STUDIU: 60% din antreprenorii români plănuiesc investiții în inovație

Circa 60% din antreprenorii din România plănuiesc investiții în inovație, arată un studiu Ernst & Young (EY) realizat în 2025 în Europa Centrală și de Est.

Barometrul antreprenoriatului oferă o analiză detaliată a percepțiilor și provocărilor cu care se confruntă antreprenorii români. Cele mai indicate probleme au fost:

Instabilitatea economică - presiunile inflaționiste și incertitudinile economice

- presiunile inflaționiste și incertitudinile economice Dificultățile de recrutare (69%) - discrepanțe între cerințele pieței muncii și cunoștințele oferite de sistemul educațional

- discrepanțe între cerințele pieței muncii și cunoștințele oferite de sistemul educațional Birocrația (33%) - reglementările complicate afectează inovația și creșterea

Studiul arată că, în ciuda unui spirit antreprenorial activ și a intențiilor de inovare, 63% dintre antreprenori consideră că mediul în care activează este nefavorabil.

Instabilitatea economică este generată atât de presiunile inflaționiste, cât și de situația geopolitică. Acestea afectează încrederea în viitorul afacerilor și determină antreprenorii să fie mai prudenți în privința investițiilor.

Recrutarea de personal calificat este și ea o mare problemă. Firmele găsesc cu greu candidați cu abilitățile necesare pentru a susține dezvoltarea afacerilor.

„În România, se observă o lipsă de coordonare între mediul educațional și cel de afaceri, ceea ce le impune antreprenorilor să investească mai mult în propriul proces de educare a forței de muncă. Antreprenorii din România trebuie să abordeze forța de muncă nu doar din perspectiva numărului de angajați și a nivelului salarial, ci și în ceea ce privește rapiditatea cu care competențele existente pot fi maximizate și implementate. Este important ca ei să se concentreze pe dezvoltarea continuă a angajaților, asigurându-se că aceștia pot dobândi noi competențe prin programele de training oferite de companie. Investiția în formarea profesională și în dezvoltarea competențelor nu doar că îmbunătățește performanța individuală, dar contribuie și la creșterea competitivității organizației, în ansamblu”, a declarat Alexandru Lupea, Partener, Audit și servicii conexe, EY România.



În ceea ce privește birocrația, antreprenorii spun că este necesară o simplificare a cadrului legislativ, pentru a sprijini dezvoltarea afacerilor. 56% dintre antreprenorii români consideră că birocrația și complexitatea reglementărilor reprezintă o barieră importantă. Impactul cel mai ridicat este în Bulgaria (71%), în timp ce media regională este de 62% - cotă de care se apropie Ungaria.

Finanțarea este iarăși o mare problemă. Majoritatea (54%) preferă să reinvestească profiturile și fondurile proprii în loc să caute surse externe de finanțare. Această abordare poate limita oportunitățile de expansiune. Crearea unui mix al capitalului propriu cu alte surse de finanțare, cum ar fi finanțarea bancară, fonduri de capital, granturi sau crowdfunding, reduce riscul de lichiditate și costul capitalului firmei.

Digitalizarea - esențială ca să rămâi competitiv

În ciuda problemelor detaliate mai sus, două treimi dintre antreprenori (60%) plănuiesc investiții în inovația de proces și inovația strategică și de marketing. Aceasta înseamnă că doresc să se adapteze la piață și recunosc importanța inovației pentru a rămâne competitivi.

Un aspect pozitiv este că antreprenorii români investesc în tehnologiile digitale. De exemplu, 67% dintre respondenți au declarat că au îmbunătățit paginile web, iar 63% utilizează soluții de management al relațiilor cu clienții (CRM) pentru a optimiza interacțiunile.

Inteligența artificială (AI) înregistrează cea mai puternică intensificare a utilizării atât la nivel regional (61%), cât și în România (71%), care este din acest punct de vedere peste Polonia (62%).

„Tehnologia și inteligența artificială evoluează într-un ritm atât de rapid, încât, pentru antreprenorii din România, integrarea inteligenței artificiale în procesele de afaceri devine esențială pentru a rămâne competitivi. Aceștia trebuie să investească în inteligența artificială cu prioritate pentru a-și maximiza productivitatea, a îmbunătăți calitatea produselor și serviciilor și pentru a sprijini luarea de decizii mai bune și mai rapide”, spune Raluca Popa, Partener, Servicii consultanță fiscală, EY România.







