Magazinele românești de huse și accesorii pentru telefoane Contakt se extind în Cehia, cu două locații în Praga, în 2026

Rețeaua românească de magazine Contakt, de huse și alte accesorii pentru telefoane, anunță, într-un comunicat transmis, joi, StartupCafe.ro, că intră pe piața din Cehia începând de anul viitor, cu două locații în Praga.

Deschiderea oficială a punctelor de vânzare este estimată pentru luna martie 2026, spune compania.

„Cehia s-a dovedit o piață matură, stabilă, cu putere de cumpărare ridicată și cu consumatori deschiși către produse premium. Analiza concurenței a confirmat că principalii jucători existenți se poziționează în zona economică sau medie, lăsând un spațiu semnificativ pentru oferta Contakt, orientată către segmentul mediu-premium și premium”, a declarat Marcel Ioftor, cofondator Contakt.

În paralel, compania a demarat procesul de recrutare a primilor angajați locali. Responsabilii cehi de managementul operațiunilor vor trece printr-un program de formare în România timp de 3 luni, pentru a prelua integral modelul de business utilizat pe piața locală.

Ulterior, echipa de management din România va asista direct primele șase luni de activitate în Praga, inclusiv prin prezență fizică, pentru a înțelege piața, a calibra cererea și pentru a adapta portofoliul de produse.

Pentru primul an de activitate, Contakt își propune o extindere accelerată, cu un obiectiv de minim 10 magazine în Cehia până la finalul lui 2026. Expansiunea va începe în Praga și va continua în principalele orașe ale țării. În baza analizelor deja realizate, extinderea este considerată fezabilă, cu riscuri reduse și cu un potențial ridicat de scalabilitate.

Conducerea companiei românești se așteaptă la o cifră de afaceri de 600.000 - 800.000 EUR pentru primul an de activitate în Cehia.

În Cehia va fi replicat modelul operațional utilizat cu succes în România, în care punctele de vânzare aparțin Contakt, iar dezvoltarea rețelei se realizează în regim de parteneriat. Firma pune la dispoziția partenerilor un model de business clar definit, contribuind la formarea și consolidarea competențelor lor antreprenoriale.

„Noi considerăm că suntem ca o școală de antreprenoriat pentru cei care înțeleg că au această șansă de a face business, de a lua o afacere de la zero, de a o gândi, construi și crește, având în tot acest timp un partener care îi susține chiar și în momentele mai delicate, prin care trebuie să trecem pe urmă cu toții, ca antreprenori”, a continuat Marcel Ioftor.

Portofoliul care va fi introdus în Cehia include produsele cu cel mai mare succes în România, în special soluțiile de protecție premium pentru ecran, alături de foliile de silicon premium dezvoltate sub brand propriu. Acestea vor fi completate de gama extinsă de huse de telefon, accesorii de fashion și business, precum și de portofoliul partenerului ceh Swissten.

Pe lângă Cehia, Contakt spune că poartă discuții avansate cu alte țări din Europa, precum Bulgaria, pentru extindere pe piețe străine.

Recent, Contakt a început să ofere acțiuni într-o ofertă publică inițială, pentru eventuala listare pe piața AeRO a Bursei de Valori București (BVB), așa cum s-a mai scris pe StartupCafe.ro. Compania continuă până pe data de 3 decembrie perioada de subscriere a acțiunilor, sub simbolul CTK.

Fondată în 2002, la Timișoara, de antreprenorii Cosmin Preda și Darius Petric, cărora li s-a alăturat în 2014 Dumitru Marcel Ioftor, compania Contakt este unul dintre principalii jucători din piața românească de accesorii GSM. Rețeaua numără în prezent 235 de magazine la nivel național, cu 25 de locații noi deschise în 2025.