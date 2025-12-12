Trei români au lansat o platformă de investiții, cu acces de la 100 EUR

Trei antreprenori români au lansat o platformă online de investiții, care susține că oferă utilizatorilor individuali posibilitatea să facă plasamente de la 100 de euro în fonduri de investiții administrate de companii globale de profil, potrivit unui comunicat transmis, vineri, comunității antreprenoriale StartupCafe.ro.

Platforma iFonduri a fost fondată de Corneliu Perianu, Mugur Duțu și Liviu Perianu. Ei au experiență în banking, fintech, tehnologie și consultanță, conform sursei citate.

„iFonduri lansează în România prima platformă 100% digitală pentru investiții în fonduri administrate de asset manageri globali de top, în EURO, accesibile de la 100 EUR” - a anunțat compania, în comunicatul său.

Platforma susține că poate „facilita accesul investitorilor români la oportunități financiare globale”.

iFonduri se prezintă drept platformă „dedicată investițiilor în fonduri mutuale internaționale, oferind acces online, în EURO, la un portofoliu extins de fonduri administrate de unele dintre cele mai mari grupuri de asset management din lume: Amundi, CPR Asset Management, Fidelity, Franklin Templeton, Invesco, Schroders și ARTS Asset Management”.

Platforma susține că este autorizată și supravegheată de Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF). De asemenea, compania dă asigurări că „activele clienților sunt păstrate în siguranță de către firma de investiții European Investment Centre o.c.p., a.s. (Slovacia), fiind acoperite de o schemă de garantare a investițiilor de până la 50.000 € per investitor” - potrivit comunicatului oficial.

Investitorii și partenerii strategici ai românilor de la iFonduri

„iFonduri își propune să adreseze câteva dintre problemele investitorului retail din România, oferind acces 100% online printr-o platformă contemporană, intuitivă și fără jargon, arhitectură deschisă de fonduri de la unii dintre cei mai mari administratori de active din lume precum Amundi, Fidelity, Franklin Templeton, Invesco și Schroders și conținut de marketing de calitate” - a declarat Corneliu Perianu, co-fondator și CEO iFonduri.

Românii de la iFonduri menționează și 3 investitori strategici în startup-ul lor:

WEZEO „este un investitor activ și partener strategic al iFonduri, cunoscut ca lider regional în dezvoltarea de aplicații hibride în Europa Centrală și de Est. Compania a contribuit la dezvoltarea tehnologică a unor proiecte precum Fumbi, Medirex, Enery, Diagnose.me, CloudTalk și Finax și este co-fondator al inițiativelor educaționale OpenLab, Skyro și Hemisféra, precum și dezvoltator pentru Dalinora, un consilier financiar bazat pe inteligență artificială”. „iFonduri este un produs în care credem atât de mult încât am devenit parte din el. Suntem investitori, parteneri și dezvoltatori, sprijinind echipa cu strategie de produs, dezvoltare software și branding pentru a lansa și scala platforma la nivel național - a declarat Grigor Ayrumyan, co-fondator WEZEO, citat în comunicatul IFonduri.

Biometric Ventures, „fond de investiții de capital de risc din Praga, susține startup-uri early-stage bazate pe tehnologii biometrice".

„fond de investiții de capital de risc din Praga, susține startup-uri early-stage bazate pe tehnologii biometrice”. Innovatrics, fondată în 2004, „este un dezvoltator global de soluții biometrice, cu peste 600 de proiecte în 80 de țări și algoritmi biometrici clasați printre liderii mondiali în testele NIST (față, amprente, iris, liveness și citire documente)”, potrivit sursei citate.

Platforma iFonduri este deținută de firma iFonduri Fintech S.A., deschisă, anul trecut, la Timișoara.

Potrivit datelor colectate de Termene.ro, firma timișoreană este deținută de fondatorii Corneliu Perianu (41,44%), Mugurel Duțu (12,75%), Liviu Perianu (9,56%), alături de o serie de investitori: W01 S.R.O. (17,65%), Biometric Ventures SRO (4,99%), Fasie Stefan Florentin (4,99%), Bepresent Art SRL (4,77%) Finversum AS (2,33%), Farmache Silvian (0,73%), Ionescu Cristina Monica (0,73%).

Firma își desfășoară activitatea în domeniul „Activități auxiliare intermedierilor financiare, exclusiv activități de asigurări și fonduri de pensii”. Fiind înființată abia anul trecut, a raportat venituri de numai 672 de lei și pierderi de 182.954 de lei, având un singur angajat propriu, în anul 2024, conform datelor de la Ministerul Finanțelor.

