Poşta Română: servicii de curierat pentru magazine online și servicii financiar-bancare

Majoritatea angajaților din România consideră că salariile nu reflectă integral munca lor (sondaj)

Majoritatea angajaților din România consideră că salariile pe care le primesc nu reflectă cu adevărat munca depusă de ei la job, relevă un sondaj de opinie prezentat joi, la București. Conform rezultatelor sondajului realizat de Reveal Marketing Research pentru platforma de tranzacționare bursieră XTB, 12% dintre respondenți consideră că salariul nu reflectă „deloc” efortul pe...