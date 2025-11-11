Fonduri europene: Termen pentru depunerea ultimei cereri de plată din cadrul PNDR 2014–2020

Fermeirii români, antreprenorii din mediul rural și beneficiarii publici care derulează proiecte pe fonduri europene prin Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014-2020 mai pot depune ultima cerere de plată până la termenul final 30 noiembrie 2025.

Anunțul a fost făcut, marți, de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, conform Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 291/2025.

„Această măsură este necesară pentru asigurarea finalizării procesului de implementare și închidere a PNDR” - susține MADR, într-un comunicat transmis comunității antreprenoriale StartupCafe.ro.

După analiza stadiului de implementare a proiectelor și în urma deciziei Comisiei Europene, MADR intenționează tranzitarea în Planul Strategic 2023–2027 (PS) a proiectelor care nu pot fi închise până la 31 decembrie 2025, dar care se află într-un stadiu avansat de execuție și pot fi finalizate în cursul anului 2026.

Tranziția se va realiza în ordinea gradului de implementare a proiectelor și în limita bugetului aprobat de Comisia Europeană, având ca obiectiv maximizarea utilizării fondurilor europene și sprijinirea beneficiarilor care au înregistrat progrese semnificative.

Prin această decizie, Ministerul Agriculturii susține că urmărește „asigurarea continuității investițiilor finanțate prin PNDR și valorificarea completă a oportunităților oferite de Politica Agricolă Comună”.