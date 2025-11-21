Prima casă de discuri românească, Electrecord, cumpărată de un arhitect din București

Prima casă de discuri românească, Electrecord, care a lucrat cu mari artiști, de la Corul Madrigal până la trupa Phoenix și de la Maria Tănase până la Gabi Luncă, a fost cumpărată de un arhitect din București.

George Cristescu, fondatorul firmei de arhitectură Deco Architects Studio din București, a preluat 96,3% din acțiunile Electrecord, după ce a plătit datoriile casei de discuri, de 2,4 milioane de lei. Asociația Salariaților Electrecord S.A. PAS a rămas cu 2,8% din companie, conform unei hotărâri a Adunării Generale a Acționarilor.

De asemenea, Electrecord iese din insolvență, după 7 ani, în urma unei hotărâri a Tribunalului București. Hotararea pronuntata nu este definitiva, dar este executorie.

Compania de muzică urmează să-și mute și sediul social, pentru că a pierdut în justiție imobilul din Bd. Corneliu Coposu, din București, în favoarea Arhiepiscopiei Romano-Catolice.

Anul trecut, Electrecord a obținut venituri totale de 1,2 milioane de lei și profit de 214.000 de lei, sub administratorul judiciar COMCAS LJ 2000 SPRL de la Satu Mare. Pe primele 9 luni ale anului 2025, Electrecord a făcut o cifră de afaceri de 1 milion de lei, din activitatea sa. Cei mai mulți bani, 857.869 lei, au venit din redevențe.

Casa de discuri Electrecord a fost fondată în anul 1932, la București, de negustorul evreu Nathan Mischonzniki. În primii 5 ani, înregistrările erau făcute în Germania, până când compania și-a deschis propriul studio.

Din 1948, Electrecord a fost naționalizată de regimul comunist instalat în România. După 1990, casa de discuri a intrat în declin, fiind preluată treptat de salariați. Din 2018 a intrat în insolvența care a durat 7 ani.