPE Electric motors livrează produsele sale către Sabca pentru integrarea în sistemul complet de control.

Sonovision România

Sonovision România a furnizat elemente esențiale ale cablajului electric al Ariane 6, rețeaua de cabluri de testare la sol care asigură că fiecare subsistem al rachetei este verificat, calificat și gata de lansare.

Aceste cabluri de testare lungi și complexe, construite la comandă, constituie coloana vertebrală a procesului de verificare la sol, permițând inginerilor să simuleze condițiile de zbor, să valideze continuitatea electrică și să asigure o comunicare perfectă între componentele rachetei.

Sonaca România

Sucursala locală a firmei originare din Belgia, cu 210 angajați în sectorul aerospațial aflați la Cluj, joacă un rol cheie în furnizarea de piese pentru marii producători de aeronave și contribuie la programul Ariane 6. Pentru această rachetă, Sonaca România produce două tipuri principale de componente:

Primele sunt capace compozite care servesc ca și capace de protecție pentru senzorii rachetei . Aproximativ treizeci de piese din fibră de carbon sunt fabricate la fabrica din România;

. Aproximativ treizeci de piese din fibră de carbon sunt fabricate la fabrica din România; Al doilea tip sunt ansamblurile BACO L-Square și Upper Cover . Aceste ansambluri includ componente din aluminiu care sunt întinse și prelucrate în Belgia, la sediul central al Sonaca, înainte de a fi asamblate în România . Aceste inele structurale sunt poziționate în secțiunea inferioară a propulsoarelor și sunt esențiale pentru menținerea integrității rachetei în timpul lansării.

. Aceste ansambluri includ componente din aluminiu care sunt întinse și prelucrate în Belgia, la sediul central al Sonaca, înainte de a fi . Aceste inele structurale sunt poziționate în secțiunea inferioară a propulsoarelor și sunt esențiale pentru menținerea integrității rachetei în timpul lansării. TTTech Development Romania

Sediul din România al firmei austriace TTTech dezvoltă, validează și verifică cipurile de rețea pentru racheta europeană Ariane 6. Compania a fost implicată în dezvoltarea firmware-ului cipurilor și a sprijinit validarea și verificarea acestora.

Emsil Techtrans

Afacerea de familie, care are fabrici în Oradea, Cluj-Napoca și Aiud, Alba, a lucrat la platforma de aliniere pentru instalația de finisare a propulsoarelor, cunoscută sub numele de EFF-dock. Această platformă este utilizată pentru operațiunile de ridicare și orientare a propulsoarelor Ariane 6 și face parte din clădirea ESR Finishing Facility (EFF) din Kourou, Guyana Franceză.

Andocarea propulsoarelor reprezintă o provocare, deoarece acestea cântăresc peste 150 de tone și sunt umplute cu combustibil solid exploziv, dar trebuie manevrate cu precizie pe Ariane 6 pe platforma de lansare. Emsil Techtrans SRL a fabricat, asamblat și a trecut testul final de acceptare pentru EFF-Dock, care face parte din echipamentul mecanic de susținere la sol (MGSE) al Ariane 6.

Gonzales Mecanica de Precizie

Firma, care are o vechime de douăzeci de ani, a fabricat platforma mobilă utilizată pentru a lucra la carenă după încapsulare.

Aerostar

Compania românească Aerostar funcționează din 1953, furnizând componente, întreținere și asistență la sol în sectorul aeronautic. Aerostar a furnizat piese și ansambluri pentru cadrele de tracțiune ale motorului pentru Ariane 5 pe parcursul celor zece ani de funcționare.

În prezent, Aerostar furnizează componente pentru toate cele trei trepte ale rachetei Ariane 6, livrându-le contractorului principal ArianeGroup pentru integrare ulterioară, în vederea construirii rachetei.

ESA este o organizație interguvernamentală, creată în 1975, cu misiunea de a modela dezvoltarea capacității spațiale a Europei și de a se asigura că investițiile în spațiu oferă beneficii cetățenilor Europei și ai lumii.

Agenția Spațială Europeană are 23 de state membre, printre care și România, 3 membri asociați (Slovacia, Letonia și Lituania) și a stabilit o cooperare oficială cu cinci state membre ale UE.