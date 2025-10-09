Poşta Română: servicii de curierat pentru magazine online și servicii financiar-bancare

Poşta Română dezvoltă servicii de curierat pentru magazinele online, precum și servicii financiar-bancare, conform unei noi strategii de poziționare, prezentate oficial joi.
Într-un proves de rebranding, realizat în parteneriat cu agenția românească INOVEO Concept, Poșta Română se repoziționează pe trei piloni majori:
- Ghişeu Universal – infrastructura esenţială de relaţie între cetăţeni, companii şi instituţiile statului;
- Curierat şi logistică – dezvoltarea unei reţele moderne de hub-uri logistice, competitive pe piaţa e-commerce şi last-mile;
- Servicii financiar-bancare – soluţii digitale rapide, sigure şi accesibile pentru toţi clienţii.
Noua identitate vizuală a Poștei este construită sub umbrela unui brand principal puternic, alături de cinci sub-branduri specializate: Imobiliare, Tipografie, Finance, Logistics, Ghişeu Universal şi a unui brand endorsat: ZOR de la Poşta Română.