Casă din 1913 aflată în zona Guvernului, scoasă la vânzare pentru 1,5 milioane de euro. GALERIE FOTO. Ce facilități are

O casă monument istoric de pe strada Paris din București, construită în 1913, se vinde cu 1,5 milioane de euro pe platforma imobiliară Storia.

Imobilul are circa 260 mp și este situat în apropiere de Piața Victoriei, într-o zonă istorică centrală, nu departe de sediul Guvernului. Are opt camere și spații de depozitare la subsol și în pod. În curte, are un garaj cu subsol și cameră deasupra.

Cu elemente decorative de inspirație antebelică pariziană și un interior generos, casa poate fi folosită atât pentru rezidență privată, cât și ca sediu de firmă sau destinație culturală. Stilul arhitectural este Beaux-Arts, care combină elemente clasice cu unele împrumutate din Renaștere și baroc.



Pereții sunt din zidărie de cărămidă, iar planșeele sunt executate cu grinzi din lemn și termoizolație. Plafonul este tencuit pe șipci din lemn, iar acoperișul are o structură din lemn și învelitoare din tablă galvanizată.

Pentru acces la etaj, se folosește scara din lemn. Structura de rezistență a clădirii și fundația sunt din beton.

Accesul principal se face printr-o marchiză metalică decorativă, cu geam curbat, susținută de console din fier forjat cu desen vegetal. Gardul metalic, care a fost parțial păstrat, reia motivele decorative ale feroneriei clădirii.

Curtea are aproximativ 150 mp și este plină de vegetație, care oferă protecție și echilibru între densitatea urbană și nevoia de spațiu verde.

Poziționarea clădirii permite o perspectivă deosebită asupra clădirilor care întregesc povestea istorică a locului. În zonă se află clădirea guvernului reședințe de ambasadori, firme de lux, restaurante.

Strada Paris oferă acces direct către artere majore: Bulevardul Aviatorilor, Bulevardul Kiseleff, Piața Victoriei, Calea Dorobanților. Este un areal cu o configurație arhitecturală extrem de valoroasă și multiple monumente istorice. Zona protejată păstrează elemente de autenticitate ce conferă o eleganță aparte acestui nucleu bucureștean de excepție.









