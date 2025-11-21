Comisarul european Mînzatu, întrebată de o înghețare a salariului minim: „Nu începem procedură de infringement” împotriva României

Comisia Europeană nu va începe o procedură de infringement împotriva României, în cazul în care Guvernul Bolojan va îngheța salariul minim pe economie în anul 2026, a declarat, vineri, comisarul european Roxana Mînzatu, vicepreședintă a CE pentru Drepturi sociale și competențe, locuri de muncă de calitate și pregătire.

StartupCafe.ro a întrebat-o pe Mînzatu dacă executivul european va iniția o procedură de infringement împotriva României, în cazul în care Guvernul va îngheța salariul minim pe economie în anul 2026.

„Nu, nu începem procedură de infringement. Nu are legătură cu directiva”, a răspuns ea, la întrebarea StartupCafe.ro.

Comisarul UE s-a referit la directiva europeană privind salariul minim european.

Sorin Grindeanu, președintele PSD, cel mai mare partid de la guvernare, a declarat, pe 20 octombrie 2025, că s-a întâlnit atunci cu Mînzatu, la Amsterdam, iar aceasta i-ar fi spus că România ar intra într-o „zonă de infringement” dacă nu majorează salariul minim pe anul 2026. Mânzatu, care provine de la PSD, a participat atunci, împreună cu Grindeanu, la o reuniune a Partidului Social European, din care face parte și PSD.

„Am întrebat-o, având discuţii în coaliţie legate de salariul minim, de creştere, ce se întâmplă dacă va fi îngheţat salariul minim aşa cum îşi doreşte guvernul şi cum a fost propunerea venită dinspre premier, dacă nu cumva intrăm în coliziune cu anumite prevederi europene şi dacă nu intrăm într-o zonă de infringement. Mi-a spus că da, se intră într-o asemenea zonă, dar că o să încerce să aibă o discuţie cu premierul, nu ştiu dacă n-au şi avut-o astăzi sau ieri, să-i explice, să găsim soluţii, astfel încât să nu punem presiune şi mai mare pe buget”, a declarat Sorin Grindeanu, pe 20 octombrie.

Șeful PSD și al Camerei Deputaților a insistat și pe 30 octombrie privind un eventual risc de infringement în cazul înghețării salariului minim în România.

„Eu aștept (…) ca ministrul Finanțelor să vină cu un raport (…) și trebuie să trimită și comisarul pentru muncă, doamna Roxana Mînzatu, o informare legată despre ce înseamnă să nu mărim salariul minim. Dacă intrăm sau nu în infringement. S-ar putea să intrăm în infringement, că noi ne-am angajat la niște lucruri în Uniunea Europeană”, a spus Grindeanu pe 30 octombrie 2025.

Reamintim că până la finalul lunii noiembrie Guvernul este așteptat să ia o decizie privind salariul minim pe economie pentru anul 2026.

Pe 23 octombrie, premierul Ilie Bolojan a declarat că, în coaliția de guvernare, sa căzut de acord pentru menținerea salariului minim brut la 4.050 de lei și în anul 2026.

„Am discutat în coaliție și de comun acord, subliniez, am căzut cu toții de acord să încercăm să ținem salariul minim la același nivel, dacă salariile sunt plafonate”, a declarat șeful guvernului, într-un interviu la Antena 3 CNN, pe 23 octombrie.

În schimb, secretarul general al Guvernului, Ștefan Radu Oprea (PSD), a afirmat că o creștere a salariului minim pe economie, cu menținerea scutirii de taxe pentru suma de 300 de lei, „este o măsură indicată în actualele condiții economice”, dar Executivul mai analizează și va lua o decizie până la finalul lunii noiembrie 2025.

„Continui să cred că o creștere a salariului minim este o măsură indicată în actualele condiții economice, inclusiv cu menținerea deducerii de 300 de lei”, a afirmat Oprea, într-o postare pe Facebook, la finalul lunii trecute.

Patronii de firme micro, mici și mijlocii, grupați în confederația patronală IMM România, cer Guvernului să înghețe salariul minim pe economie la nivelul actual, pentru anul 2026, după ce un parlamentar de la PSD a afirmat că partidul dorește creșterea salariului minim și în 2026.